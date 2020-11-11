Vão Livre: confira as novidades do universo do décor

Mostra Artefacto Belém - Caique Lobo. Crédito: Marco Antonio

O essencial visível aos olhos

A nova edição da Mostra Artefacto reúne grandes nomes da arquitetura em ambientes que abordam tudo aquilo que é essencial na vida contemporânea. Alessandra Vasconcelos Correia, Ana Perlla e José Júnior, Caíque Lobo, CB Arquitetos, Estúdio Casa G e Studio GM, Heloisa Titan, Larissa Chady, Luma Rêgo, Studio Mamp e Vanessa Martins participam desta edição da Mostra Artefacto Belém 2020, com projetos feitos para sonhar e se inspirar.

Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade da Amazônia, com especialização em Iluminação e Design de Interiores, o arquiteto Caíque Lobo criou um confortável e amplo espaço integrado. A configuração recebeu iluminação natural e boa circulação, dentro do mote “essencial para morar bem”. Para fazer jus ao nome, a Sala de Bálsamo foi recheada com o sofá Escape, a estante Tournai e a cadeira Nori – algumas das opções em mobiliário do catálogo Artefacto.

Mosaico Fotogaleria lança mostra “Temporalidade”

Obra Azzuro, de Orestes Locatel. Crédito: Divulgação

A Mosaico Fotogaleria comemora dois anos do espaço de arte com a exposição “Temporalidade”. São 14 fotografias e reúne trabalhos dos idealizadores do projeto, Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, além de obras de Patricia Sales, Renata Vale, Orestes Locatel, Roberto Lordello e Rogério Medeiros. A curadoria ficou por conta de Lobo Pasolini.

Segundo curador, o título da exposição nos remete a uma reflexão sobre o tempo. De certa forma, a pandemia fez colapsar o conceito de tempo, que às vezes parece ter acelerado, outras vezes parece congelado e, com certeza, fez o espectro da morte, o ponto de corte do tempo da experiência da vida, rondar mais perto.

Entre os destaques, está a fotografia “Azzurro 1280”, de Orestes Locatel. Capturada há 20 anos com uma câmera analógica e filme preto e branco, a fotografia apresenta a Pedra Azul de forma inédita, e durou cerca de 4 horas para ser produzida.

A visita pode ser feita de forma virtual por meio de um link, acessando a fotografia 360º feita pelo fotógrafo Édson Chagas, disponível nas redes sociais da galeria ou presencialmente, por meio de agendamento prévio.

Múltiplas possibilidades

Ambiente decoradocom subway tiles, também conhecido como "azulejo de metrô" Crédito: Divulgação

Os azulejos de metrô, também chamados de subway tiles, seguem em evidência. Sua versatilidade faz com que estejam presentes em diversos projetos. Retrô e atemporais, eles aparecem em cozinhas, áreas gourmet, salas, quartos e salas de banho. Permitem diversas formas de paginação, seja em grid, chevron (espinha de peixe), formato L, horizontais ou verticais.

Outra tendência é a utilização desses revestimentos de forma descombinada, ou seja, contrastando diferentes cores e proporcionando um ar descolado e exclusivo ao espaço. A coleção Color Mind, da Decortiles, reúne uma cartela com 15 cores que vão desde o Corten, que remete aos tons terrosos, até os mais refrescantes, como o

Mint. As peças no formato 7x25 cm, com os cantos bisotados, mesclam um toque vintage e industrial com a atmosfera contemporânea.

Design e sustentabilidade

Cadeiras Max desenvolvidas 100% a partir de produtos reciclados Crédito: Divulgação

Feita de material exclusivo, desenvolvido 100% a partir de produtos reciclados, a Maxdesign apresenta ao Brasil a cadeira Max, assinada pelo designer Christoph Jenni. Com estrutura que mistura termoplásticos com madeira e desenho compacto, o lançamento foi idealizado para unir sofisticação, conforto e a sustentabilidade.

Feita em uma concha única, a cadeira está disponível em opções com ou sem braço, base fixa, giratória em alumínio ou giratório diamante. Na versão feita de uma concha única compacta, os apoios para os braços e o encosto criam um encaixe perfeito ao corpo. Já na versão sem braços, o desenho moderno e as curvas parecem abraçar o usuário. O lançamento desta cadeira marca a nova fase da marca no país, após a aquisição da empresa italiana pela brasileira FK Grupo.

Estilo industrial

Cozinha estilo industrial da Linha Living Fani Crédito: Divulgação

O estilo industrial continua em alta e cria uma atmosfera urbana e despojada. Essa tendência é inspirada principalmente nos Estados Unidos das décadas entre 1950 e 1970, quando a grande concentração em Nova York obrigou milhares de pessoas a buscarem moradias alternativas, como fábricas antigas, estúdios e galpões.

Os espaços e principalmente os materiais utilizados – tubulações e vigas aparentes, tijolos, madeira, metais e concreto – servem como inspiração para essa decoração, que valoriza a modernidade dos traços retos com acabamentos brutos e cheios de personalidade.