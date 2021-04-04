Netflix lança documentário sobre os oceanos Crédito: Divulgação

Você sabia que...

Os oceanos são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta.

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e contêm 97% de toda a água do planeta. Eles influenciam o clima e as condições meteorológicas, estabilizam a temperatura, moldam a química terrestre e providenciam um lar para a maior diversidade de espécies do planeta.

As algas marinhas produzem cerca de 55% do oxigênio do planeta.

Os oceanos são fundamentais para o nosso ecossistema e para a manutenção da vida de todas as espécies.

Nossa vida depende da saúde dos oceanos e eles estão sob enorme ameaça. E a vida humana depende disso.

A notícia: Netflix lança documentário sobre os oceanos

“Quem se preocupa com o oceano e com seu futuro deveria assistir a esse filme” disse Kip Andersen, produtor e idealizador de "Seaspiracy: Mar Vermelho". Eu diria mais: quem se preocupa com a sua própria vida e de sua família deveria assistir a esse documentário.

Netflix lança documentário sobre os oceanos Crédito: Divulgação

Produzido por um dos cocriadores do revolucionário “Cowspiracy: O segredo da sustentabilidade", o filme revela algumas verdades alarmantes e pouco conhecidas sobre o impacto da presença humana no ecossistema marinho.

O plano do cineasta Ali Tabrizi era celebrar os oceanos, mas o projeto rapidamente se transformou em uma análise dos danos que a população humana vem causando ao ecossistema marinho e, por extensão, ao planeta inteiro: o descarte de plásticos e de equipamentos de pesca que poluem as águas, os danos irreparáveis de técnicas como a pesca acidental e a pesca de arrasto e, por último, os perigos da pesca ilegal e outras práticas de caça.

Netflix lança documentário sobre os oceanos Crédito: Divulgação

“Seaspiracy: Mar Vermelho" é um alerta para todos aqueles que se importam com a vida marinha e com o futuro do nosso planeta. O documentário visa transformar radicalmente a maneira como pensamos e agimos na conservação dos oceanos para sempre. É hora de concentrarmos nossas preocupações ecológicas e éticas em nossos mares e todos os seres vivos que habitam neles.

O que podemos fazer?