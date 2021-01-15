Provas do concurso da PF serão no dia 21 de março: veja o que estudar

As provas objetivas e discursivas do concurso público da Polícia Federal serão aplicadas no dia 21 de março de 2021. Os exames serão realizados em todas as capitais brasileiras. O edital de abertura do certame foi publicado nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial da União.
A oferta é de 1.500 vagas. As oportunidades serão para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Todas as oportunidades são destinadas a candidatos que têm formação de nível superior. As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 22 de janeiro até as 18 horas de 9 de fevereiro, no site do Cebraspe.
As taxas serão de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado, com pagamento da taxa podendo ser feito até o dia 3 de março.
Para os cargos de papiloscopista, agente e escrivão, as provas objetivas e dissertativas terão duração de 4h30, realizadas no período da tarde. Somente para delegado, a parte objetiva terá duração de 3h30 no período da manhã e a dissertativa terá cinco horas de duração, no período da tarde.
A prova objetiva contará com três blocos para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Serão 60 questões no bloco I, 36 no II e 24 no III, além da prova dissertativa, com até 30 linhas. Já o exame objetivo para delegado terá 120 questões e a dissertativa, com três questões e uma peça profissional.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que faltam apenas 65 dias até a data da prova, devendo o estudante dividir estes dias pelo número de disciplinas que necessita estudar.
"Para quem já vinha estudando, vale muito a pena o estudo somente por resumos e questões, com grande chance de adquirir excelente competitividade. Para quem pretende começar a preparação agora, o ideal é investir o maior tempo em Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Especial, estudando por resumos e exercitando em questões anteriores do Cebraspe. Os candidatos não podem esquecer do treino para a prova física, que deve ser iniciado imediatamente", orienta.
O QUE CAI NA PROVA DA PF
Delegado
- Com 120 questões
- Direito administrativo
- Direito constitucional
- Direito civil
- Direito processual civil
- Direito empresarial
- Direito internacional público e cooperação internacional
- Direito penal
- Direito processual penal
- Criminologia
- Direito previdenciário
- Direito financeiro e tributário
Agente de polícia
- Bloco I, com 60 questões
- Língua Portuguesa
- Noções de direito administrativo
- Noções de direito constitucional
- Noções de direito penal e processual penal
- Legislação especial
- Estatística
- Raciocínio lógico
- Bloco II, com 36 questões
- Informática
- Bloco III, com 24 questões
- Contabilidade geral
Escrivão
- Bloco I, com 60 questões
- Língua portuguesa
- Noções de direito administrativo
- Noções de direito constitucional
- Noções de direito penal e processual penal
- Legislação especial
- Estatística
- Raciocínio lógico
- Bloco II, com 36 questões
- Informática
- Bloco III, com 24 questões
- Contabilidade geral
- Arquivologia
Papiloscopista
- Bloco I, com 60 questões
- Língua Portuguesa
- Noções de direito administrativo
- Noções de direito constitucional
- Noções de direito penal e processual penal
- Legislação especial
- Estatística
- Raciocínio lógico
- Bloco II, com 36 questões
- Informática
- Bloco III, com 24 questões
- Biologia
- Física
- Química
OUTRAS ETAPAS
- Teste de aptidão física (TAF)
- Avaliação médica
- Avaliação psicológica
- Prova oral (somente para delegado)
- Prova prática de digitação (somente para escrivão)
- Avaliação de títulos (somente para o cargo de delegado)
- Curso de formação
COMO É O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DA PF
- Barra fixa
- Impulsão horizontal
- Natação (50 metros)
- Corrida (12 minutos)