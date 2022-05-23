É falso que onça tenha atacado e devorado homem em Itapemirim

À esquerda, a suposta onça que teria atacado um homem em Itapemirim; à direita, a falsa foto da vítima

Por meio das redes sociais, o suposto ataque era vinculado a um vídeo de um felino de grande porte andando em uma área de vegetação alta e a uma foto de um cadáver humano em uma região, aparentemente, de lavoura. Ambos locais também eram relacionados à Usina Paineiras, em Itapemirim.

De acordo com um dos sites em que aparece, a imagem seria ainda mais antiga: de 2019. Inicialmente, ela seria do ataque de uma hiena, ocorrido em uma aldeia na Índia. Na ocasião, ela teria matado várias cabras e um homem, e sido sacrificada no local pouco depois por outros indivíduos.