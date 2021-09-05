131 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 32 mil

O maior salário pode chegar a R$ 32.781 mensais na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. São oito postos para médicos, distribuídos por vários Estados. Os interessados devem se inscrever até 12 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com salário de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.