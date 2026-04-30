Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim

Uma picape da prefeitura de Rio Novo do Sul foi furtada e recuperada já na localidade de Garrafão, no município de Itapemirim, nesta quinta-feira (30). A Prefeitura explicou que o crime ocorreu por volta das 4h e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento da Secretaria de Obras da cidade, localizada no Sul do Espírito Santo.
O veículo Fiat Strada foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, que informou que deteve o motorista e o encaminhou para a delegacia. O suspeito ainda estava transportando pedras de crack e poderá responder criminalmente por furto, porte de drogas para consumo pessoal e por dirigir sob efeito de substância psicoativa.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado ao detido. Até o momento, não houve retorno.