Solidariedade: conheça dois projetos que unem ação social e arte

O objetivo do Marco 500 é realizar uma venda solidária de peças singulares doadas pelos parceiros designers e artesãos Crédito: Divulgação

Com o acirramento dos contágios e do número de mortes da pandemia da Covid-19 , a sociedade brasileira tem se deparado com o agravamento da fome e da vulnerabilidade social e alimentar de muitas pessoas e famílias.

Com essa segunda onda de contágio, vem surgindo também uma nova onda de solidariedade para ajudar as pessoas e grupos mais vulneráveis. Nessa edição, destacamos dois projetos maravilhosos que unem ação social e arte: uma maravilhosa forma de ajudar quem precisa e ainda adquirir peças de arte e design para seu acervo pessoal.

LEILÃO DE CERÂMICA INTEGRA CAMPANHA CONTRA A FOME

O Projeto Cerâmica pela Vida teve início no dia 26 de março, a partir de um convite da ceramista Valéria Anchite, incomodada com tanta gente passando fome e todo tipo de necessidade. O grupo cresceu e hoje são 13 pessoas trabalhando em favor da vida.

O projeto Carâmica pela Vida foi acolhido por ceramistas profissionais e amadores Crédito: Divulgação

O projeto, iniciado no Espírito Santo, foi acolhido por ceramistas profissionais e amadores, alguns artistas reconhecidos em todo o país e até mundialmente. Independentemente do currículo do ceramista, todos fizeram questão de peças representativas, garantindo o alto nível dos leilões.

O projeto Carâmica pela Vida foi acolhido por ceramistas profissionais e amadores Crédito: Divulgação

Já foram realizados três leilões e outros serão planejados e divulgados no perfil do projeto no Instagram. Até o momento, já foram doadas 218 peças por ceramistas de várias partes do Brasil. São 130 ceramistas do Espírito Santo, Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Mas a todo momento esse número aumenta, chegando novas doações de peças.

O projeto Carâmica pela Vida foi acolhido por ceramistas profissionais e amadores Crédito: Divulgação

A Campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, coordenada pelo Padre Kelder, foi escolhida para receber as doações, em função do reconhecimento de sua atuação frente às diversas demandas sociais de pessoas e famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade. Os recursos são depositados pelos próprios compradores diretamente na conta da Arquidiocese de Vitória, endereçados para a campanha Paz e Pão, de combate à fome e à miséria.

VENDA SOLIDÁRIA DE PEÇAS DE ARTE E DESIGN

Dignidade e humanidade para todos é o lema da nova campanha solidária promovida pela Marco500 Design, empresa que impulsiona conexões entre designers, artesãos e empresas para distribuir pelo Brasil e pelo mundo o melhor da vocação criativa do nosso país.

O objetivo do Marco 500 é realizar uma venda solidária de peças singulares doadas pelos parceiros designers e artesãos Crédito: Divulgação

Essa é a segunda edição de ação solidária da empresa, em parceria com os criativos e designers que integram sua rede. Assim como no ano passado, o objetivo é realizar uma venda solidária de peças singulares doadas pelos parceiros designers e artesãos. A renda integral das vendas será destinada às ações de apoio a instituições que atuam com extrema importância junto a grupos vulneráveis e que precisam de ajuda nesse momento da pandemia.

O objetivo do Marco 500 é realizar uma venda solidária de peças singulares doadas pelos parceiros designers e artesãos Crédito: Divulgação