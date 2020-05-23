Arte contemporânea e solidariedade

Vão livre Crédito: Divulgação

A OÁ Solidária nasce a partir do desejo de unir sensibilidade e arte contemporânea ao momento social que atravessamos. Conta com a colaboração de artistas da galeria que doaram 18 obras para serem vendidas e o compromisso de repassar 100% do valor arrecadado para pessoas em situação de maior vulnerabilidade neste momento de crise na saúde pública.

A arrecadação será destinada à ONG Secri, situada em São Benedito, mesmo território da Galeria OÁ. A instituição beneficiada é reconhecida há anos pelo trabalho sério que realiza junto à comunidade. A ação está sendo realizada através da plataforma Instagram pelo perfil @oagaleriasolidaria. Lá poderão ser encontradas as obras disponíveis, outras maneiras de ajudar e demais informações.

Adeus a Abraham Palatnik

Arte de Abraham Palatnik Crédito: Divulgação

A arte brasileira perde cor e movimento com a morte de Abraham Palatnik. Um dos pioneiros da arte cinética, o artista morreu no último dia 9, no Rio de Janeiro, vítima da covid-19, aos 92 anos. A coluna presta homenagem ao artista, que se destacou por sua trajetória singular, tendo expandido os caminhos das artes visuais em sua produção artística.

Uma de suas mais recentes exposições foi na Galeria Nara Roesler, que abriu seu calendário de exposições de 2020, com uma mostra individual do artista, considerado um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros do século.

Banksy homenageia profissionais da saúde

Nova obra de Banksy é exposta no hospital de Southampton, na Inglaterra. A obra

do artista britânico presta homenagem a todos os profissionais da área de saúde, que estão trabalhando incansavelmente na linha de frente para combater o vírus COVID-19.

A tela intitulada Game Changer, uma ilustração monocromática, mostra um menino usando uma máscara facial e brincando com uma enfermeira de brinquedo como os braços estendidos, como um super-herói em vôo. Enquanto isso, os super-heróis batman e homem-aranha são esquecidos em um cesto.

Depois que as medidas de bloqueio forem suspensas, a peça será colocada em exibição pública e leiloada para arrecadar dinheiro para instituições de caridade, confirmou a porta-voz do artista.

Caricaturas celebram o amor

Caricaturas celebram o amor Crédito: Divulgação

O artista plástico Caio Cruz, do Ateliê da Oca (@_aoca), fará uma série especial de caricaturas para o próximo dia dos namorados! As caricaturas podem ser adquiridas na versão papel ou digital e serão produzidas a partir de fotos enviadas pelo casal. Uma bela e bem-humorada forma de registrar nossos afetos! As encomendas devem ser feitas até dia 6, mediante disponibilidade da agenda do artista.

Arquitetura e fotografia

Casa arrumada. Crédito: Divulgação

Depois desse período de confinamento, uma das certezas que temos é que sairemos ainda mais digitais dessa pandemia. O crescimento do marketing digital e do e-commerce, que já era uma tendência, se aprofunda ainda mais após essa crise. Artistas, arquitetos, designers de interiores estão precisando reinventar as formas de divulgar seus trabalhos. E tudo começa com uma fotografia de qualidade!

Atenta a essa tendência, a arquiteta e fotógrafa Camila Santos (@ camilasantos.fot) está oferecendo condições especiais para fazer os registros de ambientes residenciais ou comerciais, sem esquecer de todos os cuidados e proteção necessários no momento de fotografar. Na foto, ambiente da arquiteta Marília Celin, para a mostra da loja Casa Arrumada mostra como uma foto é capaz de valorizar ainda mais um belo projeto!

Design capixaba

On Lumi; Design capixaba Crédito: Divulgação