Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta

O ex-jogador e comentarista esportivo da TV Globo, Caio Ribeiro, é o convidado da primeira edição do Encontro Mercado, que acontece na sexta-feira (8), às 8h30, na Rede Gazeta. Com o tema "Esporte que conecta: emoção, transformação social e valor para as marcas", o evento reúne representantes de marcas e agências de publicidade da Grande Vitória.
O bate-papo propõe um olhar aprofundado sobre como o esporte se consolida como uma plataforma relevante de engajamento, emoção e construção de valor para marcas. Por lá, quem comanda a apresentação e mediação do evento é o apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta, Filipe Souza.
Reconhecido pela trajetória dentro e fora dos campos, Caio Ribeiro traz para o centro da conversa uma bagagem de experiências como atleta e comunicador, ampliando a visão sobre o impacto do esporte na sociedade e no mercado.
"Retomamos, em janeiro, a exibição do Globo Esporte diretamente de Vitória por reconhecermos a força e a relevância do esporte para os capixabas. Nosso objetivo é fortalecer o esporte local e, ao mesmo tempo, levar um olhar genuinamente capixaba para a cobertura do cenário esportivo nacional. Nesse contexto, promover um encontro com o mercado publicitário para discutir o poder do esporte na conexão entre marcas e público é um desdobramento natural desse movimento", afirma a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.
Ela destaca que a participação de Caio Ribeiro contribui para enriquecer essa reflexão, ao reunir vivência prática no esporte e uma leitura estratégica de quem está diariamente em conexão com o público. "Ele traduz com propriedade como o esporte mobiliza paixões e cria conexões reais, um movimento que dialoga diretamente com o desafio atual das marcas de estreitar laços e construir relações mais significativas com seus públicos", acrescenta.
Ainda de acordo com Carla, promover um encontro como esse é reafirmar o compromisso da Rede Gazeta em oferecer ao mercado publicitário conteúdo relevante e estratégico.
"Nosso objetivo é promover a troca de conhecimento e estimular novas formas de pensar a comunicação, especialmente ao explorar o esporte como uma poderosa plataforma de engajamento e construção de valor para as marcas", observa Carla, ressaltando que a iniciativa, inclusive, integra a agenda de comemorações dos 50 anos da TV Gazeta celebrado neste ano de 2026.
O evento é exclusivo para convidados.
Visita
Executivos da Rede Gazeta celebram aniversário de presidente do Grupo Coutinho com presente alusivo aos 50 anos da TV Gazeta
Na manhã desta quinta-feira (30), executivos da Rede Gazeta realizaram uma visita ao diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, em celebração ao seu aniversário. Na ocasião, foi entregue ao empresário um presente comemorativo alusivo aos 50 anos da TV Gazeta, como forma de reconhecimento à sólida parceria construída ao longo dos anos. Representaram a empresa o diretor-geral da Rede, Marcello Moraes, o diretor de Mercado, Bruno Passoni, a gerente de negócios privados, Leila Marchesi, e o executivo de grandes contas Guilherme Marchetti. O encontro reforçou a relação institucional entre as organizações e destacou a relevância do grupo empresarial para o desenvolvimento do varejo capixaba.