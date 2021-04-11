Conheça o universo particular do designer Ronaldo Barbosa

Não me lembro de quando comecei a desenhar. Acho que nasci com um lápis na mão. Quando não era lápis, era um graveto de alguma castanheira da Praia da Costa, tendo a areia dura e molhada como suporte ou mesmo um prego rabiscando na calçada de terra batida de uns vizinhos imigrantes italianos. Foi assim que comecei. Em casa, na escola ou ao ar livre, eu desenhava. Meu pai me deu, de presente de aniversário de 13 anos, um ateliê montado, atrás da casa onde morávamos. Aos 14 anos comecei a frequentar o ateliê do paulista, radicado artista capixaba Raphael Sam. Com ele aprendi tudo. Ele foi meu grande mestre. Aos 16 anos, ele me levou para o II Festival de Arte de Ouro Preto, MG. No mesmo ano, com o incentivo dele, fiz a minha primeira exposição individual, na antiga Aliança Francesa, no centro de Vitória. Com 18 anos, fui para o Rio de Janeiro estudar na primeira escola de Design da América Latina, ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial.