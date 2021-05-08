Solidariedade: conheça dois projetos que unem ação social e arte

Com o acirramento dos contágios e do número de mortes da pandemia da Covid-19, a sociedade brasileira tem se deparado com o agravamento da fome e da vulnerabilidade social e alimentar de muitas pessoas e famílias.
Com essa segunda onda de contágio, vem surgindo também uma nova onda de solidariedade para ajudar as pessoas e grupos mais vulneráveis. Nessa edição, destacamos dois projetos maravilhosos que unem ação social e arte: uma maravilhosa forma de ajudar quem precisa e ainda adquirir peças de arte e design para seu acervo pessoal.
LEILÃO DE CERÂMICA INTEGRA CAMPANHA CONTRA A FOME
O Projeto Cerâmica pela Vida teve início no dia 26 de março, a partir de um convite da ceramista Valéria Anchite, incomodada com tanta gente passando fome e todo tipo de necessidade. O grupo cresceu e hoje são 13 pessoas trabalhando em favor da vida.
O projeto, iniciado no Espírito Santo, foi acolhido por ceramistas profissionais e amadores, alguns artistas reconhecidos em todo o país e até mundialmente. Independentemente do currículo do ceramista, todos fizeram questão de peças representativas, garantindo o alto nível dos leilões.
Já foram realizados três leilões e outros serão planejados e divulgados no perfil do projeto no Instagram. Até o momento, já foram doadas 218 peças por ceramistas de várias partes do Brasil. São 130 ceramistas do Espírito Santo, Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Mas a todo momento esse número aumenta, chegando novas doações de peças.
A Campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, coordenada pelo Padre Kelder, foi escolhida para receber as doações, em função do reconhecimento de sua atuação frente às diversas demandas sociais de pessoas e famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade. Os recursos são depositados pelos próprios compradores diretamente na conta da Arquidiocese de Vitória, endereçados para a campanha Paz e Pão, de combate à fome e à miséria.
Mais informações no @ceramicapelavida.
VENDA SOLIDÁRIA DE PEÇAS DE ARTE E DESIGN
Dignidade e humanidade para todos é o lema da nova campanha solidária promovida pela Marco500 Design, empresa que impulsiona conexões entre designers, artesãos e empresas para distribuir pelo Brasil e pelo mundo o melhor da vocação criativa do nosso país.
Essa é a segunda edição de ação solidária da empresa, em parceria com os criativos e designers que integram sua rede. Assim como no ano passado, o objetivo é realizar uma venda solidária de peças singulares doadas pelos parceiros designers e artesãos. A renda integral das vendas será destinada às ações de apoio a instituições que atuam com extrema importância junto a grupos vulneráveis e que precisam de ajuda nesse momento da pandemia.
As entidades beneficiadas são: Casa 1, centro de apoio e acolhimento da população LGBT+ expulsos de casa pela família por suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero; Energia do Bem, entidade que dá apoio a moradores de rua e comunidades em situação de risco. Parte do valor arrecadado também será convertido em cestas básicas que serão doadas para um grupo de artistas composto por pessoas transvestigêneres de diferentes regiões de São Paulo que perderam seus trabalhos e suas fontes de renda devido à pandemia.
Mais informações no @marco500design.