Livro Espiral de Mudanças aborda as transformações pessoais e profissionais

O livro foi escrito logo após o retorno de sua segunda temporada em Londres Crédito: Divulgação

Lufe Gomes, que há anos fotografa para as principais revistas de arquitetura e decoração do país, acaba de lançar seu quarto livro. Ele, que também é criador do canal Life by Lufe, um dos melhores e maiores canais de decoração no YouTube, conta nesse livro a sua jornada de autoconhecimento e transformação pessoal.

Nesse livro ele não mostra as lindas casas que fotografa e visita, nem as histórias dos seus moradores, que são os conteúdos do seu blog e do seu canal. Nessa publicação, ele conta sua jornada pessoal em que foi em busca de algo que ele nem tinha ideia do que era. Mas intuía que esse caminho o levaria a encontrar uma atividade que o fizesse se sentir conectado à sua essência, que lhe desse prazer, renda e satisfação pessoal.

Lufe Gomes, que há anos fotografa para as principais revistas de arquitetura e decoração do país, acaba de lançar seu quarto livro Crédito: Divulgação/ Lufe Gomes

No livro, ele conta o período em que decidiu viver em Londres, descobriu a fotografia e percebeu que esse seria o seu caminho profissional. “A grande história não era a fotografia. Era mostrar como eu via o mundo”, destaca ele.

O livro foi escrito logo após o retorno de sua segunda temporada em Londres. Após ter sido rejeitado por algumas editoras, Lufe guardou os originais do livro numa gaveta. Anos depois, quando começou a gravar seus vídeos de decoração no YouTube e, sabendo do poder daquele conteúdo, decidiu gravar uma série de vídeos contando essa história e divulgou no seu canal e no seu blog. Naquele momento, os vídeos, que são alguns dos mais visualizados do seu canal, foram a forma que ele encontrou de contar esse aprendizado. Os vídeos – Espiral de Mudanças - estão disponíveis no seu canal.

"Eu sentia que tinha a missão de compartilhar essa história com as pessoas. Era um ensinamento tão grande e tão transformador para a vida das pessoas, que eu achei que seria muito egoísmo da minha parte guardar aquilo só para mim" Lufe Gomes - Escritor

Lufe já lançou outros três livros, entre eles o Life by Lufe: casas para colorir Crédito: Divulgação

Somente onze anos e três livros depois, a Editora propôs a publicação do material, que o autor considera mais do que um livro, mas sim uma verdadeira joia, em função do seu poder de mudar a vida das pessoas para melhor.

Os outros livros são Life by Lufe: Onde vive você (2017), Café com Lufe (2020) e Life by Lufe: casas para colorir (2020), também publicados pelo Grupo Autêntica.

Espiral de mudanças conta sua jornada poderosa de transformação pessoal e profissional, a partir de experiências reais que mudaram o modo do autor fazer sua vida fluir sempre positivamente. E que promete fazer o mesmo com os leitores, conduzindo-os também a uma intensa viagem de despertar pessoal e profissional. Mais informações em https://lifebylufe.com