Novidades na decoração: feira de design autoral, marchetaria e mais

Feira na Rosenbaum: serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade. Crédito: Divulgação

Para comemorar o Dia das Mães, a Feira na Rosenbaum apresenta a feira de todas as mães, uma edição especial híbrida, entre os dias 24 de abril a 8 de maio. Com a curadoria de Cris Rosenbaum, o evento selecionou 52 marcas de criativos com alma brasileira, entre artistas, artesãos e designers independentes. Serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade.

Feira na Rosenbaum: serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade. Crédito: Divulgação

Inspiradas em valores de responsabilidade social, a Feira na Rosenbaum e a Unibes celebram parceria por meio do apoio e promoção à campanha Unibes de arrecadação para cestas de alimentos e à colaboração com o Bazar da Unibes. Cris Rosenbaum realizará uma curadoria de peças doadas ao Unibes Bazar. A seleção de produtos estará disponível para vendas por meio das plataformas da feira, com renda 100% revertida às ações sociais da Unibes.

Feira na Rosenbaum: serão apresentados produtos autorais de moda, decoração e arte, em uma energia de acolhimento e pluralidade. Crédito: divulgação

O atendimento das visitas virtuais será realizado por videochamada via aplicativo Zoom, enquanto as visitas presenciais serão realizadas por meio de agendamento prévio, atendendo os protocolos, a fim de garantir a tranquilidade e a segurança de todos. As entregas dos produtos adquiridos na Feira na Rosenbaum serão feitas de forma sustentável pela Carbono Zero Courier.

Marchetaria inspira designer para criar coleção de revestimento

A técnica de ornamentar superfícies planas de móveis, pisos e tetos, por meio da aplicação de materiais diversos, principalmente a madeira, tem alcançado cada vez mais destaque. A marchetaria foi o universo de inspiração da designer e escultora capixaba, Ana Paula Castro, ao desenhar os produtos da coleção lançada pela Biancogres e disponível na Compose, com duas opções de revestimentos cheios de personalidade e detalhes para trazer delicadeza aos ambientes.

Ana Paula Castro desenhou os produtos da coleção lançada pela Biancogres Crédito: Divulgação

Ambos são confeccionados em material e cores que remetem à madeira. O revestimento Piani explora linhas retas e proporciona uma composição sofisticada. O Dubrá também é feito de linhas retas, mas pode ser paginado como um mosaico, com a possibilidade de compor painéis a serem utilizados conforme a imaginação.

Mesa Posta como ponto de encontro

Em períodos de quarentena e por conta da pandemia, nunca esteve tão em alta as refeições entre família e com alguns poucos amigos. A arte de se reunir em volta da mesa, para um almoço e jantar, tem se tornado momentos de alegria e agradecimento.

A marca criou jogos estampados de sousplat e guardanapos em diversas temáticas sóbrias, alegres e divertidas Crédito: Divulgação