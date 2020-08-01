Design funcional e minimalista é destaque na decoração

Esquadrias da Linha Minimalista da Claris. Crédito: Divulgação

Design minimalista em esquadrias

O minimalismo tem exercido grande influência na arquitetura e na decoração. A busca por um modo de vida mais simples e sustentável faz com que as edificações sigam um novo conceito, com a maior valorização da iluminação natural dos espaços, evitando excessos, criando uma atmosfera limpa, clara e permitindo a integração entre ambientes.

A linha minimalista da Claris, lançada com exclusividade em Vitória pela Innovare Esquadrias, favorece a amplitude do vidro no ambiente e traz a concepção de elementos mínimos, porém elegantes e sofisticados. As peças da edição minimalista estão disponíveis no modelo pivotante ou de correr e possuem roldanas de inox embutidas nos trilhos.

Divisórias geram economia e ganho de espaço

Divisórias são apostas econômicas, funcionais e aparecem cada vez mais sofisticadas Crédito: Evelyn Muller / Divulgação

Os sistemas de construção a seco ganham cada vez mais espaço no Brasil, principalmente, nos espaços corporativos, que exigem mais agilidade na execução dos projetos e economia de recursos. Há 69 anos a Eucatex desenvolve soluções que agregam praticidade ao cotidiano dos brasileiros, entre elas, as linhas de divisórias Novitá e Divilux.

Graças às suas características, como “paredes” de apenas 35 mm de espessura, há um grande ganho de área útil – atributo cada vez mais importante devido à redução do tamanho dos imóveis. A flexibilidade também é algo relevante, com possibilidade de alteração de layout. Quando se opta pela divisória, é possível reaproveitá-la em um novo contexto, na diminuição ou aumento de espaço dentro de um mesmo escritório. Na foto, divisória da linha Divilux, com padrão teka.

Versátil e funcional

Carrinho de Bar Teca tem assinatura de Jader Almeida. Crédito: Divulgação

Com leveza e estética atemporal, o carrinho de Bar Teca tem assinatura de Jader Almeida. O modelo tem estrutura em aço carbono e bandejas em MDF laminado. Uma peça de mobiliário que agrada, devido à versatilidade e funcionalidade, sem falar da estética. Pode ser levado para qualquer cantinho da casa. Está disponível com exclusividade na Stampa

Para os amantes da arte

Livros de arte são disponibilizados por museu de forma online e gratuita. Crédito: Divulgação

Conhecimento e construção de repertório devem ser alimentados ao longo de toda vida. E foi pensando no aspecto transformador e positivo da disseminação de conteúdo que dois importantes museus de Nova Iorque, digitalizaram centenas de livros de arte e catálogos de exposição e colocaram seus arquivos disponíveis para acesso livre e gratuito.

Em seu site, o Metropolitan Museum of Art disponibilzou obras publicadas entre 1964 e 2017 que compreendem todo o período da história da arte. Além de estudos críticos sobre arquitetura, dança, escultura, música, pintura, literatura, teatro, cinema e fotografia, o acervo também contempla estudos e perfis biográficos de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Claude Monet, entre outros. Os livros estão disponíveis para download no formato PDF ou podem ser lidos on-line. Também existe a possibilidade de comprá-los em formato impresso.