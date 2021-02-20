O cinema ajuda a compreender como reduzir o impacto ambiental

Os documentários são importantes fontes de conteúdo para conhecer a questão ambiental Crédito: divulgação

Uma das formas de ampliar e aumentar nossa consciência ambiental é por meio do acesso a conteúdos, informações e conhecimentos. Quanto melhor compreendemos as questões ambientais, mais fácil será repensar nossos comportamentos, hábitos e atitudes para dar nossa contribuição para o meio ambiente e para o planeta.

Consciência ambiental e seu significado

Pesquisando no dicionário Michaelis, destaco os significados das palavras abaixo:

cons·ci·ên·ci·a

Capacidade, de natureza intelectual e emocional, que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior (objeto, qualidade, situação) ou interior, como, por exemplo, as modificações de seu próprio eu.

Sentido ou percepção que permite ao homem conhecer valores ou mandamentos morais, quanto ao certo ou ao errado, e aplicá-los em diferentes situações, aprovando ou reprovando seus próprios atos, de modo que estabeleça julgamentos interiores que lhe propiciem sentimentos de alegria, paz, satisfação etc., derivando daí convicções quanto a honradez, retidão, responsabilidade ou dever cumprido, ou, contrariamente, remorso ou culpa;

Sistema ou conjunto de valores morais, construído com base nessas percepções ou convicções, que, tomado como paradigma individual, se torna disponível para que cada pessoa avalie seus atos, sua conduta e suas intenções, bem como os alheios.

am·bi·en·tal

Relativo a ambiente ou ao meio no qual vivemos.

Cinema e consciência ambiental

Sempre busquei diferentes fontes para ampliar meu conhecimento e consciência ambiental. Li muitos livros, revistas, sites, entrevistas. Fiz muitas pesquisas na internet, assisti a inúmeros vídeos e palestras. Mas assistir a filmes é uma das formas de que mais gosto para conhecer melhor a realidade ambiental e compreender como posso atuar de forma a reduzir meu impacto ambiental.

São centenas, talvez milhares de documentários, filmes e filmes de animação que tratam do tema. O conteúdo é vasto. Mas na curadoria que fiz abaixo, destaco os filmes que mais me marcaram. Tem para todos os gostos e estilos. Filmes de animação, filmes baseados em histórias reais, documentários.

Filmes de animação: são filmes lindos e com mensagens lindas. Assista sozinho ou com seus filhos. Convide seus sobrinhos. Uma forma deliciosa e divertida de aprender.

Filmes de animação trazem mensagem lindas Crédito: divulgação

Documentários

Os documentários são importantes fontes de conteúdo para conhecer a questão ambiental. Tem documentários lindos, como o Sal da Terra, do maravilhoso Sebastião Salgado, com paisagens belíssimas do nosso planeta e Home: Nosso planeta, nossa casa, filme de Yann Arthus-Bertrand - produzido por Luc Besson.

Os documentários são importantes fontes de conteúdo para conhecer a questão ambiental Crédito: divulgação

E produções como A Última Hora, produzido e apresentado pelo ator e ativista Leonardo DiCaprio e Terráqueos, com narração do ator e ativista ambiental Joaquin Phoenix. Um registro: esse último eu não recomendo para crianças e pessoas mais sensíveis.

What the Health e Dieta dos Gladiadores abordam a temática da indústria alimentícia e seu impacto na nossa saúde e no meio ambiente.

Filmes: Adoro assistir a filmes que além do entretenimento também me proporcionam conhecimento e reflexões. Os filmes abaixo são maravilhosos, tanto no aspecto cinematográfico, quanto no aprendizado que eles agregam. São todos baseados em fatos reais.

Esses filmes são maravilhosos, tanto no aspecto cinematográfico, quanto no aprendizado que eles agregam. Crédito: divulgação

Cada um desses filmes me marcou profundamente e contribuiu para elevar meu nível de consciência ambiental. Adoro cinema e poder aprender por meio dessa arte é um prazer para mim. Destaco ainda que, além dos conteúdos e informações, as imagens também nos impactam. Sejam elas positivas ou negativas.