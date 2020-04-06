Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vão livre

Para quem está em casa: arte!

Ideias e sugestões ligadas a arte para fazer em casa e melhor aproveitar esse tempo de confinamento.

Públicado em 

06 abr 2020 às 19:32
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

vão livre
Explore seus talentos e criatividade fazendo seus próprios itens de decoração. Crédito: Divulgação
Estamos sendo orientados a evitar o contato social, mantendo-nos reclusos, a maior parte do tempo. Tudo para reduzir a velocidade de contaminação do coronavírus e salvar o máximo de vidas.
Estamos nos adaptando a essa realidade e buscando atividades de lazer, formas de ocupar nosso tempo e distrair as crianças, sem sairmos de casa. Muitas empresas estão disponibilizando conteúdos gratuitos, num gesto de generosidade, a fim de colaborar com esse momento.
Para auxiliar nessa tarefa, selecionamos algumas ideias e sugestões para melhor aproveitar esse tempo de confinamento.

1) Faça você mesmo

Na internet há inúmeros vídeos ensinando a fazer pequenos objetos, muitos deles reaproveitando materiais que temos em casa. Uma busca com o termo DIY – Do it yourself – na internet, e temos acesso a um enorme universo de ideias e vídeos, com o passo-a-passo. Algumas ideias para servir de inspiração são o cachepô feito com jeans e vasinhos feitos com reaproveitamento de garrafas.
vão livre
"Na internet há inúmeros vídeos ensinando a fazer pequenos objetos, muitos deles reaproveitando materiais que temos em casa" Crédito: Divulgação

2) Visite museus

Você pode conhecer mais de 20 museus nacionais no Google Arts & Culture. A plataforma oferece, de forma digitalizada, passeios online por dentro das galerias e é possível visualizar obras raras em alta definição. Museus como o MASP - Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu Nacional de Belas Artes estão na plataforma e podem ser visitados virtualmente.
Em momentos adversos, o contato com a arte pode ser uma boa saída. Lembrando a frase do filósofo Friedrich Nietzsche: “a arte existe para que a verdade não nos destrua”.
Dá pra "visitar" museus sem sair de casa. Crédito: Reprodução

3) Leitura de livros e e-books

A Amazon do Brasil disponibilizou centenas de e-books que podem ser baixados gratuitamente. Outros itens estão sendo oferecidos com descontos. Qualquer obra em e-book, adquirida na Loja Kindle da Amazon, pode ser lida nos dispositivos e-readers Kindle, mas também no aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS.
Seguem duas sugestões de livros: Macunaíma e Quietinho feito um sapo. O primeiro, que pode ser baixado gratuitamente, é a clássica obra de Mário de Andrade. O segundo é uma introdução à técnica de meditação Mindfulness para crianças e pais, e está à venda com desconto.
vão livre
Ler nunca é demais. Crédito: Divulgação

4) Meditação

A meditação, praticada há milênios por muitas culturas, vem sendo cada vez mais recomendada pelos neurocientistas, como uma forma de alcançar bem-estar e felicidade. São inúmeros os estudos científicos que vem comprovando os efeitos positivos dessa prática.
Que tal aproveitar esse momento de reclusão e recolhimento e iniciar essa prática, também chamada de mindfullness? Entre os inúmeros benefícios está o autoconhecimento, a melhora do sono, o aumento da imunidade, a redução do stress e da ansiedade.
vão livre
"Zafu é uma almofada redonda usada para meditação" Crédito: Divulgação
Zafu é uma almofada redonda usada para meditação. Seu formato redondo é ótimo para permanecer em posturas meditativas. Não é obrigatório o uso dessa almofada para a prática, mas ela proporciona mais conforto. O produto Zafu Asana, é vendido no marketplace Americanas, pela empresa Zafus. Ela é revestida por tecido sarja e possui uma alça reforçada. Internamente é preenchida com recortes de tecidos, e tem costuras internas duplas, que a torna bem estruturada e resistente.

Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

Tópicos Relacionados

Arte Isolamento social Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados