Cachorro é resgatado após cair em barranco de 30 metros em Colatina
Publicado em 29/11/2025 às 20h24
Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um barranco de cerca de 30 metros de altura em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A queda aconteceu na nesta sexta-feira (28), no bairro Carlos Germano Naumann, e o animal de pequeno porte foi parar em uma área de difícil acesso.
O salvamento foi possível porque algumas pessoas indicaram o local exato onde o cão se encontrava.
Para chegar até o animal, a equipe precisou acessar uma trilha na mata e utilizar sistema de cordas e técnicas de rapel. O cachorro foi retirado em segurança e devolvido ao dono.