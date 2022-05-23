É falso que onça tenha atacado e devorado homem em Itapemirim

Alguns moradores dos municípios de Itapemirim e de Rio Novo do Sul ficaram preocupados com a possibilidade de um homem ter morrido após ser atacado por uma onça. A preocupação surgiu nos últimos dias e fez com que leitores procurassem A Gazeta. No entanto, tudo não passa de um boato.
Por meio das redes sociais, o suposto ataque era vinculado a um vídeo de um felino de grande porte andando em uma área de vegetação alta e a uma foto de um cadáver humano em uma região, aparentemente, de lavoura. Ambos locais também eram relacionados à Usina Paineiras, em Itapemirim.
Usando o mecanismo de busca reversa do Google, a reportagem de A Gazeta localizou a mesma fotografia em conteúdos publicados em fevereiro do ano passado. Na ocasião, ela aparecia ligada a outro boato, que circulou na cidade de Quimilí, na Província de Santiago del Estero, na Argentina.
De acordo com um dos sites em que aparece, a imagem seria ainda mais antiga: de 2019. Inicialmente, ela seria do ataque de uma hiena, ocorrido em uma aldeia na Índia. Na ocasião, ela teria matado várias cabras e um homem, e sido sacrificada no local pouco depois por outros indivíduos.
Apesar de a circulação anterior já enfraquecer o relato que circulou na Região Sul do Espírito Santo, a reportagem de A Gazeta também entrou em contato com autoridades locais que, negaram qualquer registro do tipo — tanto do ataque em si, quanto da presença da suposta onça.
O QUE DIZEM AS AUTORIDADES
A Prefeitura de Itapemirim garantiu que não foi registrado nem denunciado nenhum ataque de onça recentemente e que nunca houve acionamento, por parte de moradores, por causa de um felino do tipo no município.
Já a Usina Paineiras, onde teria acontecido o ataque, afirmou que não existe registro oficial desse tipo de animal na própria área de reserva, conhecida como Mata do Ouvidor, e que desconhece qualquer ataque.
Em nota, a Polícia Militar Ambiental também informou que não recebeu qualquer denúncia a respeito.