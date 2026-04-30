Vibra Rock 2026 amplia experiências e terá ações para celebrar os 50 anos da TV Gazeta

Por Flávia Martins





Vitória vai respirar rock no próximo sábado (2), quando a Praça do Papa recebe a segunda edição do Vibra Rock Brasil, consolidando o Estado no circuito nacional dos grandes eventos musicais. Neste ano, o festival chega com novidades, que vão além do line-up para conectar diferentes gerações: a proposta é entregar uma experiência ainda mais completa para quem passar pelas 12 horas de programação, unindo música boa, gastronomia, entretenimento e ativações de marcas à altura do espetáculo.





Nesta edição, o evento também faz parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta, que terá um lounge exclusivo para celebrar com parceiros e convidados, bem ao estilo “A gente se vê no rock”. O público será impactado por outras ativações da TV Gazeta, como a distribuição de tatuagens temporárias e um espaço de descanso, com pufes e almofadas personalizadas, para garantir uma experiência relaxante entre as muitas horas de shows.





O Vibra Rock também vai marcar presença na tela da TV Gazeta no sábado. As apresentadoras do “Em Movimento”, Dani Carla e Camila Alves, vão encerrar o programa ao vivo, direto do festival, de onde também vão fazer entrevistas exclusivas com artistas que passarem pelo palco. Já nas ativações de arena, a Moto Vena vai apresentar ao público uma exposição de novos modelos de motocicletas, com uma cobertura do time de Motor A Gazeta.





Realizado pela Booa Produções e Backstage Eventos, o festival reforça o conceito família, com Espaço Kids e entrada gratuita para crianças de até 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As famílias podem aproveitar o início da programação, levar os filhos para casa e retornar ao local até as 15h, garantindo um dia de diversão e experiências para todas as idades.





Neste ano, o evento terá o maior palco já visto no Estado, com 60 metros de largura e 20 metros de altura – o equivalente a um prédio de sete andares – e mais de 200 metros quadrados de painéis de LED.





Confira no vídeo abaixo como vai ficar a Praça do Papa para o festival: