Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim

Uma picape da prefeitura de Rio Novo do Sul foi furtada e recuperada já na localidade de Garrafão, no município de Itapemirim, nesta quinta-feira (30). A Prefeitura explicou que o crime ocorreu por volta das 4h e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento da Secretaria de Obras da cidade, localizada no Sul do Espírito Santo.