O cinema ajuda a compreender como reduzir o impacto ambiental

Uma das formas de ampliar e aumentar nossa consciência ambiental é por meio do acesso a conteúdos, informações e conhecimentos. Quanto melhor compreendemos as questões ambientais, mais fácil será repensar nossos comportamentos, hábitos e atitudes para dar nossa contribuição para o meio ambiente e para o planeta.
Consciência ambiental e seu significado
Pesquisando no dicionário Michaelis, destaco os significados das palavras abaixo:
cons·ci·ên·ci·a
- Capacidade, de natureza intelectual e emocional, que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior (objeto, qualidade, situação) ou interior, como, por exemplo, as modificações de seu próprio eu.
- Sentido ou percepção que permite ao homem conhecer valores ou mandamentos morais, quanto ao certo ou ao errado, e aplicá-los em diferentes situações, aprovando ou reprovando seus próprios atos, de modo que estabeleça julgamentos interiores que lhe propiciem sentimentos de alegria, paz, satisfação etc., derivando daí convicções quanto a honradez, retidão, responsabilidade ou dever cumprido, ou, contrariamente, remorso ou culpa;
- Sistema ou conjunto de valores morais, construído com base nessas percepções ou convicções, que, tomado como paradigma individual, se torna disponível para que cada pessoa avalie seus atos, sua conduta e suas intenções, bem como os alheios.
am·bi·en·tal
- Relativo a ambiente ou ao meio no qual vivemos.
Cinema e consciência ambiental
Sempre busquei diferentes fontes para ampliar meu conhecimento e consciência ambiental. Li muitos livros, revistas, sites, entrevistas. Fiz muitas pesquisas na internet, assisti a inúmeros vídeos e palestras. Mas assistir a filmes é uma das formas de que mais gosto para conhecer melhor a realidade ambiental e compreender como posso atuar de forma a reduzir meu impacto ambiental.
São centenas, talvez milhares de documentários, filmes e filmes de animação que tratam do tema. O conteúdo é vasto. Mas na curadoria que fiz abaixo, destaco os filmes que mais me marcaram. Tem para todos os gostos e estilos. Filmes de animação, filmes baseados em histórias reais, documentários.
Filmes de animação: são filmes lindos e com mensagens lindas. Assista sozinho ou com seus filhos. Convide seus sobrinhos. Uma forma deliciosa e divertida de aprender.
Documentários
Os documentários são importantes fontes de conteúdo para conhecer a questão ambiental. Tem documentários lindos, como o Sal da Terra, do maravilhoso Sebastião Salgado, com paisagens belíssimas do nosso planeta e Home: Nosso planeta, nossa casa, filme de Yann Arthus-Bertrand - produzido por Luc Besson.
E produções como A Última Hora, produzido e apresentado pelo ator e ativista Leonardo DiCaprio e Terráqueos, com narração do ator e ativista ambiental Joaquin Phoenix. Um registro: esse último eu não recomendo para crianças e pessoas mais sensíveis.
What the Health e Dieta dos Gladiadores abordam a temática da indústria alimentícia e seu impacto na nossa saúde e no meio ambiente.
Filmes: Adoro assistir a filmes que além do entretenimento também me proporcionam conhecimento e reflexões. Os filmes abaixo são maravilhosos, tanto no aspecto cinematográfico, quanto no aprendizado que eles agregam. São todos baseados em fatos reais.
Cada um desses filmes me marcou profundamente e contribuiu para elevar meu nível de consciência ambiental. Adoro cinema e poder aprender por meio dessa arte é um prazer para mim. Destaco ainda que, além dos conteúdos e informações, as imagens também nos impactam. Sejam elas positivas ou negativas.
Num momento em que estamos sendo orientados a retornar ao isolamento social, em função da segunda onda da Covid-19, essa pode ser uma ótima dica. Espero que goste da minha curadoria e que esses filmes ajudem você e seus filhos a ampliar sua consciência ambiental.