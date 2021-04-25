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Decoração

Novidades na decoração: feira de design autoral, marchetaria e mais

A feira na Rosenbaum selecionou 52 marcas de criativos com alma brasileira, entre artistas, artesãos e designers independentes

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 02:59

Públicado em 

25 abr 2021 às 02:59
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Feira na Rosenbaum
Feira na Rosenbaum:  serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade. Crédito: Divulgação
Para comemorar o Dia das Mães, a Feira na Rosenbaum apresenta a feira de todas as mães, uma edição especial híbrida, entre os dias 24 de abril a 8 de maio. Com a curadoria de Cris Rosenbaum, o evento selecionou 52 marcas de criativos com alma brasileira, entre artistas, artesãos e designers independentes. Serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade.
Feira na Rosenbaum
Feira na Rosenbaum: serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade. Crédito: Divulgação
Inspiradas em valores de responsabilidade social, a Feira na Rosenbaum e a Unibes celebram parceria por meio do apoio e promoção à campanha Unibes de arrecadação para cestas de alimentos e à colaboração com o Bazar da Unibes. Cris Rosenbaum realizará uma curadoria de peças doadas ao Unibes Bazar. A seleção de produtos estará disponível para vendas por meio das plataformas da feira, com renda 100% revertida às ações sociais da Unibes.
Feira na Rosenbaum
Feira na Rosenbaum: serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade. Crédito: divulgação
O atendimento das visitas virtuais será realizado por videochamada via aplicativo Zoom, enquanto as visitas presenciais serão realizadas por meio de agendamento prévio, atendendo os protocolos, a fim de garantir a tranquilidade e a segurança de todos. As entregas dos produtos adquiridos na Feira na Rosenbaum serão feitas de forma sustentável pela Carbono Zero Courier.

Marchetaria inspira designer para criar coleção de revestimento

A técnica de ornamentar superfícies planas de móveis, pisos e tetos, por meio da aplicação de materiais diversos, principalmente a madeira, tem alcançado cada vez mais destaque. A marchetaria foi o universo de inspiração da designer e escultora capixaba, Ana Paula Castro, ao desenhar os produtos da coleção lançada pela Biancogres e disponível na Compose, com duas opções de revestimentos cheios de personalidade e detalhes para trazer delicadeza aos ambientes.
Biancogres
Ana Paula Castro desenhou os produtos da coleção lançada pela Biancogres Crédito: Divulgação
Ambos são confeccionados em material e cores que remetem à madeira. O revestimento Piani explora linhas retas e proporciona uma composição sofisticada. O Dubrá também é feito de linhas retas, mas pode ser paginado como um mosaico, com a possibilidade de compor painéis a serem utilizados conforme a imaginação.

Mesa Posta como ponto de encontro

Em períodos de quarentena e por conta da pandemia, nunca esteve tão em alta as refeições entre família e com alguns poucos amigos. A arte de se reunir em volta da mesa, para um almoço e jantar, tem se tornado momentos de alegria e agradecimento.
Nuvem Sublimação
A marca criou  jogos estampados de sousplat e guardanapos em diversas temáticas sóbrias, alegres e divertidas Crédito: Divulgação
Antes, algumas pessoas não tinham tempo de ir em casa para almoçar, apenas chegavam à noite. Com o período do isolamento e ‘home office’ tudo mudou. Para atender essa demanda, a Nuvem Sublimação criou diversas opções de jogos estampados de sousplat e guardanapos em diversas temáticas sóbrias, alegres e divertidas. Um hábito que podemos levar para quando tudo passar.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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