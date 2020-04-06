Para quem está em casa: arte!

Estamos sendo orientados a evitar o contato social, mantendo-nos reclusos, a maior parte do tempo. Tudo para reduzir a velocidade de contaminação do coronavírus e salvar o máximo de vidas.
Estamos nos adaptando a essa realidade e buscando atividades de lazer, formas de ocupar nosso tempo e distrair as crianças, sem sairmos de casa. Muitas empresas estão disponibilizando conteúdos gratuitos, num gesto de generosidade, a fim de colaborar com esse momento.
Para auxiliar nessa tarefa, selecionamos algumas ideias e sugestões para melhor aproveitar esse tempo de confinamento.
1) Faça você mesmo
Na internet há inúmeros vídeos ensinando a fazer pequenos objetos, muitos deles reaproveitando materiais que temos em casa. Uma busca com o termo DIY – Do it yourself – na internet, e temos acesso a um enorme universo de ideias e vídeos, com o passo-a-passo. Algumas ideias para servir de inspiração são o cachepô feito com jeans e vasinhos feitos com reaproveitamento de garrafas.
2) Visite museus
Você pode conhecer mais de 20 museus nacionais no Google Arts & Culture. A plataforma oferece, de forma digitalizada, passeios online por dentro das galerias e é possível visualizar obras raras em alta definição. Museus como o MASP - Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu Nacional de Belas Artes estão na plataforma e podem ser visitados virtualmente.
Em momentos adversos, o contato com a arte pode ser uma boa saída. Lembrando a frase do filósofo Friedrich Nietzsche: “a arte existe para que a verdade não nos destrua”.
3) Leitura de livros e e-books
A Amazon do Brasil disponibilizou centenas de e-books que podem ser baixados gratuitamente. Outros itens estão sendo oferecidos com descontos. Qualquer obra em e-book, adquirida na Loja Kindle da Amazon, pode ser lida nos dispositivos e-readers Kindle, mas também no aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS.
Seguem duas sugestões de livros: Macunaíma e Quietinho feito um sapo. O primeiro, que pode ser baixado gratuitamente, é a clássica obra de Mário de Andrade. O segundo é uma introdução à técnica de meditação Mindfulness para crianças e pais, e está à venda com desconto.
4) Meditação
A meditação, praticada há milênios por muitas culturas, vem sendo cada vez mais recomendada pelos neurocientistas, como uma forma de alcançar bem-estar e felicidade. São inúmeros os estudos científicos que vem comprovando os efeitos positivos dessa prática.
Que tal aproveitar esse momento de reclusão e recolhimento e iniciar essa prática, também chamada de mindfullness? Entre os inúmeros benefícios está o autoconhecimento, a melhora do sono, o aumento da imunidade, a redução do stress e da ansiedade.
Zafu é uma almofada redonda usada para meditação. Seu formato redondo é ótimo para permanecer em posturas meditativas. Não é obrigatório o uso dessa almofada para a prática, mas ela proporciona mais conforto. O produto Zafu Asana, é vendido no marketplace Americanas, pela empresa Zafus. Ela é revestida por tecido sarja e possui uma alça reforçada. Internamente é preenchida com recortes de tecidos, e tem costuras internas duplas, que a torna bem estruturada e resistente.