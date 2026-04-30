Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Pelo mercado
  • Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Esporte que conecta

Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta

Comentarista esportivo participa do Encontro Mercado, evento que reúne marcas e agências de publicidade para um bate-papo sobre o poder do esporte na conexão com o público

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 17:35

Públicado em 

30 abr 2026 às 17:35
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026 Globo / Daniela Toviansky

O ex-jogador e comentarista esportivo da TV Globo, Caio Ribeiro, é o convidado da primeira edição do Encontro Mercado, que acontece na sexta-feira (8), às 8h30, na Rede Gazeta. Com o tema "Esporte que conecta: emoção, transformação social e valor para as marcas", o evento reúne representantes de marcas e agências de publicidade da Grande Vitória.


O bate-papo propõe um olhar aprofundado sobre como o esporte se consolida como uma plataforma relevante de engajamento, emoção e construção de valor para marcas. Por lá, quem comanda a apresentação e mediação do evento é o apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta, Filipe Souza. 


Reconhecido pela trajetória dentro e fora dos campos, Caio Ribeiro traz para o centro da conversa uma bagagem de experiências como atleta e comunicador, ampliando a visão sobre o impacto do esporte na sociedade e no mercado.


"Retomamos, em janeiro, a exibição do Globo Esporte diretamente de Vitória por reconhecermos a força e a relevância do esporte para os capixabas. Nosso objetivo é fortalecer o esporte local e, ao mesmo tempo, levar um olhar genuinamente capixaba para a cobertura do cenário esportivo nacional. Nesse contexto, promover um encontro com o mercado publicitário para discutir o poder do esporte na conexão entre marcas e público é um desdobramento natural desse movimento", afirma a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira. 


Ela destaca que a participação de Caio Ribeiro contribui para enriquecer essa reflexão, ao reunir vivência prática no esporte e uma leitura estratégica de quem está diariamente em conexão com o público. "Ele traduz com propriedade como o esporte mobiliza paixões e cria conexões reais, um movimento que dialoga diretamente com o desafio atual das marcas de estreitar laços e construir relações mais significativas com seus públicos", acrescenta.


Ainda de acordo com Carla, promover um encontro como esse é reafirmar o compromisso da Rede Gazeta em oferecer ao mercado publicitário conteúdo relevante e estratégico. 


"Nosso objetivo é promover a troca de conhecimento e estimular novas formas de pensar a comunicação, especialmente ao explorar o esporte como uma poderosa plataforma de engajamento e construção de valor para as marcas", observa Carla, ressaltando que a iniciativa, inclusive, integra a agenda de comemorações dos 50 anos da TV Gazeta celebrado neste ano de 2026. 


O evento é exclusivo para convidados.



Diretoria da Rede Gazeta leva presente criado - em comemoração aos 50 anos da TV Gazeta - para Luiz Coutinho no dia de seu aniversário
Luiz Coutinho, com o presente, e o time da Rede Gazeta: Bruno, Leila, Luiz, Marcello e Guilherme Mariana Perini/montagem Ray Machado

Visita

Executivos da Rede Gazeta celebram aniversário de presidente do Grupo Coutinho com presente alusivo aos 50 anos da TV Gazeta 

Na manhã desta quinta-feira (30), executivos da Rede Gazeta realizaram uma visita ao diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, em celebração ao seu aniversário. Na ocasião, foi entregue ao empresário um presente comemorativo alusivo aos 50 anos da TV Gazeta, como forma de reconhecimento à sólida parceria construída ao longo dos anos. Representaram a empresa o diretor-geral da Rede, Marcello Moraes, o diretor de Mercado, Bruno Passoni, a gerente de negócios privados, Leila Marchesi, e o executivo de grandes contas Guilherme Marchetti. O encontro reforçou a relação institucional entre as organizações e destacou a relevância do grupo empresarial para o desenvolvimento do varejo capixaba.

Leia Mais Sobre o Caso 

Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta

Vibra Rock 2026 amplia experiências e terá ações para celebrar os 50 anos da TV Gazeta

Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 receitas deliciosas de ensopado para os dias frios
Levantamento analisou 4 cenários em que os nomes visando à disputa pelo comando do Executivo estadual
Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest
Arrascaeta, jogador do Flamengo
Arrascaeta tem cirurgia bem-sucedida e põe placa e parafusos na clavícula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados