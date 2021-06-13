Você sabia que:
- A extração ilegal de madeira pode causar a extinção da fauna e da flora local, diminuição da biodiversidade, perda dos serviços ecológicos prestados pela floresta como a manutenção do clima e do ciclo hidrológico
- A extração ilegal ocorre, geralmente, em áreas legalmente preservadas devido à alta biodiversidade e por pertencer a parques indígenas.
- Os impactos à população indígena estão relacionados à diminuição dos recursos naturais, como a caça, e até mesmo ao confronto direto entre os exploradores e as tribos indígenas, gerando uma perda ao patrimônio cultural brasileiro.
- Desmatamento da Amazônia em abril de 2021 é o maior da série histórica, mostra Inpe
- O desmatamento da Amazônia atingiu 778 km² em abril de 2021, de acordo com levantamento do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). O valor é um recorde para o mês em 10 anos e representa uma alta de 45% na comparação com abril de 2020.
A boa notícia: Indústria capixaba ganha Certificado de Destaque Ambiental
Criada em 2011 com investimentos superiores a R$ 600 milhões de reais, a Placas do Brasil começou suas operações em meados de 2018, na cidade de Pinheiros, no Espírito Santo.
A indústria utiliza maquinários de última geração em tecnologia e tem, como premissa de seu processo produtivo, a sustentabilidade ambiental. Toda produção dos painéis de MDF são provenientes de florestas 100% renováveis de eucalipto.
Toda a energia calórica para o processo industrial tem origem em fontes renováveis, com a utilização de caldeiras a base de biomassa e de reaproveitamentos internos, tais como fibras de madeira, pó das lixadeiras e serras.
A Placas do Brasil também tem um cuidado especial com a água, investindo na construção de lagoas que acondicionam 120mil m³ de água da chuva e em uma estação de tratamento para o reuso da água no processo produtivo.
A cultura de sustentabilidade está presente também nas parcerias com propriedades e produtores rurais, em um raio de até 60km, prezando pela garantia de emprego e renda para inúmeras famílias próximas à unidade fabril. A indústria oferece suporte técnico para o licenciamento ambiental, financiamento, assessoria técnica no plantio, manutenção das florestas e central de compras de insumos.
Este reconhecido certificado foi conferido à Placas do Brasil pelo comitê de Sustentabilidade, do Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que consultou órgãos ambientais na esfera federal, estadual e municipal, tais como secretarias estaduais de meio ambiente, ministério de meio ambiente, Ibama, Conama, prefeituras e outras instituições ligadas ao Meio Ambiente.
O selo verde é a eco etiqueta que atesta a qualidade ecológica e socioambiental com o apoio da sociedade civil. É fornecida para empresas que comprovam que seus ciclos de vida são amigáveis para o planeta e a vida que nele habita.
O que podemos fazer
- Pesquisar sobre a origem da madeira nos produtos que compramos
- Verificar se a empresa investe em sustentabilidade e se tem selos e certificações que confirmem isso
- Não comprar produtos feitos com madeira não certificada e de fontes não renováveis.
- Privilegiar sempre, em nossas escolhas como consumidores, as empresas que investem em sustentabilidade ambiental