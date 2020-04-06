Para quem está em casa: arte!

Explore seus talentos e criatividade fazendo seus próprios itens de decoração. Crédito: Divulgação

Estamos sendo orientados a evitar o contato social, mantendo-nos reclusos, a maior parte do tempo. Tudo para reduzir a velocidade de contaminação do coronavírus e salvar o máximo de vidas.

Estamos nos adaptando a essa realidade e buscando atividades de lazer, formas de ocupar nosso tempo e distrair as crianças, sem sairmos de casa. Muitas empresas estão disponibilizando conteúdos gratuitos, num gesto de generosidade, a fim de colaborar com esse momento.

Para auxiliar nessa tarefa, selecionamos algumas ideias e sugestões para melhor aproveitar esse tempo de confinamento.

1) Faça você mesmo

Na internet há inúmeros vídeos ensinando a fazer pequenos objetos, muitos deles reaproveitando materiais que temos em casa. Uma busca com o termo DIY – Do it yourself – na internet, e temos acesso a um enorme universo de ideias e vídeos, com o passo-a-passo. Algumas ideias para servir de inspiração são o cachepô feito com jeans e vasinhos feitos com reaproveitamento de garrafas.

"Na internet há inúmeros vídeos ensinando a fazer pequenos objetos, muitos deles reaproveitando materiais que temos em casa" Crédito: Divulgação

2) Visite museus

Você pode conhecer mais de 20 museus nacionais no Google Arts & Culture. A plataforma oferece, de forma digitalizada, passeios online por dentro das galerias e é possível visualizar obras raras em alta definição. Museus como o MASP - Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu Nacional de Belas Artes estão na plataforma e podem ser visitados virtualmente.

Em momentos adversos, o contato com a arte pode ser uma boa saída. Lembrando a frase do filósofo Friedrich Nietzsche: “a arte existe para que a verdade não nos destrua”.

Dá pra "visitar" museus sem sair de casa. Crédito: Reprodução

3) Leitura de livros e e-books

A Amazon do Brasil disponibilizou centenas de e-books que podem ser baixados gratuitamente. Outros itens estão sendo oferecidos com descontos. Qualquer obra em e-book, adquirida na Loja Kindle da Amazon, pode ser lida nos dispositivos e-readers Kindle, mas também no aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS.

Seguem duas sugestões de livros: Macunaíma e Quietinho feito um sapo. O primeiro, que pode ser baixado gratuitamente, é a clássica obra de Mário de Andrade. O segundo é uma introdução à técnica de meditação Mindfulness para crianças e pais, e está à venda com desconto.

Ler nunca é demais. Crédito: Divulgação

4) Meditação

A meditação, praticada há milênios por muitas culturas, vem sendo cada vez mais recomendada pelos neurocientistas, como uma forma de alcançar bem-estar e felicidade. São inúmeros os estudos científicos que vem comprovando os efeitos positivos dessa prática.

Que tal aproveitar esse momento de reclusão e recolhimento e iniciar essa prática, também chamada de mindfullness? Entre os inúmeros benefícios está o autoconhecimento, a melhora do sono, o aumento da imunidade, a redução do stress e da ansiedade.

"Zafu é uma almofada redonda usada para meditação" Crédito: Divulgação