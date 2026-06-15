Estimado em R$ 250 milhões, prêmio da Quina de São João deve ser recorde

Quina de São João pagará prêmio estimado em R$ 250 milhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Quina de São João promete pagar neste ano prêmio recorde. A bolada estimada para o sorteio do próximo dia 28 é de R$ 250 milhões, mas o valor deve ser reajustado até lá.

Na edição de 2025, o prêmio previsto era de R$ 230 milhões, mas com a correção chegou a R$ 250 milhões a premiação mais alta da história.

Da mesma forma que nos sorteios tradicionais da Quina, para apostar na edição de São João é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta máxima, de R$ 9.009,00, dá direito a escolher 15 números.

Assim como nas demais loterias especiais, como a Mega da Virada, o prêmio não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, com cinco acertos, leva quem acertar quatro números e assim por diante.

O concurso 7051 da Quina tem dia definido, um domingo. O horário ainda não foi divulgado, segundo a Caixa Econômica Federal. Isso influência no prazo para realização das apostas nos sorteios feitos às 21h, o jogo por ser feito até as 20h.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá mais de R$ 1,5 milhão de rendimento no primeiro mês.

Como jogar

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Quina de São João, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar. Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Em seguida, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Pelo aplicativo

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Quina de São João e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Bolão

- Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica

- Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15, com cada cota a partir de R$ 4

- É possível formar um bolão com no mínimo duas e no máximo 50 cotas. O jogador pode realizar até dez apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números

- Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota