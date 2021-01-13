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50 vagas

Edital do concurso da Secretaria da Fazenda do ES sai até fevereiro

Oportunidades serão para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual e os candidatos devem ter nível superior; remuneração é de R$ 12.492

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 11:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jan 2021 às 11:13
Atual sede da Secretaria de Estado da Fazenda
Atual sede da Secretaria de Estado da Fazenda Crédito: Romero Mendonça/Secom
O edital de abertura do concurso público da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) deve ser publicado até fevereiro de 2021. O certame vai oferecer 50 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.
Para participar do processo seletivo, o candidato vai precisar ter nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 12.492, para carga horária de 40 horas semanais. As contratações estão previstas no orçamento do Estado de 2021.
De acordo com informações da Sefaz, o processo de contratação da empresa selecionada encontra-se na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que está fazendo a avaliação da minuta do contrato. Assim que esta etapa for concluída, a comissão organizadora do concurso dará sequência às atividades referentes ao andamento da seleção.
A banca organizadora escolhida para organizar a seleção, por meio de dispensa de licitação, foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Os aprovados do concurso poderão atuar em qualquer das regionais estaduais da Receita Estadual. O último concurso da Sefaz foi realizado em 2013 e ofereceu 16 vagas para o cargo de auditor fiscal. Na ocasião, a seleção foi organizada pelo Cespe e atraiu mais de 2 mil candidatos.
Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos.

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