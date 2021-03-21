Páscoa: conheça marcas que fazem chocolate vegano

A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A travessia dos judeus pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida simbolizou a passagem da escravidão para liberdade. Daí o nome Páscoa, em hebraico “Pessach”, que significa “passagem”.
Para os cristãos, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, sendo considerada uma das mais importantes celebrações da fé católica. A abstenção de carne na Sexta-feira Santa acontece em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo, durante o seu sacrifício.
A Igreja Católica recomenda que todas as sextas-feiras do ano sejam reservadas à abstinência de carne e não apenas na Semana Santa. É o que diz o Código de Direito Canônico, no artigo 1251.
- O Código de Direito Canônico fala em abstinência de carne, sem especificar quais animais estão incluídos ou excluídos dessa restrição.
- Os animais que nos servem de alimento vivem uma vida de enorme sacrifício, crueldade, tristeza e dor. Isso vale para a indústria da carne de boi, de frango e laticínios.
- Os peixes têm sistema nervoso complexo e, quando retirados da água e mortos por asfixia e golpes de faca, sentem dor e desespero. E que 7 milhões de toneladas de peixes pescados em rede são devolvidos ao mar, por não interessar comercialmente, e morrem quase sempre antes de voltarem à água. Essa prática coloca em risco o ecossistema e a existência de várias espécies marinhas.
- Cerca de 80% das principais espécies exploradas na costa brasileira estão em estado de sobrepesca, resultante da retirada excessiva de pescado acima do limite que uma espécie é capaz de repor na natureza.
A boa notícia: deliciosos chocolates veganos
Existe um mundo de sabores e prazeres, livres da crueldade animal, que não contribui para o risco de extinção de espécies e que não ameaçam o nosso já fragilizado ecossistema.
Comer é um ato político e nossas escolhas diárias, e em datas temáticas como a Páscoa, podem fazer a diferença para o nosso planeta, para a nossa saúde e para o bem-estar de inúmeras espécies de animais.
Quando pensamos em Páscoa, pensamos em maravilhosos pratos feitos com frutos do mar, como a tradicional Moqueca Capixaba, bacalhau e em outros pratos com alimentos de origem animal. E, claro, pensamos no deleite dos ovos de chocolate e em muitas gostosuras, que são feitas com leite.
Na coluna de hoje, vamos divulgar inúmeras delícias de chocolate vegano, feito por produtores locais, de diferentes cidades, que se dedicam a oferecer opções gostosas, saudáveis e veganas. Ou, seja livre de crueldade e sacrifício animal. Numa data em que nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, em nome da humanidade, podemos refletir sobre o sacrifício que estamos impondo a várias espécies e sobre o dano que estamos causando ao ecossistema com nossas escolhas alimentares.
Chef Vegan
A Chef Vegan, especializada em produtos veganos, lançou, nessa Páscoa, uma linha para pessoas com problemas alergênicos e restrições alimentares. A proposta é agregar saúde + sabor - crueldade - restrição + amor.
Todos os chocolates são nobres, adoçados com açúcar de coco ou maltitol, sem soja, sem glúten, sem corantes, sem conservantes, 100% veganos e seguros. Deliciosos, saborosos, sem crueldade, sem sofrimento, feitos artesanalmente, com todo cuidado e muito amor! Páscoa saudável da Chef, é para saborear sem culpa!
Candy Comeu
A Candy Comeu, de São André (SP), foi criada em 2015 para ajudar ONGs, animais em situação de rua e 12 animais resgatados. Criada pela professora de educação física Ariane Gadelha Sosnosk, o propósito da confeitaria era única e exclusivamente arrecadar dinheiro para a causa. Com a pandemia, tornou-se sua única fonte de renda. Ao todo são 14 opções de sabores.
Enne Chocolate
A Enne Chocolate, de Rio das Ostras, é uma empresa de chocolates artesanais - feitos desde o grão até a barra - e vegana. Neste ano, lançaram dois ovos de Páscoa: ovo chocolate 70% feito com cacau especial de origem (Linhares - ES) e ovo chocolate 45% com castanha de caju, feito com cacau especial de origem (Sul da Bahia). Os dois tem 150g e vem com uma surpresa dentro: o delicioso amendoim caramelizado. Todos os produtos são, além de veganos, livres de glúten e qualquer tipo de conservante.
Flor de Lótus
Os ovos de colher da Flor de Lótus, de João Pessoa, são feitos com chocolate 100% orgânico e vegano, são perfeitos para quem ama doces na medida certa. Além dos sabores tradicionais, tem outras opções disponíveis: doce com frutas e os mousses, que vem com o azedinho característico de cada fruta. Perfeito para quem quer algo saboroso e leve.
Mundo verde
A Java Chocolates traz novos sabores de ovos para a Páscoa de 2021. São 6 produtos especialmente pensados para a época mais doce do ano. Todos os produtos são isentos de matérias-primas de origem animal, e o cacau é comprado diretamente do produtor no sistema de comércio justo e estão à venda na loja Mundo Verde do Shopping Vitória.
Formiga Vegana
A Formiga Vegana, do Rio de Janeiro, é a primeira marca carioca de doces veganos, 100% livres de glúten e de soja. Uma de suas premissas é o cuidado na escolha de cada ingrediente. Os doces são feitos com mix de farinhas sem glúten, leite de amêndoas puro, óleo de coco, cacau, chocolate meio amargo, melado de cana e açúcar demerara orgânico. Aptos para intolerantes e alérgicos.
Chocolate Lab
A Chocolate Lab, de Belo Horizonte, especializou-se na produção doces e chocolates para pessoas com restrições alimentares e para veganos – pessoas que, por razões éticas, optam por não consumir ingredientes de origem animal.
Por essa razão, é considerada uma “confeitaria inclusiva”. Nessa Páscoa, a marca deu um passo além em sua proposta de inclusão, lançando como mascote o coelhinho Rabito, que, além de fofo e esperto, é um coelhinho surdo.
Para que as crianças possam pedir ao Rabito ovos e chocolates, a marca preparou uma série de vídeos ensinando as crianças a dizerem algumas frases simples em Libras, tais como “Eu quero um ovo de Páscoa” ou “Rabito, vamos brincar?”. Uma música e um videoclipe também foram criados, em parceria com o Grupo Oriundo de Teatro.
Para contribuir para a conscientização sobre a Língua dos Sinais, dois ovos da marca terão, como brinde surpresa, o Jogo Librário – um jogo de cartas que incentiva, de forma lúdica, a aprendizagem da Libras. E, para incluir de verdade, a Chocolate Lab, com o apoio logístico do Mesa Brasil/Sesc, vai doar ovos de Páscoa veganos e deliciosos para todas as crianças atendidas pela Associação de Surdos de Minas Gerais.
O que podemos fazer?
- Primeiramente, experimentar essas delícias e ver como são saborosas e saudáveis.
- Aproveitar o período da Páscoa, em que os cristãos se compadecem com o sofrimento de Cristo e pensar no sofrimento desnecessário que causamos aos animais todos os dias.
- Se você é cristão, que tal seguir a orientação do Código Canônico e comer produtos livres de origem animal todas as sextas-feiras do ano, não somente na Semana Santa? Já seria um ótimo começo.
- Não precisa ser radical, não precisa virar vegano de um dia para o outro. A proposta é experimentar novas opções, conhecer novos sabores, perceber como seu corpo fica melhor e seguir fazendo as opções, no seu ritmo, sem pressões ou cobranças.
- Por último e igualmente importante, manter o afastamento social para proteger a sua saúde e das pessoas que você ama.
- A Coluna Terra deseja uma Feliz Páscoa a todos!