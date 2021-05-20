Ufes amplia vagas em concurso e prorroga prazo de inscrição

Ufes contará com 40 novos servidores Crédito: Supec/ Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ampliou de 34 para 40 o número de vagas e prorrogou o prazo de inscrição do concurso público até o dia 7 de julho de 2021. Anteriormente, a data limite iria até 7 de junho. A retificação foi publicada no Diário Oficial da União.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do último dia de prazo, no site da Ufes . A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 130 para os de nível superior. O pagamento deve ser feito até 8 de julho.

A data para solicitação da isenção da taxa também foi alterada e segue até as 23h59 do dia 6 de junho de 2021. O benefício é destinado a candidatos oriundos de família de baixa renda e doadores de medula óssea, que deverá indicar no formulário de inscrição eletrônica o número de identificação social.

Foram incluídas novas vagas para os cargos de assistente em administração e administrador, além da inclusão de uma vaga para o cargo de contador. Agora, são 40 vagas no total, distribuídas da seguinte maneira:

Assistente em administração (25)

Técnico em enfermagem (2)

Administrador (5)

Contador (1)

Engenheiro na área Civil (1)

Engenheiro na área Produção (1)

Estatístico (1)

Médico na área: medicina de família e comunidade (1)

Médico na área: medicina do trabalho (1)

Técnico desportivo (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Os servidores da instituição poderão trabalhar nos campi de Vitória, São Mateus e Alegre. A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 458,00, totalizando R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, contendo questões de múltipla escolha. Os exames para os cargos de nível superior serão aplicados no dia 19 de setembro de 2021, enquanto que para os de nível médio no dia 26 de setembro.

Em ambos os casos, os testes serão realizados a partir das 14 horas e os candidatos terão três horas para resolver as questões.