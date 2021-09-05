131 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 32 mil
Mais de 19,5 mil vagas abertas em todo o país em 131 concursos públicos e processos seletivos a partir desta segunda-feira, dia 6 de setembro. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O maior salário pode chegar a R$ 32.781 mensais na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. São oito postos para médicos, distribuídos por vários Estados. Os interessados devem se inscrever até 12 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com salário de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.
No Espírito Santo, cinco prefeituras estão com processo seletivo abertos. As chances estão disponíveis nos municípios de Anchieta, Ibiraçu, Piúma, Santa Teresa e Vitória. Também há editais publicados para trabalhar como professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).