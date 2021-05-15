Empresa de móveis de luxo anuncia parceria com a conservação internacional

BRETON ANUNCIA PARCERIA COM A CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL Crédito: © Flavio Forner

Você sabia que...

A vida na Terra está enfrentando uma crise de enormes proporções. O consumo insustentável em muitos países e a miséria aniquilante nos trópicos estão destruindo as reservas naturais.

A expansão da agricultura, a indústria e a urbanização estão fragmentando e dizimando as reservas naturais;

A caça, o comércio e a pesca predatória estão afetando as últimas populações de espécies de grandes vertebrados.

O aumento do nível do mar sem precedentes e o aquecimento das águas causado pelas mudanças climáticas têm implicações devastadoras para a vida marinha, para o clima da Terra e para a segurança alimentar de bilhões de pessoas.

Segundo os dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre agosto de 2019 e julho de 2020 o desmatamento da Amazônia cresceu 34%, com 14 meses seguidos de aumento, enquanto da Mata Atlântica restam apenas 12% remanescentes, extremamente fragmentados.

Fonte: https://www.conservation.org/brasil



A BOA NOTÍCIA: BRETON ANUNCIA PARCERIA COM A CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL

A parceria visa apoiar povos indígenas e comunidades tradicionais a desenvolver atividades produtivas sustentáveis. Crédito: Art Wolfe

A Breton, referência no segmento de móveis e objetos de decoração de luxo, anunciou parceria com a CI-Brasil. A ajuda para com a organização foca em proteger paisagens valiosas, mobilizar ação em prol da conservação dos oceanos, criar mecanismos inovadores de financiamento para preservar as florestas e apoiar povos indígenas e comunidades tradicionais a desenvolver atividades produtivas sustentáveis.

A ajuda foca em proteger paisagens valiosas Crédito: Pete Oxford

Em 2018, a Breton iniciou o movimento EcoBreton, compromisso da marca ligado às questões de sustentabilidade e responsabilidade social. Um de seus pilares, o programa Meu M², refloresta 1m² de Mata Atlântica a cada pedido, tanto na loja física, quanto na online, ação desenvolvida em parceria com a Iniciativa Verde e o Portal EcoEra.

A Conservação Internacional trabalha em temáticas como restauração, produção e turismo sustentáveis, apoio a comunidades tradicionais e povos indígenas, proteção de áreas marinhas e produção de conhecimento usando de parcerias, políticas e desenvolvendo ideias inovadoras.

SOBRE A EMPRESA

Em mais de meio século de história, a Breton atua por todo território nacional, com 12 lojas físicas e com o e-commerce Breton Casa, que disponibiliza mais de 300 opções de produtos. Há dois anos inaugurou o parque fabril de São Paulo, com aproximadamente 500 funcionários e um espaço amplo de 15 mil m², equipado com tecnologia e infraestrutura moderna.

A ajuda vai criar mecanismos inovadores de financiamento para preservar as florestas Crédito: Flavio Forner

O QUE FAZER

Para evitar danos irreversíveis aos sistemas do planeta que dão suporte a toda a vida na Terra, a humanidade precisa emitir menos gases de efeito estufa que agravam a crise climática, incluindo o dióxido de carbono e, ao mesmo tempo, remover o excesso de carbono da atmosfera.

A ajuda foca em proteger paisagens valiosas Crédito: © Flavio Forner

Essas mudanças exigem uma transição urgente e em grande escala para fontes de energia limpas e renováveis. Mas mesmo que o planeta pare de usar combustíveis fósseis completamente, não conseguiremos evitar a crise climática se a destruição de ecossistemas que absorvem e armazenam carbono – como florestas, manguezais, entre outros - não parar.

Conhecer essa realidade e entender como nossas escolhas de consumo podem contribuir para a redução desse impacto é fundamental.

A ajuda foca em proteger paisagens valiosas Crédito: FLAVIO FORNER