Decoração: exposição virtual e protagonismo na composição

projeto intitulado Saúde Habitacional tem como objetivo proteger, de maneira imediata, famílias carentes do Território do Bem. Crédito: Divulgação

Moradias dignas

A pandemia do coronavírus revelou muitas coisas que antes pareciam invisíveis para a maioria da sociedade. Além da imensa desigualdade social do nosso país, ficou mais evidente a precariedade das casas de muitas famílias, que não tem condição mínima de moradia e muito menos de fazer o isolamento social recomendado pela OMS – Organização Mundial de Saúde - e pelos especialistas.

O projeto intitulado Saúde Habitacional tem como objetivo proteger, de maneira imediata, famílias carentes do Território do Bem, um dos epicentros da COVID-19 em Vitória. O Ateliê de Ideias, em parceria com a Associação Onze8, está atuando na recuperação de imóveis em condições precárias que dificultam o isolamento social exigido para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Arquitetos urbanistas parceiros identificarão os pontos de inadequação de moradias da população de baixa renda, que causam problemas de insalubridade e comprometem a saúde dos moradores, com foco em soluções sanitárias de salubridade e ventilação.

Foram identificadas dez moradias que precisam de intervenção imediata, mas só conseguiram recursos para quatro delas: duas em São Benedito e duas em Jaburu. O projeto está em busca de novos doadores – de materiais de construção ou recursos financeiros - para viabilizar a reforma e adequação das outras casas. Mais informações nos perfis do instagram @onze8.ong e @ateliedeideias.es.

À deriva

"À deriva", de Tácito Fernandes Crédito: Divulgação

O ceramista, Tácito Fernandes, de Ibiúna, São Paulo, criou a peça À deriva, que nasceu da necessidade de exteriorizar sua angústia diante de diversas situações que estamos vivendo no país atualmente: pandemia, crises social, política e econômica. A arte nasceu da incerteza de como nós iremos sair dessa situação, e da única certeza de que precisaremos de união e solidariedade. Todos num mesmo barco, numa mesma situação, com um mesmo sentimento. Uma obra que traduz o sentimento de muitos brasileiros!

Conforto e beleza na cozinha

Coifa Kouzina Crédito: Divulgação

As cozinhas, que já tinham virado uma das áreas mais valorizadas das casas, agora ganham ainda mais destaque durante o período da pandemia. Com o confinamento, passamos a comer e cozinhar mais em casa.

Ao preparar alimentos, por vezes, o cheiro de gordura e a fumaça podem se espalhar pela casa e impregnar nos móveis. Nestes casos, a instalação de uma coifa é bem-vinda. Paulo Gottardi, proprietário da Kouzina, orienta sobre a escolha do equipamento. É importante que cubra toda a área do fogão. Quem tem fogão de quatro bocas pode utilizar as coifas com largura de 60 cm. No caso dos fogões de cinco ou seis bocas, a recomendação são as coifas de 90 cm.

As coifas de parede são as mais comuns. Elas são indicadas quando instaladas sobre fogões próximos da parede da cozinha. Para os fogões

instalados em ilhas, recomenda-se a coifa instalada diretamente no teto. Além da funcionalidade, ela também agrega para a estética do ambiente. Existem muitas coifas que possuem um design diferenciado e que deixam a cozinha mais sofisticada.

Protagonismo na decoração

Estante bangalô. Crédito: Divulgação

Com as lives e reuniões on-line tão presentes na vida das pessoas neste tempo de isolamento social, as estantes ganharam protagonismo na decoração das casas. Armazenam livros e objetos, enriquecendo a decoração dos ambientes. E, ainda podem servir como belas divisórias.

A estante Bangalô, da Conceito Móveis e Decor, é perfeita para dispor itens de decoração com elegância. O móvel ainda possui armário com portas que possibilitam a melhor acomodação e organização dos materiais. Com design elegante, moderno, acabamento e detalhes impecáveis, a estante se impõe em qualquer ambiente.

Exposição virtual

Quadro Raining Umbrella, de Paul Fuentes Crédito: Divulgação

A necessidade de nos adaptar a esse momento tem feito as empresas se reinventarem e criarem novas formas de apresentar seus produtos. A Urban Arts criou um tour virtual para quem deseja visitar e conhecer a obra do designer gráfico mexicano radicado em Londres, Paul Fuentes. O artista inaugurou de forma virtual uma exposição sobre seu trabalho na loja de São Paulo. O tour virtual pode ser acessado por meio do link https://my.matterport.com/show/?m=dRk3eVKbBWL. Dono de um olhar único e descontraído, com um toque surrealista,