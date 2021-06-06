Arquitetos mostram que cuidado nos detalhes é essencial na decoração Crédito: Claudio Calezani e Alexandre Almeida

A Coluna Vão Livre traz hoje uma seção nova e especial. O nome dela homenageia o cantor e compositor capixaba, Roberto Carlos, que recentemente completou 80 anos.

"Detalhes tão pequenos de nós dois / São coisas muito grandes pra esquecer / E a toda hora vão estar presentes / Você vai ver" Trecho da música Detalhes - de Roberto Carlos

Convidamos dois profissionais do segmento de arquitetura e decoração para nos apresentar ideias usadas em espaços de suas casas e moradias, mostrando detalhes que proporcionam personalidade, aconchego e acolhimento. Eles mostram que esse cuidado é essencial. É o que traz alma e emoção para os nossos ambientes.

DETALHES, POR CLÁUDIO CALEZANI

"Minha casa vive em mutação. Objetos, móveis e adornos transitam constantemente por ela, mudando de lugar e de função ou, simplesmente, permanecendo guardados até ressurgirem, tempo depois, com ares de coisa nova. Gosto de mudança, me entedia a casa sempre com a mesma cara, sempre arrumada da mesma maneira, conta Claudio Calezani.

Detalhes na decoração pelo arquiteto Claudio Calezani Crédito: Claudio Calezani

Sou arquiteto por profissão e paixão, mas herdei da minha mãe o gosto pela casa sempre cheirosa e arrumada. Também herdei dela as primeiras peças do que hoje eu chamo 'acervo'. O importante é que agrade meus olhos ou aqueça meu coração, pois representam meu gosto estético, minhas memórias e minha visão de mundo.

Nesse processo seletivo, vale a emoção ou a história por trás de cada peça, que podem ter as mais diversas origens. Podem ter sido compradas, herdadas, presenteadas, descobertas ou salvas. Sim, porque preciso confessar: não consigo passar por uma caçamba de entulho sem conferir o que tem dentro.

Detalhes na decoração pelo arquiteto Claudio Calezani Crédito: Claudio Calezani

De tempos em tempos, abro o “acervo” e escolho as peças que ganharão destaque em alguma parte da casa. Monto um cantinho especial e vou transformando a casa de acordo com o clima, com as estações do ano ou simplesmente com meu estado de espírito. Se o inverno chega e pede peças mais aconchegantes, tiro do baú as mantas peruanas - presentes de uma amiga - e exponho o aparelho de chá comprado de um antiquário no sul do Brasil. Se é Natal, Ano Novo, Páscoa ou outra data comemorativa, sempre tem uma peça para ser exposta e representar a data.

Detalhes na decoração pelo arquiteto Claudio Calezani Crédito: Claudio Calezani

Depois das férias que passei em Tiradentes, voltei com o espírito barroco e cobri todos os móveis com muitos livros, adornos e artesanatos, em uma profusão que remete ao excesso desse estilo em particular. E, assim, a casa vai se transformando, com uma mudança aqui, outras acolá, ganhando novos ares, novas cores e evoluindo a cada dia”, conta , conta Cláudio Calezani

DETALHES, POR ALEXANDRE ALMEIDA

“Sou designer de interiores, paulista e atuando com projetos comerciais na área de visual merchandising. Amo o universo da decoração e do 'faça você mesmo' (DIY – Do It Yourself).

Detalhes na decoração pelo arquiteto Alexandre Almeida Crédito: Alexandre Almeida

A beleza de uma decoração está nos detalhes. Cada peça carrega uma lembrança e uma energia. E quando elas se unem, criam uma sensação de felicidade e bem-estar. Penso sempre nos detalhes na hora de decorar. Um livro favorito sobre a mesa, um objeto decorativo, um vaso de plantas. Esses detalhes fazem toda a diferença.

Detalhes na decoração pelo arquiteto Alexandre Almeida Crédito: Alexandre Almeida

Até na hora de arrumar as frutas da feira, é possível dar um charme especial. Basta usar aquela tigela linda no lugar da fruteira. O bom é sempre usar os itens guardados. E vale mudar sempre o uso. Assim, cria-se usos novos para as peças que estão paradas. Lembre-se disso até na hora da mesa do café ou daquele cantinho sem vida.

Detalhes na decoração pelo arquiteto Alexandre Almeida Crédito: Alexandre Almeida

Quanto mais cuidado nos detalhes, mais charme seu lar vai ter. E foi exatamente por isso que criei o perfil Casa de Vila, no Instagram, para compartilhar essas ideias, projetos, inspirações e os detalhes da minha casa para trazer o acolhimento e a traduzir meu gosto e minha personalidade", finaliza , finaliza Alexandre Almeida.

Detalhes na decoração pelo arquiteto Alexandre Almeida Crédito: Alexandre Almeida