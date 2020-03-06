Natureza inspira os ambientes

Luminária como item decorativo pode colaborar com a ambientação dos cômodos. Crédito: Camila Santos

A loja de decoração Arte Assinada apresentou recentemente a sua mostra anual. Esta é a 9ª edição e o tema é “Um Retorno à Natureza”. Participam da mostra, que conta com sete ambientes, os profissionais Daniela Andrade, Sérgio Palmeira, Sergio Paulo Rabelo, Max Mello, Augusto Pacheco, Mônica Demoner e Maria Cláudia Avancini.

Em destaque nos ambientes, a presença de elementos naturais e sustentáveis, proporcionando uma sensação de tranquilidade e aconchego que normalmente encontramos na natureza. Adornos e peças feitas à mão, crochê, algodão natural, palha e tapetes naturais, estão mesclados a itens decorativos como persianas, cortinas, papéis de paredes e roupas de cama.

Luminária como item decorativo

Um bom projeto de iluminação faz uma enorme diferença na ambientação de qualquer espaço. Um lugar com a iluminação certa é capaz de ficar muito mais aconchegante e bonito. Além do conforto visual proporcionado pela iluminação adequada, também contribui como um item decorativo, trazendo beleza e estilo para os ambientes.

Na sala de jantar, a aposta mais certeira é um pendente sobre a mesa de jantar. O pendente Submarine, da Usina Design, é uma opção para esses ambientes. À venda na loja Et Lux Iluminação, a peça traz uma estrutura aramada e bolas brancas de vidro no seu interior.

Luminária submarine é a dica da vez. Crédito: Divulgação

Rochas naturais e design assinado

O uso das rochas ornamentais nos ambientes têm se tornado um diferencial nos projetos que buscam exclusividade e requinte. Os materiais clássicos ou exóticos permitem infinitas possibilidades e podem ser aplicadas em superfícies, pisos, paredes e até em objetos e obras de arte. As pedras estão entre as apostas da arquiteta e designer Vivian Coser.

Além de assinar o projeto do espaço da Brasigran na Vitória Stone Fair 2020, ela assinou alguns itens exibidos no estande, como os Vasos Storm (foto), criados a partir dos mármores Rafaello e Donatello e do quartzito Black Salinas. Os produtos apresentados durante a feira entram para o portfolio da marca e continuarão sendo comercializados pela empresa.

Vasos storm estão em alta. Crédito: Syd Lucas

Garantia de conforto

Lançamento da última coleção Natuzzi Editions, os sofás Leggiadro (foto) e Portento foram os primeiros sofás do mundo a serem reconhecidos com a certificação Human-Centered Design do Ergocert, primeiro organismo europeu de certificação em ergonomia. Esse selo garante que a experiência de conforto é eficaz e única, e só é concedido após estudos desde a concepção e produção, ouvindo as necessidades do usuário final. O sofá possui sistema Zero Wall que ativa a função reclinável, em que o encosto e o assento avançam à medida que o sofá se abre, não sendo necessário afastá-lo da parede.

Homenagem à Mata Atlântica

Jacqueline Chiabay participou no mês de fevereiro das feiras Abub Home & Gift, em São Paulo, e da Ambiente, em Frankfurt. Em ambas, suas peças compuseram o estande da empresa Marco 500, que representa o design autoral brasileiro. Para participar dos eventos, ela criou as coleções Mata Atlântica e Naturais da Terra, inspirada na necessidade de preservação das nossas riquezas naturais. Suas tramas em couro tiveram os tons terrosos, naturais da terra e os verdes das florestas na paleta de cores.