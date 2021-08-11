Polícia Militar vai ganhar reforços de novos soldados Crédito: Fernando Madeira

Ao todo, serão 560 postos para praças combatentes; 20 para oficiais médicos; 20 para oficiais dentistas; 5 para oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 para oficiais médicos veterinários; 10 para oficiais enfermeiros; 30 para praças especialistas da saúde; 2 para oficiais músicos e 22 para praça músicos.

Your browser does not support the audio element. PM vai abrir 671 vagas em concurso público no ES

“Estamos avançando ano a ano quando o assunto é segurança pública, mas ainda é um desafio grande, pois muita gente perde a vida por ação de grupos criminosos e também por conta dos crimes de proximidade. Implantar uma cultura de paz é fundamental. Estamos dando um passo importante reestruturando as nossas três forças de segurança para que a gente tenha maior capacidade operacional”, afirmou o governador na ocasião.

Casagrande lembrou que um concurso para PM demora, em média, dois anos para ser concluído, sendo um ano para execução de todas as etapas do certame e um ano para formação.

Para participar do concurso para soldado combatente e músico, é necessário que o candidato tenha os seguintes requisitos: ensino médio completo; altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres; carteira de habilitação na categoria B; idade entre 18 e 28 anos; entre outros requisitos. Já para a área da Saúde, a exigência é ter curso superior na área em que vai concorrer.

No último concurso, realizado em 2018, a remuneração para o cargo de soldado foi de R$ 1.313,53 durante o período de aluno, passando para R$ 3.137,76, após a incorporação. Já para os médicos, o salário chegava a R$ 7.320,43.

Ainda não há detalhes sobre o novo concurso. Entretanto, seleções anteriores contaram com as seguintes etapas:

Exame intelectual (prova objetiva e discursiva)

Entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH

Teste de Avaliação Física (TAF)

Exame psicossomático

Investigação social

Exames de saúde

Entrega da documentação para fins de classificação

Classificação final e matrícula no Curso de Formação

Curso de Formação

SOBRE AS PROVAS

Para soldados e músicos, a primeira etapa do concurso deve ser composta por provas objetivas e de redação. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática e conhecimentos específicos. Os candidatos ao posto de músico farão ainda prova prática.

Já para os oficiais da área de saúde, além dos exames objetivos de conhecimentos gerais e específicos, haverá prova discursiva. É importante lembrar que a confirmação das etapas e o que será cobrado em provas estará disponível no edital.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Os exercícios do Exame de Aptidão Física deverão ser: