Veja as novidades do universo da decoração

Vão Livre: Arquitetura 27 Crédito: Divulgação

Projeto arquitetônico e social

O BrCidades Núcleo Espírito Santo, o Coletivo Beco e os professores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES fizeram uma parceria para construir a nova residência do Sr. Manoel.

A proposta foi uma solução pré-fabricada que combina custo acessível e rapidez na montagem, considerando o momento de pandemia. É um modelo replicável para construir habitações ou equipamentos públicos na Grande Vitória com mesmo grau de desgaste e necessidade de substituição completa, como era o caso do imóvel do Sr. Manoel.

O projeto baseia-se no sistema WikiHouse, que é um projeto de fonte aberta, utilizado para planejar e construir casas com estruturas feitas de madeira compensada e cortadas com uma fresadora CNC. Os planos dessas estruturas foram criados pela comunidade global da WikiHouse — que mantém uma fundação de mesmo nome — e estão disponíveis livremente na internet para download e adaptação.

O projeto está em fase de captação de recursos e foi criada uma campanha – Casinha para o Sr. Manoel no Território do Bem (www.benfeitoria.com). Quem quiser fazer uma doação, é só acessar o site e contribuir para a campanha.

Casa com verde

Vão Livre: Casa do Seu Manoel Crédito: Divulgação

Trazer a natureza para dentro de casa nunca foi tão desejado! A vegetação traz consigo a energia da vida, serve como proteção térmica, melhorando o microclima, além de contribuir para a ambiência sonora. Os projetos do escritório Arquitetura27 (@arquitetura_27) sempre trazem essa proposta de integração com o verde, a fim de humanizar os ambientes.Apartamento Duplo é um projeto assinado pelas arquitetas Juliana Vervloet do Amaral e Roberta Toledo, com paisagismo de Sinthia Ferrari, para uma família que preza por espaços acolhedores e cheios de plantinhas.

Aquele abraço

Vão Livre: Abraço, de Guida Marques Crédito: Divulgação

Aquele abraço que a gente tanto gosta de dar e receber desapareceu das nossas vidas, como forma de proteção. Agora, gostar e proteger significa evitar os abraços. A artista plástica Guida Marques (@guidamarques_) criou esta peça inspirada no abraço. Abraçar é um gesto que tanto nos conforta e que nos enche de força, carinho e esperança. Produzida com resina pigmentada e pó de calcário.

Garimpo

Vão Livre: Casa Guyrá Crédito: Divulgação