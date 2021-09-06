Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • União vai abrir 739 vagas em concursos para área de meio ambiente
Nível médio e superior

União vai abrir 739 vagas em concursos para área de meio ambiente

Serão 568 oportunidades no Ibama e 171 para o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade; salário pode chegar a R$ 9,3 mil

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 14:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2021 às 14:29
Fiscalização do Ibama
Ibama vai contar em breve com novos profissionais  Crédito: Ibama/ Flickir
governo federal vai abrir 739 vagas em dois concursos públicos para área ambiental. A oferta será de 568 postos para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 171 para o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio). Os salários podem chegar a R$ 9.389,84.
As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade.
De acordo com a portaria 10.641, o prazo para a publicação do edital de abertura das inscrições será de seis meses, ou seja, até março de 2022.
Para o Ibama, as chances são destinadas aos cargos de analista ambiental (96), analista administrativo (32) e técnico ambiental (432). A remuneração varia de R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64.  As últimas seleções do órgão ocorreram em 2012 e 2013. 
Já o certame para o ICMBio,  vai preencher 110 vagas para quem tem ensino médio e 60 para nível superior, com salários que variam de R$ 4.408,94 a R$ 9.389,84, respectivamente.  O último processo seletivo da autarquia ocorreu em 2014.
Os dois processos seletivos haviam sido anunciados recentemente pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que havia antecipado uma oferta de 740 vagas conjuntas para as autarquias.

LEIA MAIS 

131 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 32 mil

Mais de 73 mil vagas em concursos públicos federais em 2022

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Iema vai abrir concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 5 mil

PM vai abrir 671 vagas em concurso público no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados