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Coluna Terra

Netflix lança documentário sobre os oceanos

O filme revela algumas verdades alarmantes e pouco conhecidas sobre o impacto da presença humana no ecossistema marinho

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 abr 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Netflix lança documentário sobre os oceanos
Netflix lança documentário sobre os oceanos Crédito: Divulgação
Você sabia que...
  • Os oceanos são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta.
  •  Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e contêm 97% de toda a água do planeta. Eles influenciam o clima e as condições meteorológicas, estabilizam a temperatura, moldam a química terrestre e providenciam um lar para a maior diversidade de espécies do planeta. 
  • As algas marinhas produzem cerca de 55% do oxigênio do planeta. 
  • Os oceanos são fundamentais para o nosso ecossistema e para a manutenção da vida de todas as espécies. 
  •  Nossa vida depende da saúde dos oceanos e eles estão sob enorme ameaça. E a vida humana depende disso.

A notícia: Netflix lança documentário sobre os oceanos

“Quem se preocupa com o oceano e com seu futuro deveria assistir a esse filme” disse Kip Andersen, produtor e idealizador de "Seaspiracy: Mar Vermelho". Eu diria mais: quem se preocupa com a sua própria vida e de sua família deveria assistir a esse documentário.
Netflix lança documentário sobre os oceanos
Netflix lança documentário sobre os oceanos Crédito: Divulgação
Produzido por um dos cocriadores do revolucionário “Cowspiracy: O segredo da sustentabilidade", o filme revela algumas verdades alarmantes e pouco conhecidas sobre o impacto da presença humana no ecossistema marinho.
O plano do cineasta Ali Tabrizi era celebrar os oceanos, mas o projeto rapidamente se transformou em uma análise dos danos que a população humana vem causando ao ecossistema marinho e, por extensão, ao planeta inteiro: o descarte de plásticos e de equipamentos de pesca que poluem as águas, os danos irreparáveis de técnicas como a pesca acidental e a pesca de arrasto e, por último, os perigos da pesca ilegal e outras práticas de caça.
Netflix lança documentário sobre os oceanos
Netflix lança documentário sobre os oceanos Crédito: Divulgação
“Seaspiracy: Mar Vermelho" é um alerta para todos aqueles que se importam com a vida marinha e com o futuro do nosso planeta. O documentário visa transformar radicalmente a maneira como pensamos e agimos na conservação dos oceanos para sempre. É hora de concentrarmos nossas preocupações ecológicas e éticas em nossos mares e todos os seres vivos que habitam neles.

O que podemos fazer?

  • Assistir ao documentário o quanto antes, de preferência em família. 
  • Compartilhar com o maior número de amigos e conhecidos, para que mais pessoas compreendam o risco ambiental que estamos correndo coletivamente. 
  • É fundamental conhecer essa realidade e frear a exploração ilegal pesqueira. 
  • Devemos nos envolver com urgência nessa questão, pois precisamos proteger o habitat mais incrível da Terra.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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