Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta

O ex-jogador e comentarista esportivo da TV Globo, Caio Ribeiro, é o convidado da primeira edição do Encontro Mercado, que acontece na sexta-feira (8), às 8h30, na Rede Gazeta. Com o tema "Esporte que conecta: emoção, transformação social e valor para as marcas", o evento reúne representantes de marcas e agências de publicidade da Grande Vitória.





O bate-papo propõe um olhar aprofundado sobre como o esporte se consolida como uma plataforma relevante de engajamento, emoção e construção de valor para marcas. Por lá, quem comanda a apresentação e mediação do evento é o apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta, Filipe Souza.





Reconhecido pela trajetória dentro e fora dos campos, Caio Ribeiro traz para o centro da conversa uma bagagem de experiências como atleta e comunicador, ampliando a visão sobre o impacto do esporte na sociedade e no mercado.





"Retomamos, em janeiro, a exibição do Globo Esporte diretamente de Vitória por reconhecermos a força e a relevância do esporte para os capixabas. Nosso objetivo é fortalecer o esporte local e, ao mesmo tempo, levar um olhar genuinamente capixaba para a cobertura do cenário esportivo nacional. Nesse contexto, promover um encontro com o mercado publicitário para discutir o poder do esporte na conexão entre marcas e público é um desdobramento natural desse movimento", afirma a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.





Ela destaca que a participação de Caio Ribeiro contribui para enriquecer essa reflexão, ao reunir vivência prática no esporte e uma leitura estratégica de quem está diariamente em conexão com o público. "Ele traduz com propriedade como o esporte mobiliza paixões e cria conexões reais, um movimento que dialoga diretamente com o desafio atual das marcas de estreitar laços e construir relações mais significativas com seus públicos", acrescenta.





Ainda de acordo com Carla, promover um encontro como esse é reafirmar o compromisso da Rede Gazeta em oferecer ao mercado publicitário conteúdo relevante e estratégico.





"Nosso objetivo é promover a troca de conhecimento e estimular novas formas de pensar a comunicação, especialmente ao explorar o esporte como uma poderosa plataforma de engajamento e construção de valor para as marcas", observa Carla, ressaltando que a iniciativa, inclusive, integra a agenda de comemorações dos 50 anos da TV Gazeta celebrado neste ano de 2026.





O evento é exclusivo para convidados.



