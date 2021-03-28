Artistas do ES se inspiram na fé para criar obras de arte

Coluna arte e religiosidade Crédito: Divulgação

Independentemente da nossa religião, ou de professarmos ou não alguma fé, é inegável o maravilhoso casamento que existe - e que sempre existiu - entre arte e religiosidade.

Muitos foram os artistas que se inspiraram nos mitos e entidades religiosas, em telas, afrescos, esculturas e outras manifestações artísticas. Essa conexão entre arte e religião vai muito além da fé cristã. Trabalhos belíssimos foram e são inspirados, desde a antiguidade, partir das inúmeras crenças e religiões existentes, nas diversas culturas e povos.

Em outras oportunidades, abordaremos também esses trabalhos. Mas como estamos nos aproximando de uma data marcante para a Igreja Cristã, que é a Páscoa, a inspiração dessa coluna são trabalhos inspirados na fé cristã.

Vivemos um momento de grande insegurança e fragilidade e muitas pessoas vão em busca dessa conexão com o Divino, com uma forma de proteção, para lidar com um período tão adverso.

Entre as inúmeras e belíssimas obras religiosas e sacras criadas, admiradas pela humanidade, ao longo da história, destaco três: Pietà e A criação de Adão, de Michelangelo e A Última Ceia, de Leonardo da Vinci.

Abaixo, alguns trabalhos atuais inspirados na fé cristã e que se traduzem em lindas peças artísticas e decorativas.

Ivan Coelho

Ivan já pintou mais de 35 igrejas no Estado e considera esse um dos trabalhos mais gratificantes que desenvolve. Crédito: Divulgação

O artista, que é fã de Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Rafael, Boticelli – grandes nomes da arte renascentista e religiosa – sempre desejou pintar uma igreja. Ao longo de sua trajetória, já pintou mais de 35 igrejas no Estado e considera esse um dos trabalhos mais gratificantes que desenvolve.

Em seu ateliê, essa identidade religiosa está presente em algumas peças - em pinturas e esculturas – que, além da função decorativa, levam mensagens e significados de grande valor para os clientes.

Nara Dall’Orto

Produzidas em MDF, com base de madeira maciça, as peças nasceram da vontade de criar imagens alegres e coloridas que representassem a fé e a gratidão. Crédito: Divulgação/ Wesley Brandão

A série Santo Santa é uma homenagem aos homens e mulheres que, em vida, se sacrificaram em nome de uma fé inabalável. Ilustradas com cores vivas, as estatuetas enchem os olhos e o coração de felicidade, amor e esperança, aos que creem que tudo é possível quando se tem fé.

A série Anjos Protetores representa os 72 Anjos Cabalísticos, seres elevados intermediadores entre Deus e a humanidade. O design das estatuetas retrata a personalidade de cada um deles. Positivismo, crença e esperança envolvem o universo desses Anjos.

Produzidas em MDF, com base de madeira maciça, as peças nasceram da vontade de criar imagens alegres e coloridas que representassem a fé e a gratidão.

Vivian Chiabay

Entre as mais de 15 peças da coleção, destaque para Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado Espírito Santo, e São Francisco, padroeiro dos animais. Crédito: Divulgação

A designer resolveu unir o mundo dos artigos religiosos com o mundo do design, na criação dessa coleção. A partir de formas com linhas mais geométricas e corte a laser, trouxe um ar mais contemporâneo e minimalista para as peças. Para o desenvolvimento da série, cada linha e cada traço são feitos manualmente pela designer, antes de ir para a produção.

Entre as mais de 15 peças da coleção, destaque para Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado Espírito Santo, e São Francisco, padroeiro dos animais.

Jacqueline Chiabay

A série Divinos do Espírito Santo faz alusão ao símbolo da paz, espiritual e religioso, que dá o nome ao nosso Estado Crédito: Divulgação

A série Divinos do Espírito Santo faz alusão ao símbolo da paz, espiritual e religioso, que dá o nome ao nosso Estado. A escultura Cattleyas do Espírito Santo enaltece uma das riquezas naturais do Estado: a beleza singular das orquídeas.

Todo processo produtivo foi construído por inúmeras mãos de artesãs de comunidades rurais e mulheres do sistema prisional capixaba, sob a coordenação da designer. As tramas foram elaboradas com tiras e lantejoulas, feitas a partir da reutilização de aparas do couro de cabra, proveniente da indústria do vestuário, conferindo apelo socioambiental ao trabalho.

Aline Carneiro

O tema religioso está presente em suas criações Crédito: Divulgação

Arte com afeto. É assim que a artista define seu trabalho. O tema religioso está presente em suas criações. Para ela, pintar Maria é pintar o amor. Suas obras, em porcelana ou tela, enchem os lares de amor, alegria e ternura.