Confira as novidades do universo da decoração e do design

Projeto empresarial contemporâneo e sofisticado por Giuliana Nahssen Crédito: Divulgação

Elegância e sobriedade

O projeto desenvolvido para a empresa Viana e Olímpio Advogados Associados visou atender de forma funcional às necessidades dos clientes, contemplando uma recepção, duas salas de diretoria, uma sala de reuniões, quatro salas de gerentes, salão para os advogados, além das áreas de apoio: copa, banheiros, arquivo e setor administrativo.

Contemporâneo e com personalidade, o projeto, assinado por Giuliana Nahssen buscou o equilíbrio nas cores preta, branca e cinza para garantir um estilo atemporal e masculino, traduzindo solidez e segurança a seus clientes. O mix de texturas nobres como mármore, couro, madeira ebanizada e cimento queimado traz sofisticação. Já a utilização das estruturas de metalon contribuem para a modernidade e leveza almejada. Outro destaque importante é a iluminação, desenvolvida e pensada em cada ambiente, buscando a valorização do espaço.

Inspiração marroquina

Quarto Majorelle, novo ambiente da Casa Arrumada Crédito: Divulgação

As tendências Mix & Match e Étnica são super indicadas para dar personalidade ao ambiente. No quarto Majorelle, novo ambiente da Casa Arrumada, as arquitetas Lara e Luiza Guimarães utilizam esses dois estilos de decor de forma intensa e harmônica. Inspirados no Jardim Botânico Majorelle, no Marrocos, o espaço transborda a mistura de tecidos e padronagens e traz a exuberância da cultura marroquina. Os tons vibrantes de verde e azul encontrados nesse oásis predominam, e a riqueza da cultura do país está muito bem pontuada não apenas nos tecidos, como nos papéis e no mobiliário que está sendo lançado. O quarto já pode ser visitado e fica em exposição por tempo limitado.

Pinturas aquareladas

Obra da artista Cristina Xavier Crédito: Divulgação

A artista Cristina Xavier tem uma longa carreira na área de design gráfico e ultimamente tem se dedicado ao universo das artes plásticas. São pinturas aquareladas e trabalhadas com traços leves de caneta Posca. O colorido forte, que marca seu trabalho em pinturas nas telas e sobras de papel de parede, é usado para dar um toque especial de cor nos ambientes. Segundo ela, as cores vibram e dão alegria à casa. Além das cores, trabalhar o traço em preto e branco também tem seu lugar. Tem se dedicado também à arte mural. Antes de pintar a parede, ela faz estudos em papel e somente depois aplica a arte sobre a superfície desejada.

Afeto em tempos de pandemia

Coleção de pratos "Histórias que aproximam" criada pelas artistas Camila Rosa, Dika Araújo e Lia Amazonas. Crédito: Divulgação

Três artistas brasileiras traduzem em seis estampas sentimentos aflorados na pandemia. Assim foi criada a coleção de pratos Histórias que aproximam. São seis estampas criadas por Camila Rosa, de Joinville/Santa Catarina, Dika Araújo, de São Luis do Maranhão e Lia Amazonas, da Chapada dos Guimarães/Mato Grosso do Sul, que traduzem as sensações e emoções vivenciadas por todos nós, durante a quarentena.

As imagens delicadas nos afagam com sentimentos que ficaram escassos durante esse extenso período pandêmico e nos fazem tanta falta no dia a dia. Um cafuné, um dengo, os tão desejados (e proibidos) abraços e beijos...o olhar para o outro e para si mesmo. As artistas participaram juntas do processo criativo – todo ele 100% online -, trazendo seus traços que, no final, confluíram para uma unidade visual harmônica, profunda e sutil.

As três coleções pockets – Janela de dentro e Janela de fora; Cafuné e Dengo; Abraço e Beijo -, com duas obras de cada uma, fazem parte da nova série de pratos do restaurante Spoleto. As peças podem ser adquiridas na compra de uma refeição com bebida e mais R$ 7,90 (não vale para delivery) ou avulsas por R$ 29,90. Serão distribuídos 272 mil pratos.

Guirlandas atemporais

Guirlanda moderna pela florista Milena Borges Crédito: Divulgação