Conheça a nova coleção de Zanini de Zanine e a arte de uma advogada no ES

A coleção assinada por Zanini de Zanine traz a tridimensionalidade de círculos côncavos, cuidadosamente esculpidos em sua superfície Crédito: divulgação

Cinza, branco, off-white e verde nunca saem de moda. Nos revestimentos, relevos, sobreposição e combinações desses tons criam produtos atuais e elegantes. Assinada pelo designer Zanini de Zanine, a coleção Studio Zanini, da Eliane, traz seis produtos que aliam vanguarda, design jovial, volumes e estampas: a combinação ideal para projetos arquitetônicos contemporâneos.

Nos tons cinza, off-white e verde, Esfera joga com a tridimensionalidade de círculos côncavos, cuidadosamente esculpidos em sua superfície. A linha traz como destaque a cor verde, remetendo à natureza. Já Cone traz o disruptivo à paginação, ao incluir cones dourados com um leve relevo sobre o branco. Esfera e Cone têm elegância sutil, ideais para quem quer fugir do básico, mantendo a discrição.

FÉ, RESILIÊNCIA E ARTE

O Convento da Penha é uma das inspirações de Nilda Caser Crédito: Divulgação

Nilda Caser borda desde sempre. Começou a costurar aos 13 anos, fazendo acabamentos à mão, em uma alfaiataria em Santo Antônio do Canaã, Santa Teresa. Fez muitos enxovais de bebê e roupas – inclusive vestidos de casamento - para seus familiares. Bordava à mão e, recentemente, passou a se dedicar ao bordado à máquina de pedal. Faz toalhas de banho, toalhas de rosto e panos de prato, em Richelieu.

Nessa pandemia, começou a produzir os bastidores, por incentivo de sua filha, a arquiteta Daniela Caser. O Convento da Penha foi uma de suas inspirações! Seus trabalhos estão à venda na Guyrá Aldeia Criativa (@guyra_criativa).

LINA BO BARDI PARA CRIANÇAS

O livro retrata, através de textos e imagens, uma das figuras mais icônicas da arquitetura moderna. Crédito: Divulgação

Todo o pioneirismo, ousadia e criatividade de Lina Bo Bardi, contados nesta publicação recém-lançada pela Pequena Zahar (@companhiadasletrinhas). Intitulado “Lina: Aventuras de uma Arquiteta”, o volume retrata, através de textos e imagens, uma das figuras mais icônicas da arquitetura moderna. Lina Bo Bardi (1914-1992), recebeu uma biografia ilustrada direcionada especialmente ao público infantil.

Escrito e desenhado pela designer espanhola Ángela León, o livro retrata a trajetória da arquiteta ítalo-brasileira e reúne parte das obras projetadas por ela, como o Teatro Oficina, o Sesc Pompeia, a Casa de Vidro e o Museu de Arte de São Paulo (MASP).

PINTURAS EM PAREDES

Este foi o primeiro trabalho de Larissa Pesente desenvolvido em grande escala: um muro com 7 x 6m. Crédito: Divulgação

Larissa Pesente, há pouco mais de 3 anos, decidiu deixar sua carreira como advogada, as audiências e idas aos fóruns, para viver de arte! Encheu-se de coragem, desfez a sociedade e mergulhou no mundo de cores, formas e liberdade. Investiu no ateliê “Paredes da Lá” (@paredesdala) onde cria e produz adesivos e pinturas em paredes.

Este foi seu primeiro trabalho desenvolvido em grande escala: um muro com 7 x 6m. Nele, expressou a beleza e a autenticidade da mulher, desenhada por um fio ligado a uma rosa. Foram 7 tardes de trabalho intenso, tudo em meio à pandemia! E o resultado foi esse mural, que simboliza a liberdade, suavidade, carisma e elegância.

PUREZA É TEMA DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Estão abertas as inscrições para o Prêmio de Fotografia Vicent van Gogh Crédito: Divulgação