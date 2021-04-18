Consultora de estilo propõe uma relação mais consciente com o ato de vestir-se

Rachel Helidonis desenvolveu o programa “A Leveza do Essencial”, buscando promover o autoconhecimento e a compreensão do que é essencial no ato de se vestir. Crédito: Divulgação Rachel Helidonis

Você sabia que...

A indústria da moda é uma das que tem maior impacto ambiental no planeta.



A poluição ambiental e o esgotamento de recursos naturais são alguns dos problemas causados pela indústria têxtil e do vestuário, a segunda mais poluente, ficando atrás apenas da indústria do petróleo.



Além de consumir um volume gigantesco de água, nos processos de beneficiamento e acabamento, os impactos ambientais envolvem contaminação do solo, consumo de energia, emissões atmosféricas de poluentes e resíduos sólidos.



Estima-se que o setor perde cerca de US$500 bilhões anualmente com o descarte de roupas que são destinados a aterros e não são recicladas.



A indústria da moda emite entre 8% e 10% das emissões globais de gases do efeito estufa, mais do que o setor de transportes marítimo e a aviação juntos.



Até recentemente, as tendências da moda duravam uma década. Por isso, falamos da moda dos anos 60, dos anos70, dos anos 80.



Até umas duas décadas atrás, as marcas lançavam duas coleções por ano: primavera/verão e outono/inverno.



Atualmente, a frequência do lançamento das novas coleções aumentou e muitas marcas lançam coleções quase que mensais: duas coleções para cada estação do ano, criando uma demanda para o aumento do consumo.



Ao focar no essencial, a pessoa consegue poupar recursos financeiros para outros projetos pessoais ou profissionais Crédito: Divulgação Rachel Helidonis

A boa notícia: consultoria de estilo “A leveza do essencial” propõe uma relação mais consciente com o ato de vestir-se

Após 10 anos no mercado de propaganda e marketing, Rachel Helidonis partiu para a sua segunda formação, em 2011. Fez o curso de Personal Stylist, na London College of Fashion e, no ano seguinte, em Colorimetria e Consulta de Estilo, também com Ilana Berenholc.

A relação de Rachel com o consumo sempre foi consciente e comedida. Para ela, a cultura do descarte e o incessante hábito de trocar de estilo, apenas para seguir tendências, são hábitos muito questionáveis.

Em 2019, desenvolveu o programa “A Leveza do Essencial”, buscando promover o autoconhecimento e a compreensão do que é essencial no ato de se vestir.

Ela trabalha a autoconfiança das clientes, para que elas não sejam escravas das imposições do mercado de moda Crédito: Divulgação Rachel Helidonis

Trabalha a autoconfiança das clientes, para que elas não sejam escravas das imposições do mercado de moda e tirando-as dos padrões engessados de crenças de estilo e hábitos de compra.

Dentro do programa, desenvolveu os conceitos de “Shop Your Closet” e “Core Closet”, em que estimula o pensamento otimista, direcionando o olhar da cliente para a abundância, enaltecendo os seus sucessos de compra e encorajando os exercícios de autoconhecimento e criatividade, construindo um guarda-roupas enxuto, porém completo, com qualidade, personalidade e que cumpra sua forma e função, atendendo as demandas do dia a dia.

Rachel consegue capturar a essência de suas clientes e como se expressam na maneira em como se vestem, desenvolvendo uma proposta de identidade visual única Crédito: Divulgação Rachel Helidonis

A partir de um atendimento personalizado e intimista, Rachel consegue capturar a essência de suas clientes e como se expressam na maneira em como se vestem, desenvolvendo uma proposta de identidade visual única que manifeste suas principais características. A consultoria envolve seis encontros e está sendo feita de forma virtual desde o início da pandemia.

Benefícios

Ao adotar uma relação mais consciente com as imposições do mercado da moda e com o ato de vestir-se, a pessoa percebe inúmeros benefícios e ganhos em sua vida. Em suas atividades como consultora, Rachel identificou os seguintes benefícios para as suas clientes: