Vão Livre: solidariedade

Breton cedeu os móveis para o espaço de descompressão de profissionais da saúde. Crédito: Divulgação

Num momento em que vivemos uma crise de saúde pública e uma crise econômica, algumas empresas e profissionais fazem a diferença, criando ações solidárias para ajudar as pessoas e contribuir para a superação desse momento. Nesse, especial Solidariedade, destacamos ações do segmento de arte, decoração, e design. E que essas iniciativas sirvam de exemplo para todos nós!

Breton equipa espaço para equipes de saúde

A Breton presta seu apoio ao Hospital de Campanha do Pacaembu e a toda equipe de profissionais que estão atuando no local para receber casos de pacientes com COVID-19, em São Paulo. A marca, em parceria com a Galeria Continua, cedeu os móveis para o espaço de descompressão que será utilizado por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, técnicos de raio-x e profissionais de apoio, como assistentes de atendimento, cozinheiros e camareiros.

A área de descanso do hospital com aproximadamente 18m², está equipada somente com mesas de jantar, mesas de apoio e laterais, espreguiçadeiras, banquetas e aparadores.

“Esse momento é de união em benefício ao próximo. A Breton está honrada em apoiar esses profissionais dedicados e dar um pouco de conforto e bem-estar nessa fase em que toda ajuda se faz importante”, afirma Giselle Rivkind, diretora de marketing da marca.

Vídeos do Teatro Campaneli para animar a quarentena

Rodrigo Campaneli criou a série Histórias Mágicas e a cada dia lança um novo vídeo com atividades lúdicas para as crianças Crédito: Divulgação

Rodrigo Campaneli já tinha a intenção de criar um canal no youtube, mas com as inúmeras outras atividades que desenvolve, não conseguia dispor do tempo para se dedicar a essa atividade.

Com o início da quarentena, em que seus negócios fecharam e as escolas também, ele decidiu colocar a ideia em prática. Criou a série Histórias Mágicas e a cada dia lança um novo vídeo com atividades lúdicas para as crianças que estão em casa, durante a quarentena. Entre as atividades estão mágica, oficinas de arte, contação de histórias. Uma forma de levar seu talento e criatividade para inspirar as famílias e as crianças a brincar, aprender e se divertir juntos!

As crianças passaram a gravar seus vídeos fazendo as atividades propostas e alguns desses vídeos são divulgados no canal! Para ter acesso ao conteúdo diário e gratuito, é só se inscrever no canal do youtube Teatro Campaneli.

Edital Emergencial da Cultura

Para amenizar os impactos do novo Coronavírus (Covid-19) no setor cultural, a Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult) lançou o Edital Emergencial da Cultura. A primeira fase de inscrições encerrou no último dia 20, mas haverá um novo período de inscrições.

A seleção, em caráter emergencial, contemplará 300 prêmios de R$ 1.200,00 divididos em propostas a serem realizadas on-line e apresentações presenciais após o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo.

Os inscritos na primeira etapa concorrem a 150 prêmios. A outra metade fica para o segundo período de inscrições, entre 20 de maio e 1 de junho. Os recursos são do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e farão parte de uma programação executada e divulgada pela Secult.

Podem participar artistas e técnicos tanto com projetos de apresentações quanto de capacitação na área de cultura. Todos os procedimentos serão simplificados, com o objetivo de dar uma resposta rápida ao setor cultural capixaba. O edital capixaba se destaca entre os demais em território nacional por possibilitar a inscrição de projetos de técnicos da cultura, como sonoplastas, iluminadores, fotógrafos, produtores e outros. Mais informações estão disponíveis no edital que pode ser consultado no site da secretaria.

Produção e distribuição de máscaras de proteção

A loja Arte Assinada também iniciou a produção de máscaras de tecido. Crédito: Divulgação

Prezando pelo bem-estar social em meio a esse momento tão conturbado, a Franccino iniciou a produção de máscaras para auxiliar na luta contra o coronavírus. A marca está produzindo 200 unidades por dia, que serão destinadas aos colaboradores da empresa e ao hospital Santa Casa, de Claúdio-MG, até que a demanda seja suprida.

A ação também é uma forma de retribuir todo o acolhimento oferecido pela cidade natal à fábrica da marca. A Franccino acredita que com união, respeito e solidariedade podemos superar as adversidades e construir novas histórias.

Em Vitoria, a loja Arte Assinada também iniciou a produção de máscaras de tecido. A empresária Sandra Demoner decidiu, junto com a gerente Simone Fernandes, contribuir de alguma forma no combate a pandemia do coronavírus e distribuir carinho e solidariedade. Para ajudar na proteção das pessoas, a empresária confeccionou diversas máscaras de tecido e está distribuindo para jornalistas, profissionais de arquitetura, clientes da loja e amigos. As máscaras são forradas com percal 400 fios, macio e todo em algodão, os tecidos possuem estampas variadas.