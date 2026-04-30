Vibra Rock 2026 amplia experiências e terá ações para celebrar os 50 anos da TV Gazeta

Por Flávia Martins
Vitória vai respirar rock no próximo sábado (2), quando a Praça do Papa recebe a segunda edição do Vibra Rock Brasil, consolidando o Estado no circuito nacional dos grandes eventos musicais. Neste ano, o festival chega com novidades, que vão além do line-up para conectar diferentes gerações: a proposta é entregar uma experiência ainda mais completa para quem passar pelas 12 horas de programação, unindo música boa, gastronomia, entretenimento e ativações de marcas à altura do espetáculo.
Nesta edição, o evento também faz parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta, que terá um lounge exclusivo para celebrar com parceiros e convidados, bem ao estilo “A gente se vê no rock”. O público será impactado por outras ativações da TV Gazeta, como a distribuição de tatuagens temporárias e um espaço de descanso, com pufes e almofadas personalizadas, para garantir uma experiência relaxante entre as muitas horas de shows.
O Vibra Rock também vai marcar presença na tela da TV Gazeta no sábado. As apresentadoras do “Em Movimento”, Dani Carla e Camila Alves, vão encerrar o programa ao vivo, direto do festival, de onde também vão fazer entrevistas exclusivas com artistas que passarem pelo palco. Já nas ativações de arena, a Moto Vena vai apresentar ao público uma exposição de novos modelos de motocicletas, com uma cobertura do time de Motor A Gazeta.
Realizado pela Booa Produções e Backstage Eventos, o festival reforça o conceito família, com Espaço Kids e entrada gratuita para crianças de até 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As famílias podem aproveitar o início da programação, levar os filhos para casa e retornar ao local até as 15h, garantindo um dia de diversão e experiências para todas as idades.
Neste ano, o evento terá o maior palco já visto no Estado, com 60 metros de largura e 20 metros de altura – o equivalente a um prédio de sete andares – e mais de 200 metros quadrados de painéis de LED.
Confira no vídeo abaixo como vai ficar a Praça do Papa para o festival:
Os portões serão abertos às 11h e, além das apresentações musicais, o público também vai poder conferir Feira do Vinil, barbearia, estúdios de piercing e tatuagem. O evento contará ainda com dois palcos, pubs temáticos, bares e praça de alimentação com Don Camaleone, N1 Chicken e Bob´s.
Outra novidade é que o Sistema Aquaviário terá horário estendido até 1h30, com horários de partida reforçados, para facilitar o transporte. Durante o dia, o sistema opera com saídas regulares a cada 20 a 30 minutos. À noite, a operação será reforçada: até as 22h, duas embarcações circulam com intervalos de 20 minutos; após esse horário, três embarcações entram em operação, reduzindo o tempo de espera para cerca de 10 minutos.
E para quem ainda não garantiu a entrada no festival, nesta quinta-feira (30), a Rádio Mix Vitória (106.3 FM) vai sortear ingressos durante a “Invasão Vibra Rock Brasil”, no Motor Rockers, na Praia do Canto. O pré-evento terá show de Gabriel Nunes e os Parasitas, a partir das 21 horas, em um especial com sucessos de Aerosmith e Bon Jovi.
Posicionamento, alcance e conexão
Mateus Carvalho, sócio da Booa Produções e Eventos, destaca a importância da parceria com a Rede Gazeta, que vem desde a primeira edição do festival, em 2025. “O Vibra Rock Brasil nasceu com o propósito de ir além do show, criando uma experiência completa que conecta gerações, marcas e público em um mesmo ambiente. Essa parceria com a Rede Gazeta fortalece ainda mais o posicionamento do festival no mercado, ampliando alcance, credibilidade e entrega para os patrocinadores. É um evento que gera valor não só para quem participa, mas para todo o ecossistema envolvido”, afirma.
O diretor de mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, também ressalta a importância da participação em um evento desse porte, o que aproxima ainda mais a TV Gazeta do público e dos parceiros. “Estaremos lá, junto da nossa audiência e dos clientes e parceiros, celebrando os 50 anos da TV Gazeta, participando dessa experiência e vibrando muito ao som do melhor do rock. Tenho certeza de que a emoção será alta, assim como foi no lounge do show do Guns N' Roses, no Kleber Andrade, mantendo essa conexão que a TV Gazeta tem com os capixabas”, destaca.
Atrações nacionais trazem grandes turnês ao ES
Além de sete bandas locais, valorizando talentos capixabas, o Vibra Rock 2026 tem como headliners as atrações nacionais Capital Inicial, Biquiní e Paulo Ricardo.
Na turnê “Música Urbana”, o grupo liderado por Dinho Ouro Preto volta às origens com guitarras no talo e amplificadores ligados, resgatando a essência do rock de Brasília, unindo clássicos como “Primeiros Erros”, “Natasha”, “A Sua Maneira” e “Fátima” às faixas do novo EP “Movimento”.
Com uma superprodução de palco, a turnê “Paulo Ricardo XL” celebra quatro décadas de uma das trajetórias mais marcantes da música nacional. O espetáculo revisita todas as fases da carreira do artista, do auge à frente do revolucionário RPM nos anos 1980 aos sucessos mais recentes. No repertório, hits atemporais e homenagens especiais, incluindo “Louras Geladas”, “A Cruz e a Espada”, “Sonho Lindo” e “Vida Real”, tema do Big Brother Brasil.
O Vibra Rock Brasil recebe ainda a turnê comemorativa “A Vida Começa aos 40”. do Biquíni. Celebrando quatro décadas de estrada, o grupo formado por Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Álvaro Birita e Carlos Coelho promete um show histórico, repleto de sucessos e emoções. A turnê marca os 40 anos de carreira de uma das bandas mais queridas do país, que atravessa gerações e continua lotando arenas e festivais de norte a sul do Brasil.
VIBRA ROCK BRASIL 2026
Atrações: Paulo Ricardo, Capital Inicial, Biquíni, Dona Fran, 90eTal, Ubando, Duets, Saulo Simonassi, STP Projects (Tributo a Stone Temple Pilots e Alice in Chains) | Sucupira Projects (Tributo a Ozzy Osbourne) e DJ John (intervalos)
Data: sábado (2/05), com abertura dos portões às 11h
Local: Praça do Papa, em Vitória/ES
Ingressos: Zig.Tickets, Pub 426, Motor Rockers 426 e 247 Bebidas.
Realização: BOOA Produções + BackStage Eventos