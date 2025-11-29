A Gazeta - Agora

Cachorro é resgatado após cair em barranco de 30 metros em Colatina

Publicado em 29/11/2025 às 20h24
Resgate de cahorro em Colatina exigiu uso de sistema de cordas e técnicas de rapel Crédito: CBMES

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um barranco de cerca de 30 metros de altura em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A queda aconteceu na nesta sexta-feira (28), no bairro Carlos Germano Naumann, e o animal de pequeno porte foi parar em uma área de difícil acesso.

O salvamento foi possível porque algumas pessoas indicaram o local exato onde o cão se encontrava.

Para chegar até o animal, a equipe precisou acessar uma trilha na mata e utilizar sistema de cordas e técnicas de rapel. O cachorro foi retirado em segurança e devolvido ao dono.

