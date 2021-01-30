Cobogós, estética da madeira e piso no teto são os destaques na decoração

As diversas possibilidades e o charme proporcionados pelos cobogós trazem leveza ao ambiente Crédito: Divulgação Decortile

A versatilidade dos elementos vazados

Os clássicos cobogós são conhecidos pelo caráter artístico e encantador na hora de dividir ambientes internos, externos e por valorizar a luz e a ventilação natural. O jogo de luzes e sombras causado pelas mais diferentes texturas e formas dos cobogós é o que mais chama atenção.

O nome é uma combinação das sílabas dos sobrenomes de três engenheiros que patentearam o produto em 1929, e passaram a comercializá-lo em escala industrial: Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest Boeckmann e Antônio de Góis.

Cobogós Decortiles têm inspirações nas obras de Tarsila do Amaral e nas ondas Crédito: Divulgação

A Decortiles incorporou dois padrões de cobogós em sua coleção Camuflagem. A obra de Tarsila do Amaral, importante artista brasileira do movimento modernista, inspira o Cobogó Lua. O aspecto bruto e frio do cimento é quebrado pelas formas orgânicas esféricas, que exaltam o místico e a espiritualidade. Já o Cobogó Onda tem um olhar sobre o movimento das águas e a imponência e fluidez das ondas dos mais belos paraísos tropicais brasileiros.

A beleza da madeira

Indústrias de porcelanato se apropriam das tonalidades, texturas e cores da madeira; Crédito: Divulgação

O uso da madeira cria uma atmosfera confortável e aconchegante, proporcionando uma conexão com a natureza. Suas tonalidades, texturas e cores vem sendo utilizada pelas indústrias de porcelanato.

As vantagens não param na fidelidade do desenho, mas se estendem à maior facilidade de limpeza, resistência e durabilidade. Reserva Natural, da Eliane, é um deles. São peças que mimetizam nodos, veios e coloração característicos da madeira nobre. Também exibem detalhes gráficos que remetem à inconfundível ação do tempo sobre as tábuas da matéria-prima natural – em referência às “belas imperfeições” da natureza.

Está disponível nos tamanhos 19,4x118,2cm e 19x90,2cm, o que lembra o charmoso formato de tábuas de madeira. É indicado para pisos e paredes de ambientes internos e externos residenciais. As opções da coleção se ampliam com o Reserva Natural EXT, um revestimento ideal para calçadas e ambientes externos com áreas planas.

Enxoval infantil lúdico e cheio de estilo

Peças de enxoval infantil são criadas a fim de tornar os ambientes lúdicos e alegres para os pequenos Crédito: Divulgação

As irmãs e empresárias Janaina e Nathalia Faria, da loja MiniHaus, especializada em mobiliário e decoração infantil, se dedicam a criar ambientes lúdicos e alegres para os pequenos. Após três anos de experiência, as duas decidiram expandir o negócio e lançam - pela primeira vez - uma coleção autoral. As peças assinadas vão desde protetores de berço e almofadas em tricot à lençóis, com sete estampas e texturas exclusivas. A Mini Haus Collection “Fun”, como foi nomeada, é uma coleção moderna, com estética divertida e lúdica.

Os lençóis são produzidos em 100% algodão, 230 fios acetinado. Foram priorizados cores e elementos que pudessem ser combinados entre si, dando mais versatilidade à coleção. Visando uma narrativa rica, a paleta de cores traz tons terrosos, rosa seco e azul – além do preto e branco –, refletindo o desejo das sócias em levar o lúdico para o mundo dos pequenos.

A coleção está acompanhada do lançamento do e-commerce da MiniHaus (shopminihaus.com.br) que vai apresentar a marca para todo o país.

Piso no teto?

Ambiente com aplicação de piso vinílico no teto. Crédito: Divulgação

Que o vinílico vai muito bem nas aplicações em pisos e paredes, você provavelmente já sabe. Mas você sabia que o piso vinílico no teto também é uma ótima opção?

O vinílico reúne mais benefícios que outros tipos de revestimentos em ambientes internos, destacando-se sobretudo pelo conforto térmico, acústico e praticidade de manutenção. Além de ser leve, rápido de instalar e ainda proporciona uma ampla variedade de cores e texturas.

Líder mundial em pisos vinílicos, a Tarkett traz algumas dicas para fazer essa instalação. Para instalar o piso vinílico no teto, a recomendação é optar pelo piso colado. A laje precisa estar acabada, nivelada e impermeabilizada. Caso o teto já possua um acabamento em pintura, é preciso lixar a superfície para que haja uma melhor aderência. Para os forros de gesso, a dica é consultar primeiro se há compatibilidade entre o adesivo e esse material. Antes de iniciar a instalação no gesso, é recomendado aplicar seladora.