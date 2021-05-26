Corpo de Bombeiros vai abrir concurso com 80 vagas para soldados no ES

Agentes do Corpo de Bombeiros atuaram para combater o incêndio na BR 101, na altura do bairro Nova Carapina, na Serra Crédito: Vitor Jubini

Os candidatos precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. As datas de inscrições e das provas serão informadas no edital, previsto para ser publicado ainda este ano. Não há previsão de nova seleção para o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

De acordo com a postagem, a prova será somente objetiva e a intenção é realizar o curso de formação em apenas uma turma. Os aprovados na primeira etapa serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), que contará com provas de flexão de braço, barra, abdominal, corrida e natação.

Embora ainda não tenha informações sobre a data de publicação do edital, a expectativa da corporação é começar o curso de formação de soldados ainda neste ano. O último concurso da corporação teve o edital publicado em 2018 e foi organizado pelo Instituto AOCP.

O cargo de soldado é o primeiro da carreira das praças, na qual os integrantes podem chegar aos cargos de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente. A partir desta última graduação é possível ainda seguir carreira de Oficial de Administração do Corpo de Bombeiros, que é composta pelos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão, dependendo, em todos os casos, das condições de promoção e da disponibilidade de vagas.

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO

As informações estão de acordo com o edital publicado em 2018.

Descrição do cargo

Realiza trabalhos gerais no Corpo de Bombeiros Militar, tanto nos locais de sinistro onde exerce as funções de operador de equipamentos de resgate, salvamento, combate a incêndios ou emergências ambientais, quanto no dia a dia do aquartelamento realizando a manutenção básica das instalações e auxiliando nas rotinas administrativas.

Atribuições

Combater incêndios urbanos;



Realizar atividades de salvamento terrestre (ex: desencarceramento, resgate em espaço confinado, resgate em estruturas colapsadas)

Realizar busca de pessoas em locais de difícil acesso;

Realizar resgate em alturas (ex: fachadas de edifícios, montanhas e pontes)

Realizar salvamentos aquáticos;

Atuar como mergulhador em busca de vítimas ou bens submersos

Atender a diversos tipos de emergências ambientais (ex: incêndios florestais, corte de árvores e derramamento/vazamento de produtos perigosos);

Prestar atendimento de primeiros socorros, conforme a necessidade do caso;

Efetuar vistorias técnicas de regularização, conforme norma específica;

Efetuar a manutenção básica de equipamentos operacionais;

Executar a guarda das instalações físicas;

Efetuar o atendimento na recepção das Seções de Atividades Técnicas;

Auxiliar nas atividades administrativas realizadas nas diversas seções do CBMES;

Dirigir, operar e conservar viaturas;

Ações de defesa civil;

Submeter-se ao regime e Leis dos Militares Estaduais.

Requisitos

Ter, no mínimo, 18 anos de idade, na data da matrícula no curso do respectivo concurso e, no máximo, 28 anos de idade, no primeiro dia de inscrição.



Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1.65m para homens e 1,60 para mulheres.

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”.

Ter escolaridade mínima de ensino médio completo

Etapas

1ª etapa: prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório;



2ª etapa: entrega de documentação preliminar, aferição de idade dos candidatos aprovados e classificados na 1ª etapa do concurso, assim como pontuação de CNH – Carteira nacional de habilitação, de caráter eliminatório e classificatório;

entrega de documentação preliminar, aferição de idade dos candidatos aprovados e classificados na 1ª etapa do concurso, assim como pontuação de CNH – Carteira nacional de habilitação, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª etapa: Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório;

Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório; 4ª etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório; 5ª etapa: inspeção de saúde, para avaliação, pela Junta Militar de Saúde I (JMS) do Hospital da Polícia Militar (HPM), dos Exames Biomédicos dos candidatos, de caráter eliminatório;

inspeção de saúde, para avaliação, pela Junta Militar de Saúde I (JMS) do Hospital da Polícia Militar (HPM), dos Exames Biomédicos dos candidatos, de caráter eliminatório; 6ª etapa: exame toxicológico, para verificação de uso de substância ilícita por meio de exame específico de espectrometria de massa em amostra de queratina, de caráter eliminatório;

exame toxicológico, para verificação de uso de substância ilícita por meio de exame específico de espectrometria de massa em amostra de queratina, de caráter eliminatório; 7ª etapa: investigação social, de caráter eliminatório;

investigação social, de caráter eliminatório; 8ª etapa: apresentação dos candidatos, de caráter eliminatório;

apresentação dos candidatos, de caráter eliminatório; 9ª etapa: Curso de Formação de Soldado, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva

Composta por 80 questões:



Língua Portuguesa (20)



Raciocínio Lógico e Matemático (20)

Noções de Informática (10)

Conhecimentos Específicos (30)

Teste de Aptidão Física

É constituído dos seguintes exercícios que serão aplicados nessa ordem:

