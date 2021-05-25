Policial civil em ação: novo concurso público Crédito: Arquivo Gazeta

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil do ES vai abrir concurso público para delegado

A seleção vai preencher 40 vagas e os candidatos precisam ter nível superior em Direito. Além disso, será necessário ter três anos de prática forense, após a conclusão do curso, ou três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública.

De acordo com a PCES, haverá chamamento público para contratação da banca e a previsão é de que o edital seja divulgado até o final do ano.

A remuneração inicial da categoria é de R$ 10.058 para uma carga horária de 40 horas semanais. Os detalhes do concurso serão definidos pela comissão organizadora e serão descritos no edital, que ainda não tem prazo para ser publicado.

A comissão será presidida pelo diretor da Academia da Polícia Civil (Acadepol), Joel Lyrio Junior, e terá como membros Ismael Forattini Peixoto de Lima e Nicolle Santiago de Castro Perúsia, ambos representando a PCES; o subsecretário da Secretaria de Segurança Pública. Rafael Amorim Ricardo; e a analista do executivo Ana Cláudia Passos Santos Silva, representando da Secretaria de Estado de Gestão (Seger).

Em recente declaração nas redes sociais, o delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, disse que a seleção está em processo de contratação da banca, para que o edital comece a ser elaborado. Ele ressaltou ainda que a programação é aplicar a prova no ano que vem.

O último concurso para delegado da PCES foi realizado em 2019, mas foi cancelado no início de 2020 após uma série de denúncias envolvendo a aplicação das provas e a banca organizadora na época, o Instituto Acesso. Na ocasião, eram oferecidas 33 vagas e registradas 16 mil inscrições.

No último edital, a seleção foi composta por sete etapas, incluindo provas objetivas, avaliação escrita e discursiva, avaliação física, exames de avaliação de sanidade mental e teste psicotécnico, prova oral, avaliação de títulos, investigação da vida pregressa e curso de formação profissional.