"A atmosfera já está bastante contaminada. Sejamos o mais leve possível" Crédito: Artem Kovalev/Unsplash

“Todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal; isso nada tem a ver com a coragem”. Escolhi este pensamento do filosofo francês Jean-Paul Sartre para refletir com vocês sobre os tempos difíceis impostos pelo novo Coronavírus. Sim estamos vivendo um momento de fragilidade Universal e, é claro que isso provoca medo, pânico, terror, fobia... sei lá mais o que.

O fato é que todos temos nosso ponto cego, ou seja, cada um de nós tem dentro de si dificuldade para lidar com alguma ou algumas questões. Por isso, estamos todos, de alguma forma, fragilizados emocionalmente. Estamos sendo tocados em nosso Calcanhar de Aquiles, naquele ponto onde uma pessoa se sente mais frágil, sem domínio suficiente para controlar uma determinada situação.

Por isto, neste momento de grande vulnerabilidade, cada pessoa reage de uma maneira e deve ser respeitada. Algumas saem de máscara e álcool gel, outras não saem de casa por e para nada ou ficam o dia todo acompanhando os boletins, há ainda as que ignoram as orientações e seguem como se nada estivesse acontecendo.

Enfim, os modelos de comportamento são os mais diversos e, como dica para tempos difíceis, exercitemos a compreensão. Sem julgamentos e cobranças. A atmosfera já está bastante contaminada. Sejamos o mais leve possível. Este é o melhor caminho para atravessarmos esta tormenta. Conhece alguém com medo de barata? de multidão? de andar de avião? de mar? de injeção? de sangue? de amar? de dentista? Pois então, qual o problema de ter medo de um vírus estranho, que pode matar e que não sabemos como combater? Este é o famoso medo de monstro! Conhece?

Respeite o medo do outro.