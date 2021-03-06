O empreendimento Pinah, que ainda será construído, também passará pelo processo de certificação para obtenção do selo. Crédito: Divulgação/ Construtora Laguna

Você sabia que:

A WGSN – líder em previsão de tendências – aponta que a economia circular vai representar uma oportunidade de um trilhão de dólares para empresas em todo o mundo. Para o instituto, as marcas que investirem nesse mercado irão atrair consumidores mais conscientes com relação aos impactos ambientais. No segmento da construção civil, o Brasil alcançou a quinta posição como país mais sustentável do mundo.

Um recente estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) reconhece que as construções verdes são as melhores opções do mercado imobiliário. Segundo a pesquisa, edificações comerciais tidas como sustentáveis recebem uma valorização de 4% a 8% por m².

O LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design, que está presente em mais de 160 países é a principal plataforma utilizada para green buildings (edifícios verdes), com mais de 170 mil m² certificados diariamente. A análise contempla oito dimensões e o nível da certificação é definido conforme a pontuação, nos níveis Certificado, Silver, Gold e Platinum.

O Brasil teve 531 projetos certificados em 2018 – somando 16,74 milhões de m² brutos – atrás apenas da China, do Canadá e da Índia. Os EUA, que são o berço do LEED, lideram o ranking com 33.632 construções sustentáveis.

Selo garante cumprimento dos protocolos de higiene e saúde

Há uma nova certificação no mercado para empreendimentos residenciais e comerciais. O International WELL Building Institute (IWBI) criou a certificação WELL Health-Safety Rating. O selo é a garantia de um lugar seguro, sustentável e dentro dos novos protocolos internacionais de higiene e saúde.

A WELL Health-Safety Rating é uma resposta às exigências do mercado e informações vindas da força tarefa do IWBI sobre a COVID-19. Foram envolvidos 600 especialistas em saúde pública, virologistas, funcionários do governo, acadêmicos, líderes empresariais, arquitetos, designers, cientistas em edificações e profissionais do setor imobiliário. E hoje, mais de 139 milhões de metros quadrados – como o Yankee Stadium, Empire State Building, JPMorgan Chase, RocketMortgage Field House, Amalie Arena, Spectrum Center, Simon Property Group, BB&T Center, Aimbridge Hospitality e AT&T Stadium – obtiveram o WELL Health-Safety Rating.

O IWBI lançou, recentemente, uma campanha para divulgar o selo e onta com depoimentos de grandes nomes como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams. A parte criativa da campanha é assinada pela agência de publicidade SWAT by Kirshenbaum, dirigida por Spike Lee e produzida pela Pony Show Entertainment.

Com 25 anos de atuação, a Construtora Laguna é hoje a primeira e única representante do país a fazer parte do “WELL Portfolio”, um seleto grupo com apenas 30 empresas de todo o mundo, comprometidas em desenvolver projetos que promovam qualidade de vida, saúde e bem-estar aos consumidores e comunidade.

Pioneira e líder em construção verde no mercado brasileiro, a Laguna, que tem o maior número de selos sustentáveis da região Sul do Brasil, conta com diversas certificações LEED e GBC e incluirá o selo WELL Health-Safety Rating nos seus futuros empreendimentos. Entre elas, estão:

LEED Gold – o LLUM Batel foi o primeiro residencial do país a receber a pré-certificação – a certificação LEED Gold veio em janeiro de 2020;

· LEED Gold e Silver – para o Condomínio Industrial e Logístico São Carlos (SP).

· LEED Gold – com o Iguaçu 2820;

· LEED Platinum – para o escritório Laguna no Iguaçu 2820;

· GBC Platina – em processo de certificação sustentável inédito no Brasil, para o ALMÁA Cabral e o MAI Terraces;

· GBC Ouro – em processo de certificação para o ROC Batel

O Espaço Laguna, escritório comercial da empresa, é pioneiro na certificação WELL Health Safety Rating e o escritório da construtora também está em processo para receber o certificado. O empreendimento Pinah, que ainda será construído, também passará pelo processo de certificação para obtenção do selo.

O que podemos fazer?