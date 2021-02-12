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Corte de gastos

Sete concursos no ES não serão afetados pela proibição do governo

Decreto assinado por Casagrande suspendeu novas seleções de servidores. No entanto, segundo o governo, os certames em andamento continuam e sete processos seletivos serão realizados em 2021
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:44

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:44

Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado ES
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao menos sete concursos públicos do governo do Espírito Santo não serão atingidos pelo Decreto nº 4.818-R, assinado pelo governador Renato Casagrande, que prevê a suspensão da realização de novos certames no Estado. Apesar da proibição, os processos seletivos que já estavam previstos no Orçamento de 2021 poderão continuar.
medida publicada no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (11) faz parte de uma série de ações de cortes de gastos que já vinham sendo adotadas pelo Poder Executivo Estadual e que foram renovadas para o ano de 2021.

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Para A Gazeta, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) informou que estão garantidos para este ano os concursos nos seguintes órgãos:
  • Secretaria de Estado da Educação (Sedu); 
  • Secretaria de Estado de Justiça (Sejus); 
  • Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); 
  • Polícia Civil;
  • Polícia Militar
  • Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases);
  • Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
As sete seleções estão previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, que foi sancionada por Casagrande no início de janeiro. A SEP destacou que as definições de prazos e quantitativo de vagas são de competência de cada secretaria e órgão.

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De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, além da continuidade dos concursos em andamento, mesmo com a suspensão as pastas podem, havendo necessidade de algum novo concurso, encaminhar solicitação à Comissão de Melhoria da Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos, que fará a avaliação da viabilidade do mesmo.
A comissão conta com a participação de representantes das secretarias de Economia e Planejamento (SEP), Gestão e Recursos Humanos (Seger), Controle e Transparência (Secont), além da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
O grupo foi formado no primeiro dia de gestão do governo Casagrande, em 2019, e tem como objetivo melhorar a gestão dos gastos públicos. Nos últimos anos, segundo a governo, as medidas de contenção de despesas já resultaram numa economia na ordem de R$ 39 milhões. Este foi o terceiro decreto de corte de gastos da atual administração.

SITUAÇÃO DOS CONCURSOS

O primeiro concurso a ter o edital publicado será o da Sefaz, com 50 vagas para auditor fiscal da Receita Estadual. O salário é de R$ 12,4 mil. A previsão é de que as regras do processo seletivo sejam publicadas ainda em fevereiro.
Já o Instituto Jones ressaltou que o concurso público já foi autorizado pela comissão e encontra-se em fase inicial de elaboração, sem previsão ainda quanto ao número de vagas.
O concurso da Sejus tmabém está em processo de elaboração, sendo ainda definidos o quantitativo de vagas, cargos e salários. A pasta irá realizar os trâmites administrativos para viabilizar a realização do concurso público previsto para o ano corrente, considerando a demanda para reforço de equipe.
Em  dezembro de 2020, Casagrande anunciou, durante prestação de contas na Assembleia Legislativa, a realização de concursos públicos para a contratação de policiais militares e civis.
Na ocasião, ele reforçou que o objetivo com a realização do certame é recompor, gradualmente, os quadros da área de segurança pública. A ideia, segundo o chefe do Poder Executivo, é abrir concursos todos os anos nessas corporações, com número reduzido de vagas.

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