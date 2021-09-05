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Todas as escolaridades

131 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 32 mil

No Espírito Santo, há vagas nas prefeituras de Anchieta, Ibiraçu, Piúma, Santa Teresa e Vitória; interessados podem conferir os editais e o prazo das inscrições

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 20:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 set 2021 às 20:14
Prova de concurso público
Candidatos poderão fazer provas de Norte a Sul do Brasil Crédito: Pixabay
131 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 32 mil
Mais de 19,5 mil vagas abertas em todo o país em 131 concursos públicos e processos seletivos a partir desta segunda-feira, dia 6 de setembro. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O maior salário pode chegar a R$ 32.781 mensais na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. São oito postos para médicos, distribuídos por vários Estados. Os interessados devem se inscrever até 12 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com salário de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.
No Espírito Santo, cinco prefeituras estão com processo seletivo abertos. As chances estão disponíveis nos municípios de AnchietaIbiraçuPiúmaSanta Teresa e Vitória. Também há editais publicados para trabalhar como professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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