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Inspiração

Artistas do ES se inspiram na fé para criar obras de arte

Conheça alguns trabalhos atuais inspirados na fé cristã e que se traduzem em lindas peças artísticas e decorativas

Publicado em 28 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 mar 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Coluna arte e religiosidade
Coluna arte e religiosidade Crédito: Divulgação
Independentemente da nossa religião, ou de professarmos ou não alguma fé, é inegável o maravilhoso casamento que existe - e que sempre existiu - entre arte e religiosidade.
Muitos foram os artistas que se inspiraram nos mitos e entidades religiosas, em telas, afrescos, esculturas e outras manifestações artísticas. Essa conexão entre arte e religião vai muito além da fé cristã. Trabalhos belíssimos foram e são inspirados, desde a antiguidade, partir das inúmeras crenças e religiões existentes, nas diversas culturas e povos.
Em outras oportunidades, abordaremos também esses trabalhos. Mas como estamos nos aproximando de uma data marcante para a Igreja Cristã, que é a Páscoa, a inspiração dessa coluna são trabalhos inspirados na fé cristã.
Vivemos um momento de grande insegurança e fragilidade e muitas pessoas vão em busca dessa conexão com o Divino, com uma forma de proteção, para lidar com um período tão adverso.
Entre as inúmeras e belíssimas obras religiosas e sacras criadas, admiradas pela humanidade, ao longo da história, destaco três: Pietà e A criação de Adão, de Michelangelo e A Última Ceia, de Leonardo da Vinci.
Abaixo, alguns trabalhos atuais inspirados na fé cristã e que se traduzem em lindas peças artísticas e decorativas.

Ivan Coelho

Coluna arte e religiosidade
Ivan já pintou mais de 35 igrejas no Estado e considera esse um dos trabalhos mais gratificantes que desenvolve. Crédito: Divulgação
O artista, que é fã de Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Rafael, Boticelli – grandes nomes da arte renascentista e religiosa – sempre desejou pintar uma igreja. Ao longo de sua trajetória, já pintou mais de 35 igrejas no Estado e considera esse um dos trabalhos mais gratificantes que desenvolve.
Em seu ateliê, essa identidade religiosa está presente em algumas peças - em pinturas e esculturas – que, além da função decorativa, levam mensagens e significados de grande valor para os clientes.

Nara Dall’Orto

Coluna arte e religiosidade
Produzidas em MDF, com base de madeira maciça, as peças nasceram da vontade de criar imagens alegres e coloridas que representassem a fé e a gratidão. Crédito: Divulgação/ Wesley Brandão
A série Santo Santa é uma homenagem aos homens e mulheres que, em vida, se sacrificaram em nome de uma fé inabalável. Ilustradas com cores vivas, as estatuetas enchem os olhos e o coração de felicidade, amor e esperança, aos que creem que tudo é possível quando se tem fé.
A série Anjos Protetores representa os 72 Anjos Cabalísticos, seres elevados intermediadores entre Deus e a humanidade. O design das estatuetas retrata a personalidade de cada um deles. Positivismo, crença e esperança envolvem o universo desses Anjos.
Produzidas em MDF, com base de madeira maciça, as peças nasceram da vontade de criar imagens alegres e coloridas que representassem a fé e a gratidão.

Vivian Chiabay

Coluna arte e religiosidade
Entre as mais de 15 peças da coleção, destaque para Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado Espírito Santo, e São Francisco, padroeiro dos animais. Crédito: Divulgação
A designer resolveu unir o mundo dos artigos religiosos com o mundo do design, na criação dessa coleção. A partir de formas com linhas mais geométricas e corte a laser, trouxe um ar mais contemporâneo e minimalista para as peças. Para o desenvolvimento da série, cada linha e cada traço são feitos manualmente pela designer, antes de ir para a produção.
Entre as mais de 15 peças da coleção, destaque para Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado Espírito Santo, e São Francisco, padroeiro dos animais.

Jacqueline Chiabay

Coluna arte e religiosidade
A série Divinos do Espírito Santo faz alusão ao símbolo da paz, espiritual e religioso, que dá o nome ao nosso Estado Crédito: Divulgação
A série Divinos do Espírito Santo faz alusão ao símbolo da paz, espiritual e religioso, que dá o nome ao nosso Estado. A escultura Cattleyas do Espírito Santo enaltece uma das riquezas naturais do Estado: a beleza singular das orquídeas.
Todo processo produtivo foi construído por inúmeras mãos de artesãs de comunidades rurais e mulheres do sistema prisional capixaba, sob a coordenação da designer. As tramas foram elaboradas com tiras e lantejoulas, feitas a partir da reutilização de aparas do couro de cabra, proveniente da indústria do vestuário, conferindo apelo socioambiental ao trabalho.

Aline Carneiro

Coluna arte e religiosidade
O tema religioso está presente em suas criações Crédito: Divulgação
Arte com afeto. É assim que a artista define seu trabalho. O tema religioso está presente em suas criações. Para ela, pintar Maria é pintar o amor. Suas obras, em porcelana ou tela, enchem os lares de amor, alegria e ternura.
Alguns de seus trabalhos: Nossa Senhora Aparecida pintada à mão em prato decorativo de porcelana, Nossa Senhora da Penha pintada à mão em prato decorativo de porcelana, Nossa Senhora das Graças pintada à mão em prato decorativo de porcelana, Nossa Senhora da Penha em Técnica Mista sobre tela.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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