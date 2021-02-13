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Conforto em loft e construção sustentável: os destaques da decoração

Veja a amplitude e conforto de um loft de 48m²  e como um edifício é construído fora do local onde será utilizado, usando tecnologia projetada do zero, com engenharia e arquitetura especializada

Públicado em 

13 fev 2021 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Loft de 48m²
A arquiteta Natália Veloso conseguiu dar amplitude e conforto a esse loft de 48m² Crédito: Marcus Camargo
Feito para um casal que gosta de receber os amigos e a família, a arquiteta Natália Veloso conseguiu dar amplitude e conforto a esse loft de 48m². Para aproveitar todos os espaços, a arquiteta deslocou os móveis de maior volume para as extremidades dos ambientes, aproveitou as múltiplas funções de alguns móveis e separou os ambientes sociais da área íntima, com um painel ripado.
Loft de 48m²
O projeto teve como principal desafio encontrar soluções para deixar o ambiente mais fluido e integrado. Crédito: Marcus Camargo
Em pouco mais de três meses de obras, feito em parceria com a Todeschini Goiânia, o projeto teve como principal desafio encontrar soluções para deixar o ambiente mais fluido e integrado. O destaque fica para os acabamentos sofisticados e atemporais, para o mobiliário e para as luminárias de design assinado.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

 Modular Building Institute 
O uso de módulos permite uma construção mais restrita e em um quarto do tempo da tradicional   Crédito: Divulgação/ Brasil ao Cubo 
A Modular Building Institute define a construção modular como um processo no qual um edifício é construído fora do local onde será utilizado, sob condições controladas de um ambiente industrial, usando tecnologia projetada do zero, com engenharia e arquitetura especializada.
A Brasil ao Cubo se destaca nesse segmento. O CEO e fundador da empresa, Ricardo Mateus afirma que, além da menor geração de resíduos e de perturbações, o uso de módulos permite uma construção mais restrita e em um quarto do tempo da tradicional. A construção modular reduz a demanda por matéria-prima, diminui o desperdício de materiais e da quantidade de energia gasta para criar um edifício, atenua o risco de atrasos climáticos e reduz os riscos de acidentes, além de se ajustar à estética externa de qualquer edifício já existente.
 Modular Building Institute 
Outro ponto importante em relação à sustentabilidade é a não utilização de água nas construções feitas no parque fabril. Crédito: Henrique Blasius
O sistema off-site utilizado pela empresa permite que várias etapas ocorram em simultâneo. Assim, possibilita o controle dos processos e de qualidade, garantindo que os resíduos gerados sejam drasticamente reduzidos e que os materiais sejam reutilizados. Outro ponto importante em relação à sustentabilidade é a não utilização de água nas construções feitas no parque fabril.

DO UNIVERSO LÚDICO PARA SUA MESA

Louças lúdicas
São itens de chá, mesa posta e linha de banho de alto padrão “garimpados” por Dani Crédito: Divulgação/ Dani Mendes
A tea sommelière e especialista em mesa posta Dani Mendes misturou suas grandes paixões: o chá e a arte de receber bem para criar o Garimpei4you, um site de produtos únicos para o lar.
São itens de chá, mesa posta e linha de banho de alto padrão “garimpados” por Dani, para fazer a diferença na casa de quem quer deixar o ambiente mais acolhedor.
Louças lúdicas
Fazem ainda parte do acervo peças de “Alice no país das maravilhas” Crédito: Divulgação/ Dani Mendes
Entre os produtos que mais fazem sucesso estão as louças lúdicas: o jogo “A Bela e a Fera” é o mais vendido da loja virtual. Ele é composto com Xícara Zip e Bule Madame Samovar, feitos em porcelana e detalhes em filetes dourados. Fazem ainda parte do acervo divertido do Garimpei4you, peças de “Alice no país das maravilhas”, açucareiros, bules, xícaras, jogo de miniaturas, entre outros.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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