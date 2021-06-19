Conheça a designer de produtos Mila Rodrigues

Na época do curso na FAAP, o primeiro ano integrava as turmas de artes, design e arquitetura. As aulas de pintura à mão livre, esculturas e técnicas de gravuras me deixaram em dúvida se deveria seguir para artes. Mas, por fim, segui design. Em paralelo, fiz um curso profissional de decoração na Escola Panamericana de Artes. A primeira oportunidade profissional foi no escritório de design de interiores, Atelier 3, composto por Jóia Bergamo, Flávia Aguiar Campana e Ruth Mendonça de Barros, pessoas que eu admirava muito. Abri meu escritório de design de interiores e fiz vários trabalhos, muitos deles publicados. Com o nascimento dos meus filhos, acabei parando por um momento, pois eles nasceram em intervalos curtos de tempo. Depois retomei minhas atividades mais interessada nos bastidores do mercado de decoração, para quem produz o que compramos para nossos clientes. Meus olhos se voltaram para minha formação de designer e comecei a construir o formato que trabalho hoje. Trabalhei com grandes lojas do setor como Dpot, Brentwood, Quartos & etc e Arredamento, entre outros. Através delas entendi como compor linha de produtos visando a identidade da marca e como atender a diversidade necessária para o comercial. Isso é o que mais amo fazer.