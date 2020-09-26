Essas são as últimas tendências do universo da decoração

Mostra Artefacto Belém Crédito: Marco Antonio

O essencial visível aos olhos

A nova edição da Mostra Artefacto reúne grandes nomes da arquitetura em ambientes que abordam tudo aquilo que é essencial na vida contemporânea. Alessandra Vasconcelos Correia, Ana Perlla e José Júnior, Caíque Lobo, CB Arquitetos, Estúdio Casa G e Studio GM, Heloisa Titan, Larissa Chady, Luma Rêgo, Studio Mamp e Vanessa Martins participam desta edição da Mostra Artefacto Belém 2020, com projetos feitos para sonhar e se inspirar.

Criado em berço de engenheiros e arquitetos, a influência familiar foi decisiva para Caíque trilhar a mesma área. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade da Amazônia, com especialização em Iluminação e Design de Interiores, o arquiteto criou um confortável e amplo espaço integrado. A configuração recebeu iluminação natural e boa circulação, dentro do mote “essencial para morar bem”. Para fazer jus ao nome, a Sala de Bálsamo foi recheada com o sofá Escape, a estante Tournai e a cadeira Nori – algumas das opções em mobiliário do catálogo Artefacto.

Florindo os espaços

Arranjo feito pela designer floral Bruna Medeiros Crédito: Divulgação Festar

A designer floral Bruna Medeiros se reinventou durante a pandemia. Acostumada a decorar eventos, festas e casamentos, encontrou na criação de lindos buquês e arranjos florais - que ela já fazia antes da

pandemia também – uma forma de levar o frescor, a cor e a beleza da natureza para as casas das pessoas. E também para presentear as pessoas queridas, encurtar as distâncias e substituir os abraços!

Lançou recentemente este arranjo floral que vem em uma caixinha de madeira. Os arranjos são feitos com flores frescas sempre com um elemento inusitado, marca do seu design floral. Um arranjo muito versátil, que pode ser usado em casa, nos escritórios, em pequenos eventos, na maternidade!

Proteção com elegância

Álcool Gel pelo designer Rubens Szpilman Crédito: Divulgação

Os negócios, as empresas e as lojas estão voltando a funcionar, mas os cuidados para evitar a contaminação da covid19 ainda permanecem! Ou, pelo menos, deveriam permanecer. Usar máscaras, manter a distância, evitar toques e abraços e usar o álcool gel ainda são a melhor forma de se proteger da doença.

O designer Rubens Szpilman está lançando uma linha de dispensers identificados, para você receber a sua visita ou cliente, com a segurança e a higiene que o momento pede. Uma forma elegante de colocar à disposição de clientes e amigos os produtos para desinfecção.

Porta alcool gel e porta sabonete líquido em resina de poliéster com placa de Identificação em aço inox escovado. São dois tamanhos: Maiorca, com capacidade para 200 ml e Mikonos com 500 ml. Estão disponíveis em dezenas de opções, entre cores e acabamentos, como fosco, polido (foto) ou pintados.

Tramas que resgatam saberes de povos ancestrais

Pufes Carambola - Vão Livre Crédito: Divulgação

Mais do que beleza e funcionalidade, a DonaFlor Mobília busca enaltecer as raízes da cultura nacional e a criatividade característica brasileira, por meio de suas coleções.

O pufe Carambola, assinado por Sérgio Matos, aguça o olhar pelo entrelaçamento artesanal da corda de poliéster sobre o alumínio. Seu conceito foi pensado tendo como base os gomos da carambola, fruto agridoce originário da Ásia e presente em todo o Nordeste brasileiro. O design abre o apetite para a decoração contemporânea, com tempero de brasilidade.

Sem patologias

Não são apenas os serem humanos que sofrem com as patologias. Elas estão presentes também na construção civil. A área de patologia, avaliações e perícias está em constante ascensão. À medida que as edificações e os processos evoluem e que o mercado imobiliário se reinventa, cresce a demanda por peritos e avaliadores, capazes de atuar no campo da engenharia diagnóstica.

A Pós-Graduação em Engenharia Diagnóstica: Patologia, Avaliações e Perícias, ofertada pela FAESA Centro Universitário, oferece um modelo dinâmico de pós-graduação, adaptável ao mercado de trabalho e com conclusão em até 10 meses. O curso funciona na metodologia da