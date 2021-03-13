Novidades na decoração: poltrona de plástico e arte no Centro de Vitória

Poltrona feita com polietileno verde, aquele que tem o etanol da cana-de-açúcar como matéria-prima Crédito: Divulgação

Escolher cores como meio de transformação da casa - pintar paredes, tetos, móveis e objetos - é uma forma de expressar personalidade e deixar os ambientes com mais vida e identidade. Mesmo que seja um processo bastante pessoal, há como torná-lo mais prático e intuitivo. Para isso, a Suvinil apresenta um novo conceito para escolha de cor, fundamentado em diferentes luminosidades e aspectos visuais.

O Novo Leque Digital Suvinil com mais de duas mil nuances Crédito: Divulgação

O Novo Leque Digital Suvinil, com mais de duas mil nuances, ajuda nessa escolha para que o consumidor entenda quais sensações que ele procura, por meio das diferentes saturações. Nele, paletas são segmentadas em Cinzas Neutros, Brancas e Leves, Claras e Suaves, Intensas e Vibrantes, Acentuadas e Acolhedoras, Neutras e Clássicas e Cores Prontas para Parede.

O Novo Leque Digital Suvinil,com mais de duas mil nuances Crédito: Divulgação

Para disponibilizar seu Novo Leque Digital, a Suvinil já está com site e aplicativo totalmente reeditados. Confira de perto as novidades da marca em www.suvinil.com.br/cores para se inspirar nessa imersão colorida.

Flores e vinho

Bruna Medeiros criou a guirlanda, que decora e garrafa e depois pode ser aproveitada para decorar sua casa. Crédito: Divulgação

Às vezes, você quer presentear alguém e fica na dúvida se leva uma garrafa de vinho ou um lindo arranjo de flores? Bruna Medeiros, da Festar, resolveu esse dilema. A partir da demanda de clientes que pediam para ela montar um kit com buquê de flores, acompanhado de uma garrafa de vinho, ela uniu às duas coisas e criou essa guirlanda, que decora e garrafa e depois pode ser aproveitada para decorar sua casa. A designer floral adora as guirlandas, tanto pela sua estética quanto pelo seu significado: seja bem-vindo. Uma mensagem de carinho e de acolhimento. Foi dessa mente criativa que surgiu essa mini guirlanda, para acompanhar os vinhos. Um presente original, cheio de charme e delicadeza.

Centro de Vitória é palco de residência artística

Os recursos disponibilizados para o setor cultural, por meio de editais, sempre foram fundamentais para incentivar e fomentar ações culturais importantes para nosso Estado. Em momentos como esse, em que o setor cultural foi extremamente impactado pela pandemia, eles têm um valor ainda maior.

Uma das ações financiadas com recursos do fundo de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) foi o Projeto Outra Margem, proposta de residência artística que aviva o debate sobre o centro da cidade e suas questões urbanísticas e sociopolíticas, com acompanhamento curatorial de Clara Sampaio.

O objetivo principal da proposta é o de refletir sobre o paradigma da evolução das cidades, entendendo a urbe como uma construção viva, que produz subjetividades sobre os corpos que a habitam e, na mesma medida, altera e é alterada pelas dinâmicas sociais que ali se instalam.

Os artistas convidados para a primeira edição do projeto foram Tete Rocha (ES/SP), Natan Dias (ES), Luana Vitra (MG), Joana Quiroga (ES) e Kika Carvalho (ES) cujas práticas poéticas giram em torno de assuntos como o habitar do corpo não-normativo na sociedade, a transformação da matéria, os impactos da industrialização e a execução técnica de seus próprios trabalhos.

Plástico produzido a partir de cana-de-açúcar

A poltrona Paco, da Tramontina, foi uma das primeiras da marca feitas de plástico verde no Brasil. As peças da linha Casa Delta unem design, conforto e qualidade atrelado à tecnologia, inovação e sustentabilidade. Quando falamos em cadeira ou plástico verde, não falamos apenas da cor, mas do material de que é produzida.

A poltrona Paco foi uma das primeiras da marca feitas de plástico verde no Brasil. Crédito: Divulgação

O plástico verde, ou polietileno verde, é aquele que tem o etanol da cana-de-açúcar como matéria-prima. O produto criado pela Braskem é 100% renovável e é tão resistente quanto o plástico tradicional, feito do petróleo.