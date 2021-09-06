União vai abrir 739 vagas em concursos para área de meio ambiente

Ibama vai contar em breve com novos profissionais Crédito: Ibama/ Flickir

governo federal vai abrir 739 vagas em dois concursos públicos para área ambiental. A oferta será de 568 postos para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 171 para o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio). Os salários podem chegar a R$ 9.389,84.

As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia , Caio Mário Paes de Andrade.

De acordo com a portaria 10.641, o prazo para a publicação do edital de abertura das inscrições será de seis meses, ou seja, até março de 2022.

Para o Ibama, as chances são destinadas aos cargos de analista ambiental (96), analista administrativo (32) e técnico ambiental (432). A remuneração varia de R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64. As últimas seleções do órgão ocorreram em 2012 e 2013.

Já o certame para o ICMBio, vai preencher 110 vagas para quem tem ensino médio e 60 para nível superior, com salários que variam de R$ 4.408,94 a R$ 9.389,84, respectivamente. O último processo seletivo da autarquia ocorreu em 2014.