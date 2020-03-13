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Comportamento

Deixe a reclamação de lado

"O tempo que se perde com pensamentos negativos é o mesmo que se ganha com positivos"

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:08

Públicado em 

13 mar 2020 às 16:08
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

"É preciso exercitar um olhar mais positivo e divertido para com a vida" Crédito: shutterstock
Caro leitor, mande sua pergunta: [email protected]
Caríssimos leitores, dia desses vivenciei uma situação conhecida pela maioria de nós. Estava em uma fila para pagar alguns boletos em um local em que havia três caixas. Como eu tinha quatro boletos uma fila se formou. Até aqui uma situação normal, certo?
O incômodo foi constatar que a terceira pessoa que estava na fila, atrás de mim, começou a reclamar. Disse que era um absurdo a demora, que eu poderia estar pagando boletos de outras pessoas - segundo ela, de vizinhos talvez... Fiquei impressionada com o nível de criatividade da pessoa. O mais interessante era que ela conversava com uma outra pessoa que tentava justificar dizendo que a situação era normal e corriqueira, mas nada mudava a reclamação.
Confesso que, por alguns instantes, pensei em responder, mas, preferi não desperdiçar a minha energia, não quis entrar na sintonia da resmungona. Afinal, ela mesma estava deixando a sua má impressão no ambiente. Definitivamente, ela não precisava da minha ajuda para “poluir” o ambiente. Fez isso com maestria.
Saí de lá pensando como é comum e nocivo aquele tipo de comportamento. Resolvi escrever para que nos vigiemos com mais eficácia, já que as reclamações, muitas vezes, não nos acrescentam nada. Só nos fazem passar uma impressão de pessoas chatas, mal humoradas e amarguradas.
O tempo que se perde com pensamentos negativos é o mesmo que se ganha com positivos. Aproveite o tempo de espera para conversar, se fazer interessante e não para provocar repulsa e má impressão. Ninguém aprecia gente chata.
É preciso exercitar um olhar mais positivo e divertido para com a vida.
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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