Provas do concurso da PF serão no dia 21 de março: veja o que estudar

Agentes da Polícia Federal em operação: concurso terá 1,5 mil vagas Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress

A oferta é de 1.500 vagas. As oportunidades serão para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Todas as oportunidades são destinadas a candidatos que têm formação de nível superior. As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 22 de janeiro até as 18 horas de 9 de fevereiro, no site do Cebraspe

As taxas serão de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado, com pagamento da taxa podendo ser feito até o dia 3 de março.

Para os cargos de papiloscopista, agente e escrivão, as provas objetivas e dissertativas terão duração de 4h30, realizadas no período da tarde. Somente para delegado, a parte objetiva terá duração de 3h30 no período da manhã e a dissertativa terá cinco horas de duração, no período da tarde.

A prova objetiva contará com três blocos para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Serão 60 questões no bloco I, 36 no II e 24 no III, além da prova dissertativa, com até 30 linhas. Já o exame objetivo para delegado terá 120 questões e a dissertativa, com três questões e uma peça profissional.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que faltam apenas 65 dias até a data da prova, devendo o estudante dividir estes dias pelo número de disciplinas que necessita estudar.

"Para quem já vinha estudando, vale muito a pena o estudo somente por resumos e questões, com grande chance de adquirir excelente competitividade. Para quem pretende começar a preparação agora, o ideal é investir o maior tempo em Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Especial, estudando por resumos e exercitando em questões anteriores do Cebraspe. Os candidatos não podem esquecer do treino para a prova física, que deve ser iniciado imediatamente", orienta.

O QUE CAI NA PROVA DA PF

Delegado

Com 120 questões

Direito administrativo



Direito constitucional

Direito civil

Direito processual civil

Direito empresarial

Direito internacional público e cooperação internacional

Direito penal

Direito processual penal

Criminologia

Direito previdenciário

Direito financeiro e tributário

Agente de polícia

Bloco I, com 60 questões



Língua Portuguesa

Noções de direito administrativo

Noções de direito constitucional

Noções de direito penal e processual penal

Legislação especial

Estatística

Raciocínio lógico

Bloco II, com 36 questões

Informática

Bloco III, com 24 questões

Contabilidade geral

Escrivão

Bloco I, com 60 questões



Língua portuguesa

Noções de direito administrativo

Noções de direito constitucional

Noções de direito penal e processual penal

Legislação especial

Estatística

Raciocínio lógico

Bloco II, com 36 questões

Informática

Bloco III, com 24 questões

Contabilidade geral

Arquivologia

Papiloscopista

Bloco I, com 60 questões



Língua Portuguesa

Noções de direito administrativo

Noções de direito constitucional

Noções de direito penal e processual penal

Legislação especial

Estatística

Raciocínio lógico

Bloco II, com 36 questões

Informática

Bloco III, com 24 questões

Biologia

Física

Química

OUTRAS ETAPAS

Teste de aptidão física (TAF)

Avaliação médica

Avaliação psicológica

Prova oral (somente para delegado)

Prova prática de digitação (somente para escrivão)

Avaliação de títulos (somente para o cargo de delegado)

Curso de formação

COMO É O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DA PF