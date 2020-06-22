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Vão Livre

Arquiteto capixaba participa de mostra carioca

O 'living' assinado pelo arquiteto Sérgio Paulo Rabello conta com um lugar para leitura e para o trabalho. Além disso, confira as novidades no universo da decoração

Públicado em 

22 jun 2020 às 11:30
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Vão Livre
"Tons claros em cinza, estanho, prata e branco fazem companhia a um mobiliário selecionado" Crédito: Divulgação
Nova edição da Mostra Artefacto Rio de Janeiro 2020 reúne grandes nomes da arquitetura, com projetos feitos para sonhar e se inspirar, embasados na premissa do que é essencial para morar bem.
O living assinado pelo arquiteto Sérgio Paulo Rabello conta com um lugar para leitura e para o trabalho. Tons claros em cinza, estanho, prata e branco fazem companhia a um mobiliário selecionado. A mesa de jantar Poiret acomoda louças inglesas, em delicado tom rosé, do acervo de Burle Marx. A poltrona Desert e os puffs Dorset são outras itens que integram seu projeto.

Natureza e diversidade brasileira

Vão Livre
"Traços sóbrios e refinados, revelando um olhar noturno sobre as belezas naturais" Crédito: Divulgação
A diversidade brasileira foi ponto de inspiração para a nova coleção Tropical Glam, da Decortiles. Folhagens e insetos ganham contornos modernos e estilizados com aplicações metalizadas em preto e branco.
A linha Patch Floripa foi inspirada nas belas paisagens tropicais da Ilha da Magia, como é conhecida Florianópolis. Ganhou traços sóbrios e refinados, revelando um olhar noturno sobre as belezas naturais. Seus traços estilizados brincam com a assimetria e as silhuetas de plantas exóticas e folhagens.

Conforto no home office

Vão Livre
É leve, resistente e com design diferenciado. Crédito: Divulgação
Nos últimos meses, muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente de casa. Permanecer sentado por muitas horas em uma cadeira desconfortável ou em uma posição que não favoreça a coluna são perigos de quem está trabalhando em home office. O local para o trabalho precisa ter condições ideais para evitar incômodos nas costas ou nos braços. Nem todo mundo teve como se preparar para essa mudança inesperada. Uma cadeira com boa ergonomia é um item fundamental.
Com uma proposta despojada, a cadeira Maja, da Tramontina, é produzida, por meio de um processo inovador no sistema de injeção chamado canhão duplo, que possibilita as peças serem bicolor. A cadeira é feita em polipropileno com base rodízio em aço cromado. É leve, resistente e com design diferenciado. Resiste a uma carga estática de até 110 kg, tem 91,5 cm de altura e está disponível nas cores preto, camurça e vermelho.

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Luminárias portáteis

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São peças recarregáveis, que não necessitam de cabo elétrico e podem ser deslocadas para qualquer ambiente. Crédito: Divulgação
Fundamentais para conferir personalidade à decoração, as luminárias transformam a atmosfera de ambientes inteiros a partir do contraste entre luz e sombra. E com o avanço tecnológico, essas peças agregam cada vez mais novas soluções para dentro de casa.
Para atender essas demandas cotidianas sem abrir mão da estética refinada, a marca italiana Davide Groppi apresenta em seu portfólio peças recarregáveis, que não necessitam de cabo elétrico e podem ser deslocadas para qualquer ambiente.
Criada para oferecer luz e música em qualquer lugar, a luminária PoPuP apresenta conexão bluetooth e acústica de excelente qualidade, proporcionando uma experiência sensorial completa. A peça apresenta fixação magnética e bateria recarregável com vida útil de até 12 horas, somente com a lâmpada acesa, e, até 30 horas, apenas com o dispositivo de som ativado.

Novidades em acabamentos

Para ampliar ainda mais a sensação de bem-estar e conforto, a Todeschini apresenta novas opções de acabamentos, frentes, vidros, prateleiras e puxadores personalizáveis, entre outros produtos. Tudo para tornar o dormitório, closet, livings, espaços gourmet e home-offices ainda mais personalizados e acolhedores.
A marca lançou novas opções de puxadores, com formas orgânicas. Os novos produtos trazem ainda - como opção - a personalização com a gravação das iniciais do nome do morador. Além disso, os novos nichos internos revestidos em lâmina natural de madeira nas cores Carvalho Natural e Ébano e as caixas/bandejas revestidas em tecido trazem sofisticação para a área interna dos móveis.

Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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