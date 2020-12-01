Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Secretaria da Fazenda do ES define organizadora de concurso com 50 vagas
Nível superior

Secretaria da Fazenda do ES define organizadora de concurso com 50 vagas

Oportunidades são para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual; remuneração inicial da função é de R$ 12, 4 mil. Previsão é de que o edital seja divulgado no primeiro semestre de 2021

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 11:34
Sede da Secretaria Estadual da Fazenda
Sede da Secretaria Estadual da Fazenda, em Vitória Crédito: Sindifiscal/Divulgação
Mais um importante passo foi dado para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O órgão divulgou que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a empresa organizadora do certame para o cargo de auditor da Receita Estadual.
Serão 50 vagas e o salário inicial é de R$ 12.492, podendo chegar a R$ 23.767,40, com as progressões da carreira. Os candidatos precisam ter nível superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. 
As próximas etapas são a assinatura do contrato, a elaboração e publicação do edital.  A contratação da organizadora deve ser concluída até o fim deste ano. A previsão é de que o documento com as regras da seleção seja publicado no primeiro bimestre de 2021.
De acordo com o presidente da Comissão, o auditor fiscal Leandro Kuster, o concurso terá validade de dois anos podendo ser prorrogado por outros dois.
Definida organizadora do concurso da Sefaz
Definida organizadora do concurso da Sefaz Crédito: Reprodução
O concurso da Sefaz está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), enviado em setembro à Assembleia Legislativa. Além do processo seletivo da Receita Estadual, o governo do Estado vai abrir certames na Polícia Civil, Iases e nas secretarias de Educação e Justiça.
O último concurso da pasta foi realizado em 2013, com 16 oportunidades. Na época, os candidatos foram submetidos à provas objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos.
A ajuda financeira do governo federal a Estados e municípios durante a pandemia do coronavírus, aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, tem como exigência evitar os gastos com pessoal. Isso quer dizer que os entes federativos não poderão criar novos cargos e abrir concursos públicos até 31 de dezembro de 2021. O Projeto de Lei Complementar 39/20, no entanto, não proíbe que novas seleções sejam abertas para preenchimento dos cargos que já existem e que estão com o quadro em aberto em decorrência de aposentadoria e exonerações.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO

De acordo com a Lei Complementar nº 737, as atribuições do auditor fiscal da Receita Estadual são:
  • constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e o crédito decorrente de receita não tributária proveniente da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural;
  • fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e não tributárias;
  • elaborar parecer e proferir, na forma da legislação aplicável: decisão em processo administrativo-fiscal no julgamento de primeira instância; decisão em processos de restituição de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais.
  • orientar o sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação tributária e não tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas;
  • requisitar informações relacionadas a bens, direitos, negócios ou atividades de pessoas e entidades legalmente obrigadas;
  • coordenar, orientar e controlar as atividades dos agentes arrecadadores de receita estadual;
  • atuar como perito em processo administrativo-fiscal e como assistente técnico em perícia judicial relativa à receita estadual tributária e não tributária;
  • executar atividade de inteligência fiscal;
  • representar a Secretaria de Estado da Fazenda  Sefaz em atividades no âmbito da Comissão Técnica Permanente do ICMS  COTEPE/ICMS;
  • exercer o controle interno e auditar as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Prefeitura de João Neiva retoma concurso público com 107 vagas

Governo do ES vai abrir cinco concursos públicos em 2021

Cesan suspende concurso com salário de até R$ 2,6 mil para rever vagas

PRF: Bolsonaro confirma concurso público com 2 mil vagas

Governo federal prevê mais de 53 mil vagas em concursos em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados