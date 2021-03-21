Páscoa: conheça marcas que fazem chocolate vegano

Tem os sabores doce com frutas e os mousses, que vem com o azedinho característico de cada fruta Crédito: Divulgação

A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A travessia dos judeus pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida simbolizou a passagem da escravidão para liberdade. Daí o nome Páscoa, em hebraico “Pessach”, que significa “passagem”.

Para os cristãos, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, sendo considerada uma das mais importantes celebrações da fé católica. A abstenção de carne na Sexta-feira Santa acontece em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo, durante o seu sacrifício.

A Igreja Católica recomenda que todas as sextas-feiras do ano sejam reservadas à abstinência de carne e não apenas na Semana Santa. É o que diz o Código de Direito Canônico, no artigo 1251

O Código de Direito Canônico fala em abstinência de carne, sem especificar quais animais estão incluídos ou excluídos dessa restrição.

Os animais que nos servem de alimento vivem uma vida de enorme sacrifício, crueldade, tristeza e dor. Isso vale para a indústria da carne de boi, de frango e laticínios.

Os peixes têm sistema nervoso complexo e, quando retirados da água e mortos por asfixia e golpes de faca, sentem dor e desespero. E que 7 milhões de toneladas de peixes pescados em rede são devolvidos ao mar, por não interessar comercialmente, e morrem quase sempre antes de voltarem à água. Essa prática coloca em risco o ecossistema e a existência de várias espécies marinhas.

Cerca de 80% das principais espécies exploradas na costa brasileira estão em estado de sobrepesca, resultante da retirada excessiva de pescado acima do limite que uma espécie é capaz de repor na natureza.

A boa notícia: deliciosos chocolates veganos

Existe um mundo de sabores e prazeres, livres da crueldade animal, que não contribui para o risco de extinção de espécies e que não ameaçam o nosso já fragilizado ecossistema.

Comer é um ato político e nossas escolhas diárias, e em datas temáticas como a Páscoa, podem fazer a diferença para o nosso planeta, para a nossa saúde e para o bem-estar de inúmeras espécies de animais.

Quando pensamos em Páscoa, pensamos em maravilhosos pratos feitos com frutos do mar, como a tradicional Moqueca Capixaba, bacalhau e em outros pratos com alimentos de origem animal. E, claro, pensamos no deleite dos ovos de chocolate e em muitas gostosuras, que são feitas com leite.

Na coluna de hoje, vamos divulgar inúmeras delícias de chocolate vegano, feito por produtores locais, de diferentes cidades, que se dedicam a oferecer opções gostosas, saudáveis e veganas. Ou, seja livre de crueldade e sacrifício animal. Numa data em que nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, em nome da humanidade, podemos refletir sobre o sacrifício que estamos impondo a várias espécies e sobre o dano que estamos causando ao ecossistema com nossas escolhas alimentares.

Chef Vegan

A Chef Vegan, especializada em produtos veganos, lançou, nessa Páscoa, uma linha para pessoas com problemas alergênicos e restrições alimentares. A proposta é agregar saúde + sabor - crueldade - restrição + amor.

Todos os chocolates são nobres, adoçados com açúcar de coco ou maltitol Crédito: Divulgação

Todos os chocolates são nobres, adoçados com açúcar de coco ou maltitol, sem soja, sem glúten, sem corantes, sem conservantes, 100% veganos e seguros. Deliciosos, saborosos, sem crueldade, sem sofrimento, feitos artesanalmente, com todo cuidado e muito amor! Páscoa saudável da Chef, é para saborear sem culpa!

Candy Comeu

Ao todo são 14 opções de sabores. Crédito: Divulgação

A Candy Comeu, de São André (SP), foi criada em 2015 para ajudar ONGs, animais em situação de rua e 12 animais resgatados. Criada pela professora de educação física Ariane Gadelha Sosnosk, o propósito da confeitaria era única e exclusivamente arrecadar dinheiro para a causa. Com a pandemia, tornou-se sua única fonte de renda. Ao todo são 14 opções de sabores.

Enne Chocolate

Ovo chocolate 70% feito com cacau especial de origem é lançamento Crédito: Divulgação

A Enne Chocolate, de Rio das Ostras, é uma empresa de chocolates artesanais - feitos desde o grão até a barra - e vegana. Neste ano, lançaram dois ovos de Páscoa: ovo chocolate 70% feito com cacau especial de origem (Linhares - ES) e ovo chocolate 45% com castanha de caju, feito com cacau especial de origem (Sul da Bahia). Os dois tem 150g e vem com uma surpresa dentro: o delicioso amendoim caramelizado. Todos os produtos são, além de veganos, livres de glúten e qualquer tipo de conservante.

Flor de Lótus

Tem os sabores doce com frutas e os mousses, que vem com o azedinho característico de cada fruta Crédito: Divulgação

Os ovos de colher da Flor de Lótus, de João Pessoa, são feitos com chocolate 100% orgânico e vegano, são perfeitos para quem ama doces na medida certa. Além dos sabores tradicionais, tem outras opções disponíveis: doce com frutas e os mousses, que vem com o azedinho característico de cada fruta. Perfeito para quem quer algo saboroso e leve.

Mundo verde

São 6 produtos especialmente pensados para Páscoa Crédito: Divulgação

A Java Chocolates traz novos sabores de ovos para a Páscoa de 2021. São 6 produtos especialmente pensados para a época mais doce do ano. Todos os produtos são isentos de matérias-primas de origem animal, e o cacau é comprado diretamente do produtor no sistema de comércio justo e estão à venda na loja Mundo Verde do Shopping Vitória.

Formiga Vegana

Os doces são feitos com mix de farinhas sem glúten, leite de amêndoas puro, óleo de coco, cacau, entre outros Crédito: Divulgação

A Formiga Vegana, do Rio de Janeiro, é a primeira marca carioca de doces veganos, 100% livres de glúten e de soja. Uma de suas premissas é o cuidado na escolha de cada ingrediente. Os doces são feitos com mix de farinhas sem glúten, leite de amêndoas puro, óleo de coco, cacau, chocolate meio amargo, melado de cana e açúcar demerara orgânico. Aptos para intolerantes e alérgicos.

Chocolate Lab

A Chocolate Lab, de Belo Horizonte, especializou-se na produção doces e chocolates para pessoas com restrições alimentares e para veganos – pessoas que, por razões éticas, optam por não consumir ingredientes de origem animal.

Lançou como mascote o coelhinho Rabito, que, além de fofo e esperto, é um coelhinho surdo. Crédito: Divulgação

Por essa razão, é considerada uma “confeitaria inclusiva”. Nessa Páscoa, a marca deu um passo além em sua proposta de inclusão, lançando como mascote o coelhinho Rabito, que, além de fofo e esperto, é um coelhinho surdo.

Para que as crianças possam pedir ao Rabito ovos e chocolates, a marca preparou uma série de vídeos ensinando as crianças a dizerem algumas frases simples em Libras, tais como “Eu quero um ovo de Páscoa” ou “Rabito, vamos brincar?”. Uma música e um videoclipe também foram criados, em parceria com o Grupo Oriundo de Teatro.

Para contribuir para a conscientização sobre a Língua dos Sinais, dois ovos da marca terão, como brinde surpresa, o Jogo Librário – um jogo de cartas que incentiva, de forma lúdica, a aprendizagem da Libras. E, para incluir de verdade, a Chocolate Lab, com o apoio logístico do Mesa Brasil/Sesc, vai doar ovos de Páscoa veganos e deliciosos para todas as crianças atendidas pela Associação de Surdos de Minas Gerais.

O que podemos fazer?