Conforto em loft e construção sustentável: os destaques da decoração

A arquiteta Natália Veloso conseguiu dar amplitude e conforto a esse loft de 48m² Crédito: Marcus Camargo

Feito para um casal que gosta de receber os amigos e a família, a arquiteta Natália Veloso conseguiu dar amplitude e conforto a esse loft de 48m². Para aproveitar todos os espaços, a arquiteta deslocou os móveis de maior volume para as extremidades dos ambientes, aproveitou as múltiplas funções de alguns móveis e separou os ambientes sociais da área íntima, com um painel ripado.

O projeto teve como principal desafio encontrar soluções para deixar o ambiente mais fluido e integrado. Crédito: Marcus Camargo

Em pouco mais de três meses de obras, feito em parceria com a Todeschini Goiânia, o projeto teve como principal desafio encontrar soluções para deixar o ambiente mais fluido e integrado. O destaque fica para os acabamentos sofisticados e atemporais, para o mobiliário e para as luminárias de design assinado.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

O uso de módulos permite uma construção mais restrita e em um quarto do tempo da tradicional Crédito: Divulgação/ Brasil ao Cubo

A Modular Building Institute define a construção modular como um processo no qual um edifício é construído fora do local onde será utilizado, sob condições controladas de um ambiente industrial, usando tecnologia projetada do zero, com engenharia e arquitetura especializada.

A Brasil ao Cubo se destaca nesse segmento. O CEO e fundador da empresa, Ricardo Mateus afirma que, além da menor geração de resíduos e de perturbações, o uso de módulos permite uma construção mais restrita e em um quarto do tempo da tradicional. A construção modular reduz a demanda por matéria-prima, diminui o desperdício de materiais e da quantidade de energia gasta para criar um edifício, atenua o risco de atrasos climáticos e reduz os riscos de acidentes, além de se ajustar à estética externa de qualquer edifício já existente.

Outro ponto importante em relação à sustentabilidade é a não utilização de água nas construções feitas no parque fabril. Crédito: Henrique Blasius

O sistema off-site utilizado pela empresa permite que várias etapas ocorram em simultâneo. Assim, possibilita o controle dos processos e de qualidade, garantindo que os resíduos gerados sejam drasticamente reduzidos e que os materiais sejam reutilizados. Outro ponto importante em relação à sustentabilidade é a não utilização de água nas construções feitas no parque fabril.

DO UNIVERSO LÚDICO PARA SUA MESA

São itens de chá, mesa posta e linha de banho de alto padrão “garimpados” por Dani Crédito: Divulgação/ Dani Mendes

A tea sommelière e especialista em mesa posta Dani Mendes misturou suas grandes paixões: o chá e a arte de receber bem para criar o Garimpei4you, um site de produtos únicos para o lar.

São itens de chá, mesa posta e linha de banho de alto padrão “garimpados” por Dani, para fazer a diferença na casa de quem quer deixar o ambiente mais acolhedor.

Fazem ainda parte do acervo peças de “Alice no país das maravilhas” Crédito: Divulgação/ Dani Mendes