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Provas do concurso da PF serão no dia 21 de março: veja o que estudar

Polícia Federal publicou edital nesta sexta-feira (15) com 1.500 vagas. Inscrições poderão ser feitas de 22 de janeiro a 9 de fevereiro. Os exames serão aplicados em todas as capitais brasileiras

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2021 às 13:00
Agentes da Polícia Federal cumprem sete mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (20) na Operação Sem Limites IV, a 77ª fase da Lava Jato
Agentes da Polícia Federal em operação: concurso terá 1,5 mil vagas Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
As provas objetivas e discursivas do concurso público da Polícia Federal serão aplicadas no dia 21 de março de 2021. Os exames serão realizados em todas as capitais brasileiras. O edital de abertura do certame foi publicado nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial da União.
A oferta é de 1.500 vagas. As oportunidades serão para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

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Todas as oportunidades são destinadas a candidatos que têm formação de nível superior. As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 22 de janeiro até as 18 horas de 9 de fevereiro, no site do Cebraspe.
As taxas serão de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado, com pagamento da taxa podendo ser feito até o dia 3 de março.
Para os cargos de papiloscopista, agente e escrivão, as provas objetivas e dissertativas terão duração de 4h30, realizadas no período da tarde. Somente para delegado, a parte objetiva terá duração de 3h30 no período da manhã e a dissertativa terá cinco horas de duração, no período da tarde.
A prova objetiva contará com três blocos para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Serão 60 questões no bloco I, 36 no II e 24 no III, além da prova dissertativa, com até 30 linhas. Já o exame objetivo para delegado terá 120 questões e a dissertativa, com três questões e uma peça profissional.

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A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que faltam apenas 65 dias até a data da prova, devendo o estudante dividir estes dias pelo número de disciplinas que necessita estudar.
"Para quem já vinha estudando, vale muito a pena o estudo somente por resumos e questões, com grande chance de adquirir excelente competitividade. Para quem pretende começar a preparação agora, o ideal é investir o maior tempo em Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Especial, estudando por resumos e exercitando em questões anteriores do Cebraspe. Os candidatos não podem esquecer do treino para a prova física, que deve ser iniciado imediatamente", orienta. 

O QUE CAI NA PROVA DA PF

Delegado

  • Com 120 questões
  • Direito administrativo
  • Direito constitucional
  • Direito civil
  • Direito processual civil
  • Direito empresarial
  • Direito internacional público e cooperação internacional
  • Direito penal
  • Direito processual penal
  • Criminologia
  • Direito previdenciário
  • Direito financeiro e tributário

Agente de polícia

  • Bloco I, com 60 questões
  • Língua Portuguesa
  • Noções de direito administrativo
  • Noções de direito constitucional
  • Noções de direito penal e processual penal
  • Legislação especial
  • Estatística 
  • Raciocínio lógico
  • Bloco II, com 36 questões
  • Informática 
  • Bloco III, com 24 questões
  • Contabilidade geral

Escrivão

  • Bloco I, com 60 questões
  • Língua portuguesa
  • Noções de direito administrativo
  • Noções de direito constitucional
  • Noções de direito penal e processual penal
  • Legislação especial
  • Estatística 
  • Raciocínio lógico
  • Bloco II, com 36 questões
  • Informática
  • Bloco III, com 24 questões
  • Contabilidade geral 
  • Arquivologia

Papiloscopista

  • Bloco I, com 60 questões
  • Língua Portuguesa
  • Noções de direito administrativo
  • Noções de direito constitucional
  • Noções de direito penal e processual penal
  • Legislação especial
  • Estatística 
  • Raciocínio lógico
  • Bloco II, com 36 questões
  • Informática 
  • Bloco III, com 24 questões
  • Biologia
  • Física
  • Química       

OUTRAS ETAPAS

  • Teste de aptidão física (TAF)
  • Avaliação médica
  • Avaliação psicológica 
  • Prova oral (somente para delegado)
  • Prova prática de digitação (somente para escrivão)
  • Avaliação de títulos (somente para o cargo de delegado)
  • Curso de formação

COMO É O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DA PF

  • Barra fixa
  • Impulsão horizontal
  • Natação (50 metros)
  • Corrida (12 minutos)

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