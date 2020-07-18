Veja quais são as novidades no universo da decoração e das artes

"A marca holandesa Vescom, completa 12 anos no Brasil, contando com 15 coleções diferentes" Crédito: Reprodução

Marca holandesa completa 12 anos no Brasil

Empresa familiar com quase meio século, a marca holandesa Vescom, completa 12 anos no Brasil, contando com 15 coleções diferentes, fabricadas na Holanda e na Alemanha. Para Daan Bisseling, diretor da Vescom do Brasil, a essência do design é unir estética e relevância técnica.

Todos os produtos da empresa atendem às normas internacionais de retardamento do fogo, facilidade de limpeza e durabilidade. São utilizadas tintas à base de água e os vinílicos possuem a chancela europeia Vinylplus, garantindo que sua fabricação é sustentável.

Os revestimentos da Vescom podem ser encontrados em diferentes projetos, desde um hospital público no interior do estado do Rio de Janeiro até o futuro Hotel Rosewood Cidade Matarazzo em São Paulo, com projeto de interiores assinado por Philippe Starck.

Mesa Posta

Brinque na composição da sua mesa. Acima peça da Linha Home, de Márcia Abreu. Crédito: Reprodução

Agora, que estamos ficando mais tempo em nossos lares, estamos recuperando cada vez mais o sentimento de carinho e zelo em nossas refeições, desde a preparação até a montagem da mesa. E nestes momentos, a palavra de ordem é criatividade!

Abuse de combinações cheias de personalidade, opte por um mix de cores, brinque com os formatos dos souplats, pratos e copos, mescle materiais para compor sua mesa. Tire do armário seu aparelho de jantar favorito, ouse, viva! Afinal, nada melhor do que se sentir bem e feliz em sua própria casa.

E para deixar estes momentos ainda mais especiais, o Studio Marcia Abreu (@studiomarciaabreu) lançou, em junho, a Linha Home. São sousplats, velas aromatizadas, cachepôs, argolas para guardanapos, pratos pintados à mão e muito mais. Na foto, sousplat feito de crochet.

Arte japonesa

As cerâmicas são cheias de charme e elegância. Crédito: Reprodução

Um verdadeiro apaixonado pela culinária e tradição japonesas, o sushi chef Danilo Faria, proprietário da Uni Premium Sushi, uniu o universo da gastronomia e da cerâmica. Agora os admiradores da cultural oriental poderão adquirir peças de cerâmica assinadas pelas ceramistas Hideko Honma e Naoko Nagahama.

Hideko é considerada uma das maiores ceramistas do Brasil e construiu uma marca renomada, de peças com significado. Naoko foi aluna dela e ambas seguem técnicas de preparo aprendidas com os mestres da cidade de Arita, no Japão. Entre os itens que podem ser adquiridos estão travessas, pratos, bules, copos, entre outros. Os pedidos podem ser feitos através do site www.unipremiumsushi.com.br.

Conforto e beleza nas cozinhas

A coifa da Kouzina garante um visual totalmente moderno ao ambiente. Crédito: Reprodução

A cozinha, que já era uma das áreas mais valorizadas das casas, ganhou ainda mais destaque durante o período da pandemia. Com o confinamento, passamos a comer e cozinhar mais em casa.

Ao preparar alimentos, por vezes, o cheiro de gordura e a fumaça podem se espalhar pela casa e impregnar nos móveis. Nestes casos, a instalação de uma coifa é bem-vinda. Paulo Gottardi, proprietário da Kouzina, orienta sobre a escolha do equipamento. É importante que cubra toda a área do fogão. Quem tem fogão de quatro bocas pode utilizar as coifas com largura de 60 cm. No caso dos fogões de cinco ou seis bocas, a recomendação são as coifas de 90 cm.

As coifas de parede são as mais comuns. Elas são indicadas quando instaladas sobre fogões próximos da parede da cozinha. Para os fogões instalados em ilhas, recomenda-se a coifa instalada diretamente no teto. Além da funcionalidade, ela também agrega para a estética do ambiente. Existem muitas coifas que possuem um design diferenciado e que deixam a cozinha mais sofisticada.

Para os amantes da arte

Livros de arte estão sendo disponibilizados gratuitamente. Crédito: Reprodução

Conhecimento e construção de repertório são algo que devem ser alimentados ao longo de toda vida. E foi pensando no aspecto transformador e positivo da disseminação de conteúdo que dois importantes museus de Nova Iorque, digitalizaram centenas de livros de arte e catálogos de exposição e colocaram seus arquivos disponíveis para acesso livre e gratuito.