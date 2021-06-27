O trabalho da WWF-Brasil na preservação do meio ambiente no país

O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água doce do planeta e um terço das florestas tropicais que ainda restam Crédito: Shutterstock

Na edição de hoje, vamos iniciar um novo editorial para divulgar as Organizações Não Governamentais (ONG's). Existem atualmente inúmeras delas desenvolvendo projetos maravilhosos, necessários e de extrema importância, dando enorme contribuição para ajudar na conservação da biodiversidade e na sustentabilidade do nosso planeta.

WWF-BRASIL

O WWF-Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, de natureza não-governamental e constituída como associação civil sem fins lucrativos que trabalha para mudar a atual trajetória de degradação ambiental e promover um futuro em que sociedade e natureza vivam em harmonia.

O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água doce do planeta e um terço das florestas tropicais que ainda restam Crédito: Reprodução wwfbrasil

Criada em 1996, atua em todo Brasil e integra a Rede WWF (Fundo Mundial para a Natureza), presente em mais de 100 países. O WWF-Brasil mantém 137 funcionários atuando em 67 projetos na Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, além dos ecossistemas marinhos, na costa brasileira.

MISSÃO

Contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional dos recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações.

DESAFIO

O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água doce do planeta e um terço das florestas tropicais que ainda restam Crédito: Reprodução wwfbrasil

Nas próximas décadas, o crescimento da população e dos padrões de consumo irão dobrar a demanda mundial por alimentos e recursos naturais. Se não reduzirmos as emissões globais de gases de efeito estufa e a perda de espécies e ecossistemas naturais, as condições de vida de todos serão seriamente comprometidas até o final do século.

BRASIL

O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água doce do planeta e um terço das florestas tropicais que ainda restam. Estima-se que aqui está uma em cada 10 espécies de plantas ou animais existentes.

O trabalho da WWF-Brasil

Não há solução local ou global sem mudanças sistêmicas urgentes no Brasil. Além da importância da Amazônia para a regulação do clima da Terra, o país concentra a maior biodiversidade do planeta, grande disponibilidade de recursos hídricos e potencial para ser o maior produtor de alimentos. E pode se tornar também uma referência, uma liderança global inspiradora, se conseguir mostrar ao mundo que é possível conciliar o desenvolvimento socioeconômico à conservação ambiental.

ATUAÇÃO

Em todo o país, o WWF-Brasil executa dezenas de projetos em parceria com ONGs regionais, universidades e órgãos governamentais. A organização desenvolve atividades de apoio à pesquisa, legislação e políticas públicas, educação ambiental e comunicação e sua atuação compreende:

Incentivo a uma produção florestal, agrícola e pesqueira responsáveis, que não degradem o ambiente e os recursos naturais e que respeitem os direitos dos trabalhadores e de comunidades locais.



Valorização e uso racional dos recursos hídricos no Brasil.



Criação e fortalecimento da gestão de áreas protegidas terrestres e marinhas, contribuindo para a proteção e conservação de habitats naturais e de espécies silvestres chaves, assim como para o bem-estar das populações locais.



Ampliação e disseminação da geração de energia de fontes renováveis alternativas, almejando uma transição justa e democrática para uma economia de baixo impacto e resiliente às mudanças climáticas.



Conscientização e mobilização de pessoas e empresas para ações concretas, buscando informar e formar a sociedade para um novo modo de ser e estar no mundo.



COMO APOIAR A WWF

Você pode apoiar as ações e projetos da WWF-Brasil por meio de doações ou da compra de produtos da loja WWF.