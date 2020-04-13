“Se ta todo mundo sozinho. Então ta todo mundo junto!” Crédito: Freepik

“Se ta todo mundo sozinho. Então ta todo mundo junto!”

Adorei este pensamento que li em uma rede social, postada por uma comunidade que, nesta crise atual, surgiu para apoiar os comerciantes locais. Uma união de forças. Afinal, por mais diferente que seja o profissional e por mais inovador que seja o negócio, ninguém nunca está sozinho no mercado.

E, não é necessário encarar seus concorrentes como inimigos a serem destruídos. Afinal, isso demanda uma energia que acredito ser melhor empregada quando usada para fazer o seu negócio prosperar.

Manter uma política de boa vizinhança com seus concorrentes, vai dar uma noção do que eles estão fazendo e, sempre existe a possibilidade de surgir grandes parcerias quando juntamos forças.

Algumas dicas: conheça seus concorrentes. Faça uma pesquisa sobre eles e analise seus maiores erros e acertos. Concentre essa análise em pontos como presença on-line, produtos e serviços oferecidos. Esse é o passo inicial para definir quais serão os seus diferenciais; cuidado com a guerra de preços;

aprenda com exemplos ao seu redor e tente incorporar as estratégias que possibilitaram o sucesso desses profissionais. Isso vale para os erros cometidos, que podem servir de alerta para evitar a repetição deles; seja ético. Entenda que a concorrência é formada por outros empreendedores, que assim como você, estão apenas buscando um lugar ao sol para suas empresas ou serviços.